演唱會爆喜訊 BTS師弟團TXT全員續約了

▲BTS師弟團TXT在首爾演唱會驚喜宣布全員與 BigHit Music完成續約，兌現「一起走得更長遠」承諾，隊長秀彬更親讀信感謝粉絲，現場氣氛感人。（圖／翻攝自TXT X）

[NOWnews今日新聞] BTS師弟團、韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）昨（22）日透過經紀公司BigHit Music正式宣布，全體5名成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱已完成續約。公司表示：「TXT兌現了與 MOA（官方粉絲名）『一起走得更長遠』的承諾，5位成員感謝一路相伴的粉絲，並承諾未來會更加努力。」同時也強調，將全力支持 TXT 的多元活動，讓他們的音樂與舞台被更多全球粉絲看見。

▲TXT昨日透過公司宣布全員續約消息。（圖／翻攝自TXT X）

演唱會現場公布喜訊 早已釋出續約信號

這份好消息並非僅透過官方發布，而是由 TXT 成員親自帶來驚喜，在首爾高尺巨蛋舉行的第4次世界巡迴演唱會首場中，隊長秀彬讀出親筆信，激動向粉絲宣布：「我們總是說要『一起走得更長遠』，為了兌現這個承諾，我們5人已經以 TOMORROW X TOGETHER 的名義完成了續約。感謝一路同行的成員，也感謝持續支持的 MOA。」現場瞬間爆出歡呼尖叫，氣氛感人。

其實，TXT 的續約跡象早在上月新專輯《The Name Chapter: TOGETHER》發表會中就已浮現，當時秀彬在受訪時語帶保留卻充滿信心，透露：「很快就會帶來正面好消息」，如今果真應驗，讓粉絲們直呼：「安心了！」由於 K-POP 團體合約通常在 7 年左右進入關鍵期，TXT 的全員續約無疑為粉絲吃下定心丸。

世界巡演緊接登場 粉絲期待更多作品

完成首爾場演出後，TXT將於今日繼續在高尺巨蛋舉辦第2場演唱會，隨後於9月展開美、日巡演，行程包含美國7城與日本3城，續約的喜訊不僅象徵團體未來發展更具穩定性，也讓MOA對接下來的TXT舞台和作品更加期待。

