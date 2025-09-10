優才書院教員北上教學照片曝光
演唱會向蔡依林致敬！65周思潔開唱挑戰自我
[NOWnews今日新聞] 資深藝人周思潔即將在9月20日舉辦《不晚》演唱會，65歲的她皮膚超白皙，但沒有做醫美，而是靠一週敷5次面膜保養，即將登台開唱，她表示，會向蔡依林致敬，安排唱跳兩首她的歌，造型也不會輸，她幽默表示：「能露的都會露，算是回饋社會一下。」
周思潔表示，她很認真準備演唱會，但在倒數1個月時，她卻因一場重感冒，且病程拖延許久，一度有點擔心，後來是找上老朋友歌手，同時也是中醫博士葉寇親自調理，才讓身體逐漸恢復，她也從中領悟，現在的感冒恢復期普遍較長，這次特別搭配「清冠」一起使用，效果顯著。
演唱會唱跳舞曲 向蔡依林致敬
獅子座的周思潔，最近才剛過生日，她笑說希望自己順利拿到敬老症，其實周思潔外表看不出來已65歲，長年幫她化妝的化妝師也稱讚，周思潔的皮膚保養得超好。
周思潔笑說自己其實是個做什麼事情都很慢的人，年輕時曾被追求也因為洗澡時間太長，讓對方打退堂鼓，早上起來花在臉部的時間至少要花半小時，從清潔到保養都非常仔細，一週至少敷5次面膜，還用過單片要價500元的頂級面膜，保養功夫一點都不隨便。周思潔《不晚》演唱會將於9月20日在台北TICC登場。
