10月演唱會懶人包｜ PLAVE、w-inds.、AKB48、林子祥 葉蒨文、NCT 127、周殷廷 、權恩妃、Anson Lo、鹿晗、VIVIZ演唱會資訊一文睇清

10月將有不少人氣巨星在港開show與歌迷們見面，各位音樂愛樂者絕對不能錯過！雲集本地、大陸、韓國、日本及泰國巨星，當包括有PLAVE、w-inds.、AKB48、林子祥 葉蒨文、NCT 127、周殷廷 、權恩妃、Anson Lo、鹿晗、VIVIZ等Yahoo!為你整合了2025年10月人氣熱唱演唱會場次，一文即睇所有資訊。

1. PLAVE演唱會香港站：《DASH: Quantum Leap》

PLAVE演唱會香港站丨K-pop虛擬偶像男團首個亞洲巡演 即睇搶飛攻略、票價、座位表

K-pop虛擬偶像男團PLAVE首次舉行亞洲巡演，這次終於來到香港與一眾PLLI見面啦！PLAVE五位成員諾亞、藝俊、斑比、銀虎及河玟，以真人動作捕捉結合3D虛擬技術，將帶來突破次元的互動舞台，各位PLLI萬勿錯過。

2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Hong Kong

日期：2025年10月1日（星期三）

時間：6:00PM

地點：亞洲國際博覽館 Summit（2號展館）

票價：$1,799 / $1,399 / $999

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 kktix 購票連結

2. w-inds.演唱會香港站：《Rewind to winderlust》

w-inds.演唱會香港站丨10月登陸亞博 即睇搶飛攻略、票價、座位表

w-inds.今年再來亞博與各位風飯見面，為大家帶來全新感覺，更為各位粉絲帶來專屬香港的擊掌會及限量福利！只要於演唱會當日購買指定產品，即可抽獎參加w-inds. Hi touch擊掌會，讓各位風飯近距離感受w-inds.的強大魅力。

w-inds. LIVE TOUR 2025 "Rewind to winderlust" in Hong Kong

日期：2025年10月4日（星期六）

時間：7:00PM

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價：$1,480 / $980

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 kktix 購票連結

3. WATERBOMB 2025 香港場

亞洲最強潑水音樂節WATERBOMB 10月強勢重返香港！雲集眾多頂級 K-pop及Hip-Hop 巨星，陣容包括RAIN、sunkis、周殷廷 、權恩妃、NCT 127、Anson Lo、Kep1er、羅景文、攬佬、米卡 MIKA 、Avantgardey、pH-1、COLLAR等歌手，陣容非常鼎盛！

WATERBOMB HONG KONG 2025 LINE-UP 公佈

日期：2025年10月4-5日（星期六至日）

地點：中環海濱活動空間

票價：$880 / $1,380 / $2,080 / $3,280

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 Klook 購票連結

4. AKB48 20周年演唱會香港站

AKB48演唱會香港站丨中秋節假開20周年Show 門票今開售 即睇搶飛攻略、票價、座位表

日本國民女團AKB48自成立以來從未在香港舉辦專場演唱會，今次趁20週年在10月7日中秋節假期來港開Show，答謝歌迷們長年支持！AKB48其中16位成員將會參與今次演出，演出成員包括：（排名不分先後）伊藤百花、千葉恵里、八木愛月、佐藤綺星、山内瑞葵、花田藍衣、秋山由奈、小栗有以、倉野尾成美、向井地美音、坂川陽香、大盛真歩、平田侑希、武藤小麟、下尾美羽、新井彩永。

AKB48 20周年演唱會香港站

日期：2025年10月7日（星期二）

時間：8:00PM

地點：香港會議展覽中心 展覽廳 5BC

票價：$1,688 / $1,288 / $988 / $688

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 HK Ticketing 購票連結

5. Jeff Satur演唱會香港站：《Red Giant Tour 2025》

Jeff Satur演唱會香港站｜泰國人氣男星巡演10月來港 即睇搶飛攻略、票價、座位表

人氣泰國巨星Jeff Satur繼去年憑專輯《Space Shuttle No. 8》於亞洲進行多場售罄演出後，今年以《Red Giant》巡演強勢回歸。Jeff以其獨特的音樂及如電影般的舞台表現而聞名，這次演出亦將為觀眾呈現他全新的音樂篇章，將會是一場難忘的體驗，粉絲們絕對不能錯過偶像每一場精彩的現場演出！

Jeff Satur Red Giant Tour 2025

日期：2025年10月9日（星期四）

時間：7:00PM

地點：麥花臣場館

票價： $999 / $799

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 Cityline 購票連結

6. 林子祥葉蒨文演唱會2025：《白頭到老WE ARE ONE》

林子祥葉蒨文演唱會2025｜合體紅館Show 7.23優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

林子祥和葉蒨文10月以夫妻檔在紅館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會，以熟悉的音樂與觀眾重聚！想入場收聽兩位殿堂級歌手獻給時代的誠意之作的粉絲，就記得要留意售票詳情啦！

林子祥x葉蒨文演唱會《白頭到老》

日期：2025年10月9-13日（星期四至一）

時間：8:15PM

地點：紅磡體育館

票價：$1,380 / $980 / $680

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 城市售票網 URBTIX 購票連結

7. VIVIZ演唱會香港站2025：《NEW LEGACY》

韓國女團VIVIZ繼去年來港出席KCON，及舉行首個世界巡迴演唱會香港站後，10月再度來港開演與香港Na.V見面。VIVIZ於兩年內三度訪港，是次巡演將帶來全新歌曲及經典人氣作，第一場的門票亦因火速售罄而加開一場，可見人氣絕對不容忽視，相信各位Na.V一定非常期待！

2025 VIVIZ WORLD TOUR [NEW LEGACY] in HONG KONG

日期：2025年10月18-19日（星期六至日）

時間：7:00PM

地點：AXA安盛創夢館

票價：$1,688 / $1,188 / $888

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 kktix 購票連結

8.鹿晗演唱會香港站2025：《Season4》

內地男星鹿晗為韓國人氣男團EXO的前成員，以出色的歌舞實力和帥氣外型迅速累積超高人氣。單飛後發行多張個人專輯，並主演《重返20歲》、《我是證人》等多部人氣影視作品。此次帶着全新巡演，連續兩晚於紅館與歌迷見面！

2025鹿晗Season4亞洲巡演香港站

日期：2025年10月24-25日（星期五至六）

時間：24號8:00PM；25號7::00PM

地點：紅磡香港體育館

票價：$2,599 / $2,199 / $1,899 / $1,599 / $1099 / $799

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 城市售票網 URBTIX 購票連結

