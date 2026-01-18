港島徑不乏漫步林蔭山徑。

政府去年公布推行「四山」旅遊，其中太平山與港島徑第一段重疊。漁護署指正分階段展開相關工作，包括優化西高山一帶山徑及設施，並與周邊旅遊點持份者商討，設計以「四山」為主題的綠色旅遊行程，提供不同長度及難度的遊覽路線，串連山頂纜車、不同景點及餐飲等旅遊資源。當局料年底前完成設施提升，並推出綠色旅遊行程及產品，配合旅遊業界推廣。

「四山」旅遊，涵蓋太平山、大帽山、鳳凰山和西貢海，當中太平山與港島徑第一段重疊。港島徑1985年4月啟用，全長約50公里，由港島西的山頂為起點，至東部近石澳的大浪灣作終點。漁護署郊野公園護理主任(港島)林嘉耀指，港島徑八段各具特色，既有林蔭山徑，亦有壯麗海景，同時擁有豐富生境如林地、溪澗和水塘等，孕育多種動植物，部分更具保育價值，如香港過路黃。

除豐富大自然景色，港島徑亦蘊含深厚歷史與文化風貌。漁護署指，沿港島徑走，遊人可見1863年落成的本港首個水塘「薄扶林水塘」，除水塘水壩歷史建築外，也可看到第二次世界大戰遺留的掩蔽部、機槍堡等軍事遺跡。

港島徑第六段的起點柏架山大風坳，則保留昔日太古企業城的歷史印記，如已拆卸的太古休養所及全球首個載客吊車系統。雖然建築地基與石躉殘留的石塊與紅磚，早已融入自然，但亦為遊人行山期間添加尋幽探秘的樂趣。

漁護署去年11月中推出解鎖港島徑遠足挑戰活動，於全徑八段各設站點，凡於下月28日前完成解鎖所有站點的參加者可換領紀念品，送完即止。活動推出以來至去年底，逾7,400人登記參加，其中約1,800人解鎖全部站點。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004618/漁護署-年底推綠色行程產品-推進四山旅遊?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral