漁護署增設檢疫設施 令進口貓狗輪候檢疫時間縮短6個月（梁潔瀅報道）

【Now新聞台】漁護署動物管理及動物福利綜合大樓啟用約1年，增設貓狗檢疫設施，令本港進口貓狗平均輪候檢疫時間縮短6個月。

各式各樣的玩具、二十四小時冷氣開放、由專人負責清潔及餵食，還有專屬空間休息，這裡不是寵物酒店，而是位於啟德的動物管理及動物福利綜合大樓的檢疫中心。

大樓在去年11月正式啓用，狗隻活動空間亦大了兩倍，貓狗檢疫設施分別增加至30間及34間，令到進口寵物等候檢疫設施時間縮短約6個月。

漁護署獸醫師(動物管理)關晉樂：「我們一直輪候時間都非常長，超過一年以上，我們在新大樓同時希望增加檢疫設施，希望可以方便到寵物主人帶他們的貓狗回港。」

廣告 廣告

大樓亦為市民提供狗隻疫苗接種和發牌服務，以及為流浪動物提供暫托居所。漁護署表示，入住率超過九成，不時都有爆滿的情況。

關晉樂：「如果是流浪動物，我們要最少四天追尋主人，我們清除這些手續上的問題後，我們會幫動物進行一個獸醫的評估。我們現時有和17間動物福利機構合作，我們和這些福利機構將一些評估完合格的動物，交給他們安排給市民做領養。」

不少入住暫住設施的都是流浪貓狗，署方會點紓緩情緒的香薰以及播放音樂，幫助牠們放鬆心情。

#要聞