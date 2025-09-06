研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年
漁護署接收千多隻貓狗 呼籲市民領養代替購買
【Now新聞台】漁護署去年接收過千隻狗和400多隻貓，經過基本身體檢查及行為訓練後，會將適合領養的動物送到動物福利機構開放領養。署方呼籲市民以領養代替購買，給動物一個家。
就快8歲的唐狗Abigail，現時眼仔睩睩，情緒穩定、不怕人，又懂得聽指令。不過快樂背後還有一段故事，牠4年前被棄養到漁護署，期間有幾個暫養家庭收留，直到大約一年前，遇上領養人Chi Chi。她第一眼見到Abigail，就決心要照顧牠一輩子。
領養人Chi Chi：「牠一入到家中，牠看著我們、跟著我們，面對著我們告訴我們，我可以信任你，你會保護我，心裡已經心軟。我們想領養狗不想購買，因為我們兩個都覺得，已經那麼多狗在香港需要一個家庭，需要領養。」
在漁護署還有很多與Abigail有類似經歷，還在等待家庭溫暖的狗隻。過去三年，漁護署每年平均都接收大約1000隻狗、約400隻貓及其他動物。
署方會為牠們做基本身體檢查、打疫苗，觀察他們的行為表現，再將適合領養的動物送到動物福利機構。
漁護署獸醫師(動物管理)關晉樂：「我們一定覺得有更加進步的空間，現在四成領養率，還有六成待領養中。如果動物經過身體健康及性情評估合格的話，我們沒有限期，會繼續讓牠在中心逗留，直到安排到去肯接收牠的夥伴動物福利機構。」
貓狗領養慈善協會創辦人Jen Chan：「都要面對現實，如果那隻動物有天生病痛，有一些長期病要用藥或療程，是有難度。體型如果牠是一隻大型的狗，有時會較難被領養。」
醫生表示一般來說，小狗打了疫苗戒了奶，沒有健康問題，好像牠這樣大約兩個月大，就可以開始找領養家庭。
#要聞
其他人也在看
iHerb週年慶限時71折優惠碼！第2個星期週末美容、個人護理產品限時71折 維他命C精華$50起／仲有草本營養、維他命產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第2個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 22 分鐘前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至07/09）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1！另外，由即日起至9月14日，土瓜灣店所有$12貨品一律$10！YAHOO著數 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限05/09）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送淘大減鹽蠔油560克；精選沐浴用品、精選護舒寶產品買1送1；Darlie全亮白極緻酵素牙膏120克買4件送Buffalo牛頭牌18cm 316不銹鋼三層雪平鍋連玻璃蓋+ Asahi朝日 Wonda極・黑咖啡400毫升；精選Dove沐浴產品；買多芬／麗仕沐浴產品買滿$69送鈣思寶維他奶麥精豆奶1公升；精選維他命產品買第2件半價、精選萬寧自家品牌保健產品買1送1、買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
【PHD】$66/6件自選3款口味脆香雞 （即日起至30/09）
PHD推出勁荀優惠！即日起至9月30日，PHD推出$66/6件脆香雞優惠，可自選原味、BBQ和冬陰口味，每種口味必須選擇雙數數量（2/4/6 件），僅留意是自取限定優惠，可在PHD網頁下單再去分店自取！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,110 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
今日優惠｜惠康買2袋洗衣珠送1條衞生紙、百佳蒸餾水買1送1平均$3/枝 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 19 小時前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」Tilda Swinton也來了
韓國首爾聖水洞的新地標 HAUS NOWHERE 將於 9 月 6 日正式開幕！繼汝矣島現代百貨後，聖水洞迎來了 14 層樓高的購物天堂，齊集大家最愛的潮牌 Gentle Monster、 TAMBURINS、NUDAKE， Gentle Monster 的總部更設於此，即將訪韓的話又多一個必到打卡景點了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 23 小時前