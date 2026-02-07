漁護署料農曆年攜蘭花等違禁品入境個案升 偵緝犬將加強搜查(楊佩詩報道)

【Now新聞台】農曆新年將至，漁護署預計市民攜帶蘭花等違禁品入境香港的個案會上升，檢疫偵緝犬將加強在各口岸等出勤搜查。

這個嗅嗅，那個又嗅嗅，繞場一周後，望向領犬員的這個眼神，就知牠找到目標了，原來是禁止攜帶入境的花旗參。即使這麼大堆，藏得幾深，都瞞不過牠。

死物可以，活生生的動物一樣行，無論是天竺鼠還是龜，一樣逃不過牠的鼻子。

這幾隻是漁護署的檢疫偵緝犬，協助搜索禁止帶入境的動植物。署方指，近年科技加強了檢測能力，但偵緝犬有些方面仍然技勝一籌。

漁護署獸醫師賴慧明：「就算檢疫物品藏在行李或很多層衣服下，都是可以有能力辨認出來，相對地牠們較易被市民接受，比較受歡迎，相對地牠們做偵查時不會阻礙旅客太多時間，造成太多滋擾。」

漁護署目前有8隻檢疫偵緝犬，分別是拉布拉多及比格犬兩個品種。

狗狗加入檢疫偵緝犬隊後，一般要受訓4個月，包括嗅覺靈敏度、跳躍訓練等，評核合格後才可以正式出勤。

偵緝犬會不定時在各口岸等加強執勤，搜查有沒有違禁品，除了花旗參，在沒有有效許可證下，乾海馬、天麻、蘭花等同樣不可攜帶入境。

漁護署檢獲的違例個案過去3年有上升趨勢，最多是蘭花，上升2.5倍，而上月至本月2日，已有23宗非法進口蘭花個案。

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容：「我們截獲的蘭花，通常最多的時候都是在農曆新年前，疫情完結到現在，香港人去北上消費的情況會愈來愈多，都留意到這個(上升)現象，我們會進行一系列宣傳教育工作，讓市民知道，攜帶沒有許可證的蘭花回港，是違反香港法例。」

漁護署又指，會與海關採取聯合行動，加強執法。

