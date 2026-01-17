漁護署舉辦狗狗領養嘉年華

【Now新聞台】漁護署一連兩日舉辦狗狗領養嘉年華。

嘉年華在數碼港廣場，朝十一晚六舉行，有多隻待領養的狗在場，市民可透過親身接觸牠們，進一步考慮申請領養。

嘉年華由愛協、貓狗領養慈善協會等動物福利機構合辦，設攤位遊戲和寵物主題手作坊等活動，而狗主亦可即場申領或續領狗隻牌照。不少一家大細來參與，亦有人帶同愛犬到場，並考慮為牠們找同伴。

Joe：「我們來遊玩和看看可否幫牠找兄弟姊妹、找個伴，我們在另一個義工團隊領養的，牠領養時4個月左右，購買好像很無良，若我不領養牠，牠在狗場可能會有生命危險。」

#要聞