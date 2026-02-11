漁署備戰新春東壩人潮 加廁所修圍欄增人手 環團批短期止痛非持續旅遊

尚餘不足一周就是農曆新年假期，預計本港各郊遊熱點又將出現人潮。其中近年熱爆的萬宜水庫東壩，漁護署表示已提早部署應對人流，包括增設流動洗手間、優化破邊洲觀景台圍障，以及加派人員教育遊人等等。綠色和平認為，署方部署的都是短期止痛藥，不符合可持續旅遊模式。

內地男破邊洲墮崖亡 漁署將加派人員教育遊人

漁護署在社交平台發帖表示，為迎接假期人潮，郊野公園團隊已提早部署，由本周末、即年廿七起，實施一系列安排，包括加強東壩一帶設施管理、增設流動洗手間、優化破邊洲觀景台告示牌及圍障，提醒遊人切勿靠近懸崖。漁護署亦會加派人員巡視東壩及破邊洲，教育遊人切勿越過圍障或行走捷徑，並密切監察現場情況，有需要時實施人流管制，安排遊人排隊輪候。

去年除夕，一名 21 歲內地男子在西貢破邊洲懸崖位置懷疑拍照時失足墮崖身亡。漁護署其後在破邊洲觀景台進行改善工程，加強圍障設施，至今尚未完成。

新春期間，漁護署會在東壩一帶增加流動廁所。 （漁護署圖片）

至於其他熱門郊遊地點及營地，例如浪茄灣、西灣及鹹田灣等，署方表示會加強宣傳郊遊及露營守則、愛護環境及妥善處理垃圾等遠足禮儀等；亦會增設垃圾收集設施及增加清理次數，加強設施清潔和加強郊遊熱點及營地巡邏及執法。漁護署稱，任何人士在郊野公園範圍亂拋垃圾，可被定額罰款 3,000 元；早前元旦假期，郊野公園人員已對超過 50 位違規人士採取執法行動。

「叫漁護署人員不要放假 不是生態旅遊」

綠色和平項目主任夏淳權認為，這些部署全部都是短期的措施，無論是派傳單、加強清潔，都是止痛藥來的，「 我們會認為加強清理的次數，都是不斷在執手尾，甚至可能變相加劇整個郊野的垃圾問題」。他批評這種應對方式根本不是一個可持續的旅遊模式，「不是每一次當有事發生，派多些人手、多些補救措施， 如果真的想做好生態旅遊，這是不是一個正確的方向呢？」

夏淳權形容，現在的狀況就是「局方冇政策，署方執垃圾」；政府沒有主動研究或調查旅客的意向，只能事後執藥 ，當有事發生了，就派多些人補救，好像盲頭烏蠅一樣，「現在看到的就是不斷叫漁護署人員不要放假，派人去巡查和清潔，這些不是生態旅遊」。他建議文體旅局與環境局合作，制訂一套生態旅遊政策，研究旅客的需求和意向，評估郊遊熱點的承載率，限制人流。

今年元旦期間，大量內地旅客湧入鹹田，金山銀山變了垃圾山。（Threads@charlie_chfan）