11月演唱會懶人包｜ 鄭秀文聯同張敬軒／MIRROR／Mew／FTISLAND／G-DRAGON／aespa／CORTIS一文睇清
香港在11月迎來演唱會季節的序幕，多場重磅演出密集登場。當中雲集本地及海外超紅歌手、人氣偶像及rapper，份量相當盛大，包括有鄭秀文聯同張敬軒的拉闊音樂會、Mew、FTISLAND、韓國MAMA頒獎禮、楊千嬅、Jer柳應廷等。Yahoo!為大家整理了11月演唱會時間表，一文即刻睇清時間表及購票連結！
1.《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒 拉闊音樂會
由鄭秀文Sammi與張敬軒首度攜手登上拉闊舞台，帶來一夜限定的「時空約會」，穿越不同時空，以音樂對話！
日期：2025年11月1日（星期六）
時間：7:00PM
地點：亞洲國際博覽館 Arena
換飛方法：麥當勞捐款抽獎 / MTR Mobile 簽到賺抽獎機會 / Samsung 買Galaxy Z Fold7或Z Flip7 答問題送門票 / 理文商業中心Scan QRcode / 信和集團商場消費滿額 / The Club 會員獎賞平台
2.Mew《The Farewell Shows》演唱會2025 香港站
丹麥獨立搖滾經典大團Mew 終於要展開他們的告別巡演。時隔八年再度來港公演，相信樂隊會以最落力的舞台演出，與追隨多年的新舊樂迷一同分享這個重要時刻！
日期：2025年11月16日（星期日）
時間：8:00PM
地點：西九文化區自由空間大盒
票價：$650
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 ticketflap 購票連結
3.FTISLAND《MAD HAPPY》演唱會2025香港站
FTISLAND自2007年出道以來，憑藉紮實的音樂底蘊和獨特風格，在亞洲樂壇開闢出屬於自己的一片天地！是次巡演以「MAD HAPPY」為主題，意味著要和所有PRIMADONNA一同釋放最瘋狂的快樂。各位PRIMADONNA，準備好跟FTISLAND度過熱鬧的晚上了嗎？
日期：2025年11月22日（星期六）
時間：7:00PM
地點：AXA安盛創夢館, 西沙GO PARK
票價：$1,699 / $1,599 / $1,099
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 kktix 購票連結
4.韓國MAMA頒獎禮2025
韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集日韓頂流明星，而今年亦不例外，包括第一日有：TWS、SUPERJUNIOR、MEOVV、IVE、Hearts2Hearts、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、ALPHADRIVEONE、i-dle、NCT WISH、TREASURE等等；第二日有G-DRAGON 、ZEROBASEONE、Stray Kids、RIIZE、CORTIS、ALLDAYPROJECT、TXT 、aespa、JO1等等，成為出席及表演嘉賓。今年除了有眾多海外頂尖偶像及歌手外，更有熱爆香港的MIRROR參演，相信各位粉絲們都十分期待各位偶像及歌手的演出。陣容如斯強大，難怪門票門票即被秒速售罄！
日期：2025年11月28、29日（星期五、六）
時間：7:00PM
地點：香港啟德主場館
票價：
$2,599 (專用入場通道) (座位)
$2,399 / $2,299 / $2,099 / $1,699 / $1,499 / $1,299 / $1,099 / $899 (座位)
$1,699 / $1,299 (視線受阻座位)
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 cityline 購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入大麥購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入購票連結
5.楊千嬅《Live MY LIVE》演唱會2025
楊千嬅相隔七年重返紅館，一連開足4場，但因門票極速被秒殺而額外加開兩場，最後以連6場show慶祝出道30週年！想入場的重溫共同回憶的粉絲，就記得鎖定各個搶飛渠道了！
日期：2025年11月29、30日及12月1至4日（星期四至二）
時間：8:15PM
地點：紅磡香港體育館
票價：$1,280 / $880 / $580
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 城市售票網 購票連結
6. Jer柳應廷@MIRROR《The Shape of Breathing》演唱會
MIRROR「歌唱擔當」Jer柳應廷再度舉行個人演唱會，Jer的每一首歌曲都充滿了獨特的魅力，觸動著每一個聽眾的情感！這次《The Shape of Breathing》他將演繹一系列歌曲，為觀眾帶來豐富、悅耳的音樂和演出。想入場聽到Jer柳應廷的現場演出，就記得買飛啦！
日期：2025年11月30日、12月1日（星期日至一）
時間：8:15PM
地點：亞洲國際博覽館 Arena
票價：$1,180 / $980 / $680
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 Klook 購票連結
