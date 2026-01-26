錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
2月演唱會｜aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC港開show購票資訊一文睇清
來到2026年繼續雲集世界各地人氣明星，當中包括：aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC等等，陣容相當鼎盛！Yahoo!為你整合了2026年2月人氣熱唱演唱會場次及購票方法，各位粉絲及音樂愛好者千萬不要錯過！
1.aespa演唱會2026《SYNK: aeXIS LINE》巡演香港站
▶︎▶︎aespa演唱會2026丨9.26 Trip.com優先購票 明年2月亞博開兩場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓團aespa《SYNK: aeXIS LINE》巡演將於明年2月舉行香港站，一連兩晚在亞博火辣回歸！各位MY都表示兩場實在「唔夠喉」，希望aespa可以快點再來港演出！
日期：2026年2月7、8日（星期六、日）
時間：7:00pm
地點：亞洲國際博覽館Arena
票價：$2,299 / $1,699 / $1,299 / $999 / $799
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 cityline 購票連結
2.Dream Concert 韓國夢想演唱會2026香港站
▶︎▶︎Dream Concert 韓國夢想演唱會2026丨1.6優先購票 即睇搶飛攻略、票價、演出陣容
具31年歷史的Dream Concert韓國夢想演唱會將於2026年2月登陸啟德主場館！作爲曾邀 Rain、李孝利、東方神起等K Pop頂流的舞台，香港站將延續傳統，帶來CBX、THE BOYZ、李泰民及其他實力偶像，呈獻超過3小時的舞台演繹。
日期：2026年2月6、7日（星期五、六）
時間：6:30pm
地點：啟德體育園啟德主場館
票價：$2,488 / $2,288 / $1,988 / $1,588 / $1,388 / $1,188 / $988 / $788
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 快達票 購票連結
3.Gin Lee李幸倪《READY FOR》2026演唱會
▶︎▶︎Gin Lee李幸倪演唱會2026丨12.11優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！適逢今年為Gin Lee加入香港樂壇的15周年，各位歌迷絕對不容錯過是別具意義的演出了。
日期：2026年2月7、8日（星期六、日）
時間：8:00pm
地點：紅磡香港體育館
票價：$1080 / $880 / $680 / 480
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 城市售票網 購票連結
4.JACE陳凱詠《JACE WORLD》演唱會2026
▶︎▶︎JACE陳凱詠演唱會2026丨延至12.19公開售票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Jace陳凱詠即將以獨立歌手之姿首次在紅館舉辦個唱，更破天荒於紅館首次設置企位區域拉近與歌迷距離。至於演唱會的創作概念、歌單設計到製作細節，全部均由JACE親自參與。如此用心的一場表演絕對不容錯過！
日期：2026年2月18日及19日（年初二、年初三）
時間：18日9:00pm；19日8:15pm
地點：紅磡香港體育館
票價：$1,480 / $1,080 / $880 / $580
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 URBTIX 購票連結
5.ONEREPUBLIC《From Asia, With Love》演唱會2026香港站
▶︎▶︎ONEREPUBLIC演唱會2026丨10.21優先購票 年初五開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
搖滾天團OneRepublic《From Asia, With Love》巡演將於2026年2月舉行香港站演出，帶來經典大熱作品以及全新舞台和新歌️。想與OneRepublic過農曆新年，就要記得去買飛啦！
日期：2026年2月21日（星期六）
時間：8:00pm
地點：亞洲國際博覽館 Arena
票價：$2599 / $1999 / $899 / $699 / $599
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 cityline 購票連結
6.SEVENTEEN《NEW_》香港演唱會2026
韓國超人氣組合SEVENTEEN繼上年9月來港舉行演唱會後，再次在啟德主場館開唱！SEVENTEEN從上年9月在仁川開始以「NEW_」為題的巡演，隨即在香港舉行了首個海外場次，並於年末陸續走訪世界各地多個城市進行演唱，與粉絲見面。這次相隔5個月再次來港，相信將會帶著令人驚喜的全新舞台震懾各位CARAT！
日期：2026年2月28日至3月1日（星期六、日）
時間：6:00pm
地點：啟德體育園主場館
票價：$2899 / $2299 / $2099 / $1899 / $1599 / $1099 / $899
▶︎▶︎▶︎按此直接進入 快達票 購票連結
更多資訊：
Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表
FNC BAND KINGDOM香港站丨1.19公開售票 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Un!corn、AxMxP集結
