漁農美食嘉年華8檔涉售非自家農產品 漁護署擬禁再參展

【on.cc東網專訊】以售賣本地漁農美食為主題，一連3日於旺角花墟公園舉行的漁農美食嘉年華周日(11日)結束。雖然大會指人流多，銷情亦不俗。不過，在活動的最後一天，有市民發現有售賣「本地士多啤梨」的攤檔被圍封，有農友指今屆嘉年華有人違規售賣非本地或自家農場產品。漁護署亦證實8個參展攤檔涉嫌出售非自家生產的農產品，包括士多啤梨及車厘茄等，考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。

有市民在社交平台指，「非本地產士多啤梨當本地嘢賣被大會封舖」，但該攤檔「已經賣咗3日」，可見該平台上載多張有攤檔被圍封及人員巡邏的相片。另有農友指今屆嘉年華「傳出醜聞，傳有人從果欄入貨賣」。漁護署回覆傳媒查詢時證實，巡查攤檔期間，發現有8個參展攤檔涉嫌出售非自家生產的農產品，包括士多啤梨及車厘茄等；署方亦接獲投訴相關攤檔的，隨即採取行動，即時終止相關攤檔的經營權。

今屆嘉年華雖然人流暢旺，卻有人違規銷售非自家生產農產品，有本地農友稱由第一天已投訴，不過紛紛投訴到第3日，這些檔口仍在做生意，更有人指場內經營超過10檔(非本地農產品)。漁護署指，對任何違反嘉年華經營權合約條款的攤檔採取「零容忍」態度，並會考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。

