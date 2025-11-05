12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清

12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過​！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。

1.Clockenflap 2025

Clockenflap作為香港最具標誌性的音樂及藝術節，引來眾多粉絲引頸以待！本年陣容相當鼎盛，陣容如下圖，更多演出單位陸續有來，大家記得鎖定各個搶飛渠道了！

日期：2025年12月5-7日（星期五至日）

地點：中環海濱

票價：

成人三日週末門票售價$1,990；

成人單日門票（五/六/日）售價$1,280；

18歲以下三日週末門票售價$1,590；

18歲以下單日門票票（五/六/日）售價$880；

3歲以下兒童可免費入場，無需預先登記。

2.TWICE演唱會2025世巡《THIS IS FOR》香港站

韓團TWICE出道十週年，最新的世界巡演《< THIS IS FOR > WORLD TOUR》7月在首爾展開，之後再到東京、澳門、新加坡、悉尼、高雄等地演出，而香港站將於12月6日在啟德主場館舉行，門票由9月17日起優先發售！

日期：2025年12月6-7日（星期六至日）

時間：6:00PM

地點：啟德主場館

票價：$2,499 / $1,799 / $1,499 / $1,099 / $899 / $799

3.Anson Lo 盧瀚霆《Kingdom Live》演唱會 2025

Anson Lo將於今年12月迎來第二個個人大型演唱會，演唱會以「KINGDOM」為主題，構築成專屬跳唱國度。教主這次以信念創造的夢幻國度，各位神徒絕對要一齊見證啦！

日期：2025年12月6-10日（星期六至三）

時間：8:15PM

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價：$1,180 / $980 / $680

4.RubberBand x 側田演唱會《Just Rub It》

RubberBand與側田今年將首次攜手於同一舞台演出，今次Crossover會將側田融入樂隊。兩組來自本地樂壇的實力音樂人，為樂迷帶來一場以音樂會友的驚喜演出，讓彼此的每一段經典旋律綻放出前所未見的新火花！

日期：2025年12月13日（星期六）

時間：7:30PM

地點：西九文化區 安盛竹翠公園

票價：$888 / $688 / $388

5.姜濤 KEUNG TO 《LAVA》 LIVE 演唱會 2025

姜濤將舉行第二次個人大型演唱會，並會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日中午12時在Klook公開發售，各位姜糖絕對不能錯過偶像每一場精彩的現場演出，記得準時搶飛啦！

日期：2025年12月18-21日（星期四至日）

時間：8:25PM

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價：$1,180 / $980 / $680

6.ZEROBASEONE演唱會2025世巡《HERE&NOW》香港站

選秀節目出身的限定男團ZEROBASEONE （ZB1）自2023年正式出道以來就掀起全球熱潮，擄獲了全世界粉絲的喜愛，人氣節節上升，穩坐新世代偶像的領軍地位。香港站也因秒速售罄而加開一場，共三場，簡直是一票難求！

日期：2025年12月19-21日（星期五至日）

時間：19日7:30PM；20-21日6:00PM

地點：啟德體藝館

票價：$1,999 / $1,899 / $1,899 / $1,699 / $1,199 / $899

7.李鍾碩粉絲見面會《With : Just Like This》香港站

李鍾碩早前曾來港拍攝韓劇《瑞草洞》，今日宣布將再度來港，舉行粉絲見面會與一眾香港粉絲近距離接觸共度溫暖難忘的夜晚！李鍾碩將讓粉絲親身體驗他真誠而溫暖的魅力，機會難得請勿錯過！

日期：2025年12月20日（星期六）

時間：6:00PM

地點：亞洲國際博覽館8號館 Hall8

票價：有待公布

開賣日期及時間：有待公布

發售平台 ：KKTIX 、大麥網

8.張學友演唱會2025 《60+》香港站

張學友第十個個人演唱會《60+巡迴演唱會》宣布加開8場，共唱足16場，與樂迷一同度過聖誕節和除夕！

圖8_張學友第十個個人演唱會《60+巡迴演唱會》

日期: 2025年12月23、24、26、27、30、31日 及 2026年1月2-3日

加場日期：2026年1月6、7、9、10、13、14、16、17日

時間：8:00pm（12月31日的開場時間為7:45pm）

地點：紅磡香港體育館

票價：$1,380 / $980 / $580

