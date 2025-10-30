11月演唱會懶人包｜ 鄭秀文聯同張敬軒／MIRROR／Mew／FTISLAND／G-DRAGON／aespa／CORTIS一文睇清

香港在11月迎來演唱會季節的序幕，多場重磅演出密集登場。當中雲集本地及海外超紅歌手、人氣偶像及rapper，份量相當盛大，包括有鄭秀文聯同張敬軒的拉闊音樂會、Mew、FTISLAND、韓國MAMA頒獎禮、楊千嬅、Jer柳應廷等。Yahoo!為大家整理了11月演唱會時間表，​一文即刻睇清時間表及購票連結！

1.《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒 拉闊音樂會

由鄭秀文Sammi與張敬軒首度攜手登上拉闊舞台，帶來一夜限定的「時空約會」，穿越不同時空，以音樂對話！

▶︎▶︎ 拉闊2025丨《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒拉闊音樂會 換飛方法合集

拉闊2025 《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒音樂會

日期：2025年11月1日（星期六）

時間：7:00PM

地點：亞洲國際博覽館 Arena

換飛方法：麥當勞捐款抽獎 / MTR Mobile 簽到賺抽獎機會 / Samsung 買Galaxy Z Fold7或Z Flip7 答問題送門票 / 理文商業中心Scan QRcode / 信和集團商場消費滿額 / The Club 會員獎賞平台

2.Mew《The Farewell Shows》演唱會2025 香港站

丹麥獨立搖滾經典大團Mew 終於要展開他們的告別巡演。時隔八年再度來港公演，相信樂隊會以最落力的舞台演出，與追隨多年的新舊樂迷一同分享這個重要時刻！

Mew演唱會2025香港站 Mew – The Farewell Shows – Hong Kong 2025

日期：2025年11月16日（星期日）

時間：8:00PM

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$650

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 ticketflap 購票連結

3.FTISLAND《MAD HAPPY》演唱會2025香港站

FTISLAND自2007年出道以來，憑藉紮實的音樂底蘊和獨特風格，在亞洲樂壇開闢出屬於自己的一片天地！是次巡演以「MAD HAPPY」為主題，意味著要和所有PRIMADONNA一同釋放最瘋狂的快樂。各位PRIMADONNA，準備好跟FTISLAND度過熱鬧的晚上了嗎？

2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG

日期：2025年11月22日（星期六）

時間：7:00PM

地點：AXA安盛創夢館, 西沙GO PARK

票價：$1,699 / $1,599 / $1,099

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 kktix 購票連結

4.韓國MAMA頒獎禮2025

韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集日韓頂流明星，而今年亦不例外，包括第一日有：TWS、SUPERJUNIOR、MEOVV、IVE、Hearts2Hearts、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、ALPHADRIVEONE、i-dle、NCT WISH、TREASURE等等；第二日有G-DRAGON 、ZEROBASEONE、Stray Kids、RIIZE、CORTIS、ALLDAYPROJECT、TXT 、aespa、JO1等等，成為出席及表演嘉賓。今年除了有眾多海外頂尖偶像及歌手外，更有熱爆香港的MIRROR參演，相信各位粉絲們都十分期待各位偶像及歌手的演出。陣容如斯強大，難怪門票門票即被秒速售罄！

▶︎▶︎ 韓國MAMA頒獎禮丨10.17優先購票 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表

MAMA AWARDS 2025

日期：2025年11月28、29日（星期五、六）

時間：7:00PM

地點：香港啟德主場館

票價：

$2,599 (專用入場通道) (座位)

$2,399 / $2,299 / $2,099 / $1,699 / $1,499 / $1,299 / $1,099 / $899 (座位)

$1,699 / $1,299 (視線受阻座位)

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 cityline 購票連結

▶︎▶︎▶︎按此直接進入大麥購票連結

▶︎▶︎▶︎按此直接進入購票連結

5.楊千嬅《Live MY LIVE》演唱會2025

楊千嬅相隔七年重返紅館，一連開足4場，但因門票極速被秒殺而額外加開兩場，最後以連6場show慶祝出道30週年！想入場的重溫共同回憶的粉絲，就記得鎖定各個搶飛渠道了！

▶︎▶︎ 楊千嬅演唱會2025丨11月尾4場紅館Show 紀念出道30週年 即睇搶飛攻略、票價、座位表

楊千嬅 Live MY LIVE 紅館Show 紀念出道30週年

日期：2025年11月29、30日及12月1至4日（星期四至二）

時間：8:15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：$1,280 / $880 / $580

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 城市售票網 購票連結

6. Jer柳應廷@MIRROR《The Shape of Breathing》演唱會

MIRROR「歌唱擔當」Jer柳應廷再度舉行個人演唱會，Jer的每一首歌曲都充滿了獨特的魅力，觸動著每一個聽眾的情感！這次《The Shape of Breathing》他將演繹一系列歌曲，為觀眾帶來豐富、悅耳的音樂和演出。想入場聽到Jer柳應廷的現場演出，就記得買飛啦！

▶︎▶︎ Jer柳應廷演唱會2025丨9.18恒生信用卡優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025

日期：2025年11月30日、12月1日（星期日至一）

時間：8:15PM

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價：$1,180 / $980 / $680

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 Klook 購票連結