【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。

520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。

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本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。

據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。

對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護署並沒有正式答應有關建議，聯盟成員將會向漁護署了解狗狗的情況及去向。

另520浪浪加油站則在其專頁中表示，漁護署帶幾隻狗進行身體檢查，是她同意，並非強行帶走，又指場內環境是因為圍欄等物資未齊。

本報正向漁護署查詢，仍在等待回覆。

漁護署今日到520浪浪加油站狗場，帶走多隻狗狗。

（另開新視窗）

漁護署今日到520浪浪加油站狗場，帶走多隻狗狗。

（另開新視窗）

場內多隻狗狗困籠。

（另開新視窗）

場內多隻狗狗困籠。

（另開新視窗）

場內多隻狗狗困籠。

（另開新視窗）

場內多隻狗狗困籠。

（另開新視窗）

場內多隻狗狗困籠。

（另開新視窗）

有些籠放了兩隻狗，並放在露天地方。

（另開新視窗）

The post 漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.