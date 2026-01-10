漁農美食嘉年華｜天氣回暖帶旺入場 有市民花二千元買本地養殖魚(謝欣桐報道)

【Now新聞台】在旺角花墟舉行的本地漁農美食嘉年華舉行開幕禮，場內一共有約430個攤位，是歷屆最多。不少市民專程入場購買本地漁農產品。

來自粉嶺農場的士多啤梨又紅又大粒，新鮮的甘筍、本地養殖的藍瓜子斑以及南美白對蝦，各種本地出產的漁農產品都在漁農美食嘉年華有售。

貨品夠特別，即使貴一點市民都願意入手。有市民表示，花了二千元買魚。

市民洪先生：「因為我們上網看過他們的養殖方法，跟平常人們養魚的方法有很大分別，所以吃下去味道跟外面的差很遠，這裡的魚好吃很多，所以我們每次都會來光顧。」

市民何女士：「他們有些貨品外面買不到，那些有機的要刻意去農場買，但這裡集中了。好像我剛才買的陳皮，很好吃，你要吃嗎？請你吃。」

天氣回暖，加上周末，場內攤檔都人頭湧湧。有售賣魚的檔主對今年生意感到樂觀。

檔主林小姐：「因為天公造美，前兩天也很冷，但今天就和暖了，所以你看到人流也暢旺，我相信一定比舊年再好了。買完東西又可以抽獎，(首天比起去年)差不多有20%增長。」

檔主林先生：「今年價錢便宜了一些，因為(收成)多了、旺了、大造，所以今年便宜一些益街訪。現時暫時知道人流多了一點，但生意額未必比去年多。 」

有熟食檔售賣由業界及漁護署合作推出的地道小食，例如這款用本地水塘鯪魚製成的魚肉燒賣就特別鮮味。

本地漁農美食嘉年華舉行至周日，朝十晚八開放，市民可以免費入場。

