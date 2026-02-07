消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
漁護署料農曆年攜蘭花等違禁品入境個案升 偵緝犬將加強搜查(楊佩詩報道)
【Now新聞台】農曆新年將至，漁護署預計市民攜帶蘭花等違禁品入境香港的個案會上升，檢疫偵緝犬將加強在各口岸等出勤搜查。
這個嗅嗅，那個又嗅嗅，繞場一周後，望向領犬員的這個眼神，就知牠找到目標了，原來是禁止攜帶入境的花旗參。即使這麼大堆，藏得幾深，都瞞不過牠。
死物可以，活生生的動物一樣行，無論是天竺鼠還是龜，一樣逃不過牠的鼻子。
這幾隻是漁護署的檢疫偵緝犬，協助搜索禁止帶入境的動植物。署方指，近年科技加強了檢測能力，但偵緝犬有些方面仍然技勝一籌。
漁護署獸醫師賴慧明：「就算檢疫物品藏在行李或很多層衣服下，都是可以有能力辨認出來，相對地牠們較易被市民接受，比較受歡迎，相對地牠們做偵查時不會阻礙旅客太多時間，造成太多滋擾。」
漁護署目前有8隻檢疫偵緝犬，分別是拉布拉多及比格犬兩個品種。
狗狗加入檢疫偵緝犬隊後，一般要受訓4個月，包括嗅覺靈敏度、跳躍訓練等，評核合格後才可以正式出勤。
偵緝犬會不定時在各口岸等加強執勤，搜查有沒有違禁品，除了花旗參，在沒有有效許可證下，乾海馬、天麻、蘭花等同樣不可攜帶入境。
漁護署檢獲的違例個案過去3年有上升趨勢，最多是蘭花，上升2.5倍，而上月至本月2日，已有23宗非法進口蘭花個案。
漁護署瀕危物種保護主任劉苑容：「我們截獲的蘭花，通常最多的時候都是在農曆新年前，疫情完結到現在，香港人去北上消費的情況會愈來愈多，都留意到這個(上升)現象，我們會進行一系列宣傳教育工作，讓市民知道，攜帶沒有許可證的蘭花回港，是違反香港法例。」
漁護署又指，會與海關採取聯合行動，加強執法。
#要聞
其他人也在看
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼
（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。