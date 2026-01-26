焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

2月演唱會｜aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC港開show購票資訊一文睇清

來到2026年繼續雲集世界各地人氣明星，當中包括：aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC等等，陣容相當鼎盛！Yahoo!為你整合了2026年2月人氣熱唱演唱會場次及購票方法，各位粉絲及音樂愛好者千萬不要錯過！

1.aespa演唱會2026《SYNK: aeXIS LINE》巡演香港站

▶︎▶︎aespa演唱會2026丨9.26 Trip.com優先購票 明年2月亞博開兩場 即睇搶飛攻略、票價、座位表

韓團aespa《SYNK: aeXIS LINE》巡演將於明年2月舉行香港站，一連兩晚在亞博火辣回歸！各位MY都表示兩場實在「唔夠喉」，希望aespa可以快點再來港演出！

aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站
aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站

日期：2026年2月7、8日（星期六、日）

時間：7:00pm

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$2,299 / $1,699 / $1,299 / $999 / $799

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 cityline 購票連結

2.Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站

▶︎▶︎Dream Concert 韓國夢想演唱會2026丨1.6優先購票 即睇搶飛攻略、票價、演出陣容

具31年歷史的Dream Concert韓國夢想演唱會將於2026年2月登陸啟德主場館！作爲曾邀 Rain、李孝利、東方神起等K Pop頂流的舞台，香港站將延續傳統，帶來CBX、THE BOYZ、李泰民及其他實力偶像，呈獻超過3小時的舞台演繹。

Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：CBX
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：CBX
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：李泰民
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：李泰民
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：THE BOYZ
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：THE BOYZ
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：BamBam
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：BamBam
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：華莎
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站Line Up：華莎

日期：2026年2月6、7日（星期五、六）

時間：6:30pm

地點：啟德體育園啟德主場館

票價：$2,488 / $2,288 / $1,988 / $1,588 / $1,388 / $1,188 / $988 / $788

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 快達票 購票連結

3.Gin Lee李幸倪《READY FOR》2026演唱會

▶︎▶︎Gin Lee李幸倪演唱會2026丨12.11優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！適逢今年為Gin Lee加入香港樂壇的15周年，各位歌迷絕對不容錯過是別具意義的演出了。

Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026
Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026

日期：2026年2月7、8日（星期六、日）

時間：8:00pm

地點：紅磡香港體育館

票價：$1080 / $880 / $680 / 480

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 城市售票網 購票連結

4.JACE陳凱詠《JACE WORLD》演唱會2026

▶︎▶︎JACE陳凱詠演唱會2026丨延至12.19公開售票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Jace陳凱詠即將以獨立歌手之姿首次在紅館舉辦個唱，更破天荒於紅館首次設置企位區域拉近與歌迷距離。至於演唱會的創作概念、歌單設計到製作細節，全部均由JACE親自參與。如此用心的一場表演絕對不容錯過！

JACE陳凱詠演唱會2026
JACE陳凱詠演唱會2026

日期：2026年2月18日及19日（年初二、年初三）

時間：18日9:00pm；19日8:15pm

地點：紅磡香港體育館

票價：$1,480 / $1,080 / $880 / $580

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 URBTIX 購票連結

5.ONEREPUBLIC《From Asia, With Love》演唱會2026香港站

▶︎▶︎ONEREPUBLIC演唱會2026丨10.21優先購票 年初五開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表

搖滾天團OneRepublic《From Asia, With Love》巡演將於2026年2月舉行香港站演出，帶來經典大熱作品以及全新舞台和新歌️。想與OneRepublic過農曆新年，就要記得去買飛啦！

ONEREPUBLIC "From Asia, With Love" 2026 in Hong Kong
ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026 in Hong Kong

日期：2026年2月21日（星期六）

時間：8:00pm

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價：$2599 / $1999 / $899 / $699 / $599

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 cityline 購票連結

6.SEVENTEEN《NEW_》香港演唱會2026

韓國超人氣組合SEVENTEEN繼上年9月來港舉行演唱會後，再次在啟德主場館開唱！SEVENTEEN從上年9月在仁川開始以「NEW_」為題的巡演，隨即在香港舉行了首個海外場次，並於年末陸續走訪世界各地多個城市進行演唱，與粉絲見面。這次相隔5個月再次來港，相信將會帶著令人驚喜的全新舞台震懾各位CARAT！

SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]2026 IN HONG KONG
SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]2026 IN HONG KONG

日期：2026年2月28日至3月1日（星期六、日）

時間：6:00pm

地點：啟德體育園主場館

票價：$2899 / $2299 / $2099 / $1899 / $1599 / $1099 / $899

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 快達票 購票連結

