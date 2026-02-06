演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主

歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」

但到了今日（6日）事件陷羅生門，被指是演唱會主辦方負責人的Jelly，發聲明為事件解釋，澄清自己不是主辦人，怒斥譚嘉儀稱自己是苦主完全是無稽之談。

Jelly聲明反擊，全文如下：

Hello 大家好我係Jelly！

就近日各傳媒報道有關於《譚嘉儀Be with You 演唱會2024》提及到我失蹤、公司執笠同走數等等嘅事宜，因為已經影響到我身邊嘅人包括姚子羚小姐及DJ樂宜，所以我有必要同大家講返事情嘅真相。

當時因為譚小姐仲係TVB合約，而佢自己好想搞一個完全屬於佢並可以自己主導晒嘅演唱會，所以就需要其他人去幫佢做呢件事，作為朋友嘅我當時就答應幫佢執行，並且係由譚小姐本人注入資金去做。成件事由海報設計/舞台設計/歌曲/服裝/Dancer/Rundown/嘉賓/慶功等等全部都係由佢去話事。但最後佢竟然表示自己只係打工？！還無稽到同傳媒講自己也是「苦主」？

至今已經接近一年嘅時間譚小姐同我的確無聯絡，我唔理解點解譚小姐會話搵我唔到？只係佢冇搵我，不是搵唔到。因為今次本人嘅愚蠢我亦付出咗代價，借貸去找一啲款項，其實調返轉我應該要向佢追討返呢啲嘅款項。

最後，我想講，我並不是主辦，我都要追番譚小姐錢。我肯定呢個演唱會就算賺錢亦都與我無關，因為會係歸晒譚小姐所有！」

其實譚嘉儀去年3月已離巢，而2024年舉行個唱時仍屬TVB旗下藝人，因此她曾表示演唱會合約由TVB經理人負責與主辦方洽商協議，她指離巢前一直交給公司追數，但至今都是得個吉：「一直我都有聯絡舊公司，佢哋都話有搵過主辦嘅人，但冇回音。到我依家完咗約，都仲未收到條數。」

被指是演唱會主辦方負責人的Jelly發聲明為事件解釋。

譚嘉儀爆演唱會走數風波。

譚嘉儀稱自己係苦主。