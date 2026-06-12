漁護署共檢走520浪浪加油站11隻狗作檢查 指多隻狗異常消瘦及30隻狗沒狗牌

【動物專訊】位於元朗八鄉的「520浪浪加油站」狗場，被人投訴虐待動物及疏忽照顧，漁護署昨日派員到場展開執法行動，並帶走多隻狗狗。漁護署回覆本報查詢時表示，場內多隻狗身型異常消瘦，懷疑有人疏忽照顧動物，該署人員檢走共11隻狗，帶返動物管理中心作進一步檢查，又指場內有30隻狗未領有有效牌照。漁護署表示，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。

漁護署表示，由於涉案狗隻為案件證物，並仍屬於其畜養人，一般情況下該署不會交由動物福利機構托管。該署會繼續就個案進行深入調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。另該署人員發現場內有有30隻狗未領有有效牌照。根據《狂犬病條例》（第421A章），狗隻畜養人須確保其狗隻在滿五個月大時接種狂犬病疫苗、申領牌照及植入晶片。違例者一經定罪，最高可被罰款$10,000。

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根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，或不合理地作出或不作出某種作為而導致動物受到不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款$200,000及監禁三年。

另愛護動物協會在其專頁表示，動物需要的是及時的保護，而不是事後的補救，指自2026年初起，愛協已就520浪浪加油站接獲數百宗投訴，過去數月亦一直就此事與警方及漁農自然護理署保持密切聯繫。愛協指，動物虐待並不只限於蓄意施暴，疏忽照顧同樣屬於虐待，「當動物長期缺乏足夠食物、清潔食水、安全棲身之所、所需獸醫護理，以及合適的生活環境，他們便會承受痛苦，而這些痛苦往往在獲得協助前已持續多時。」

愛協強調：「我們不能一再等到動物受到嚴重傷害後，才採取行動。香港急需在妥善規管動物收容場所的同時，引入飼養者照顧責任。這是愛協及其他動物福利團體多年來一直倡議的重要方向。若設有收容所牌照及巡查制度，所有收容場所便須符合基本動物福利標準、申領牌照，並接受監管，以確保遵守相關要求。」

愛協認為，任何動物收容場所都不應在缺乏問責和監管的情況下運作。主管當局必須具備巡查收容場所、執行標準，以及在動物面臨風險時及時介入的權力與責任。「遺憾的是，很多時候，援助往往在動物已承受嚴重痛苦後才到來。動物理應得到更完善的保障。更有效的保護，有賴更健全的法例、更有力的規管，以及更完善的監察機制。」

520浪浪加油站則在其專頁中表示，狗場有圍欄，只是漁護署到場時還未設置，指會逐批逐批讓狗狗有活動空間，並批評有人不斷攻擊作大。

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