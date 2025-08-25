天文台料低壓區本週中入南海
演唱會驚魂！主辦方：楊宗緯健康是優先考量
[NOWnews今日新聞] 歌手楊宗緯日前晚間在中國西寧演唱會上發生意外，不慎從舞台跌落。主辦單位「動聽（上海）音樂文化發展有限公司」隨後發布官方聲明，證實楊宗緯因意外跌落，並表示已緊急將他送往醫院進行檢查與治療，「他的健康和安全是我們當前首要的關切」。
楊宗緯送醫治療 主辦方公開道歉
根據主辦單位發布的聲明，事發第一時間，現場醫療團隊與工作人員立即啟動應急預案，對楊宗緯進行初步救治後，已透過急救通道將他送往最近的重點醫院，進行全面檢查與緊急處理。聲明中強調，主辦單位全體工作人員正全力陪同，確保楊宗緯得到最妥善的醫治。
楊宗緯親報平安 粉絲不捨要主辦單位注意安全
對於演出中斷以及帶給現場觀眾的驚嚇與擔憂，主辦單位也表達最誠摯的歉意，並請大家保持冷靜，後續進展將透過官方渠道及時發布。目前楊宗緯傷勢如何，尚未有進一步消息。
不過，楊宗緯也已在微博發布消息報平安，他表示：「我真的受到大家好多的照顧，好好的照顧，我們都要好好的，所以請放心，我會好好的。」粉絲們也紛紛留言為楊宗緯加油打氣：「請好好休養」、「舞台再重要，也要注意安全」，也有粉絲留言呼籲主辦方「請務必加強舞台安全措施」。
