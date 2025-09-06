漁護署接收千多隻貓狗 呼籲市民領養代替購買

【Now新聞台】漁護署去年接收過千隻狗和400多隻貓，經過基本身體檢查及行為訓練後，會將適合領養的動物送到動物福利機構開放領養。署方呼籲市民以領養代替購買，給動物一個家。

就快8歲的唐狗Abigail，現時眼仔睩睩，情緒穩定、不怕人，又懂得聽指令。不過快樂背後還有一段故事，牠4年前被棄養到漁護署，期間有幾個暫養家庭收留，直到大約一年前，遇上領養人Chi Chi。她第一眼見到Abigail，就決心要照顧牠一輩子。

領養人Chi Chi：「牠一入到家中，牠看著我們、跟著我們，面對著我們告訴我們，我可以信任你，你會保護我，心裡已經心軟。我們想領養狗不想購買，因為我們兩個都覺得，已經那麼多狗在香港需要一個家庭，需要領養。」

在漁護署還有很多與Abigail有類似經歷，還在等待家庭溫暖的狗隻。過去三年，漁護署每年平均都接收大約1000隻狗、約400隻貓及其他動物。

署方會為牠們做基本身體檢查、打疫苗，觀察他們的行為表現，再將適合領養的動物送到動物福利機構。

漁護署獸醫師(動物管理)關晉樂：「我們一定覺得有更加進步的空間，現在四成領養率，還有六成待領養中。如果動物經過身體健康及性情評估合格的話，我們沒有限期，會繼續讓牠在中心逗留，直到安排到去肯接收牠的夥伴動物福利機構。」

貓狗領養慈善協會創辦人Jen Chan：「都要面對現實，如果那隻動物有天生病痛，有一些長期病要用藥或療程，是有難度。體型如果牠是一隻大型的狗，有時會較難被領養。」

醫生表示一般來說，小狗打了疫苗戒了奶，沒有健康問題，好像牠這樣大約兩個月大，就可以開始找領養家庭。

#要聞