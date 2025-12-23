1月演唱會懶人包｜TXT、DAY6、Jay Fung、NCT WISH、BLACKPINK、Air Supply資訊一文睇清

2026年的第一個月已經有不少世界級歌手及巨星在港開演唱會，雲集本地、歐美及韓國等明星，與歌迷們展開新一年序幕，陣容十分熱鬧！Yahoo!為大家整理了1月演唱會時間表，即睇內文了解更多演唱會詳情！

1.裴珍映「BEGIN, YOUNG」演唱會 2026

以限定團體Wanna One成員身份正式出道的韓國歌手裴珍映，先前退出男團CIX單飛，宣布將展開首次亞洲粉絲演唱會，首站正式於香港落地！這次演唱會主題「BEGIN, YOUNG」帶着「從此刻開始，嶄新出發」的訊息，象徵他作為藝人邁向新篇章的旅程。各位粉絲記得要入場陪伴裴珍映一起嶄新出發吧！

廣告 廣告

裴珍映演唱會2026香港場

日期：2026年1月3日（星期六）

時間：6:00PM

地點：灣仔合和酒店水晶殿（19樓）

票價：$1499 / $899

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 uutix 購票連結

2.Air Supply 50週年紀念世界巡迴演唱會

▶︎▶︎Air Supply演唱會香港站丨50週年紀念巡演 即睇搶飛攻略、票價、座位表

被譽為「西洋樂壇長青樹」的柔情搖滾傳奇樂團Air Supply，明年便成軍50周年，為紀念這特別日子，特意舉辦50週年紀念世界巡迴演唱會與歌迷一同慶祝。想重溫《Lost in Love》、《All Out of Love》、《Every Woman in the World》等經典金曲？那麼記得購票入場收聽啦！

Air Supply50週年紀念巡演2026香港站

日期：2026年1月9日（星期五）

時間：7:30pm

地點：麥花臣場館

票價：$1598 / $1298 / $998 / $698

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 klook 購票連結

3.陳健安《時的狀態》演唱會

▶︎▶︎陳健安演唱會2026丨11.3東亞卡優先訂票 首個個人戶外演唱會 即睇搶飛攻略、票價、座位表

作為唱作歌手的陳健安，憑首張個人專輯《本原》獲得叱咤樂壇唱作人金獎，及後以《仍然是那個少年》及《戀愛腦之死》等唱到街知巷聞，人氣一路飆升。早前優先訂票亦火速售罄，及後隨即宣布加開多一場，但仍被「秒殺」，簡直是一票難求！

陳健安《時的狀態》演唱會2026

日期：2026年1月10至11日（星期六至日）

時間：7:30pm

地點：安盛竹翠公園, 西九文化區

票價：$1,080 / $780 / $580

▶︎▶︎▶︎按此直接進入 hotdogtix 購票連結

4.TXT《ACT : TOMORROW》世界巡迴演唱會2026

▶︎▶︎TXT演唱會2026丨11.1公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

人氣韓國男團Tomorrow x Together (TXT)全員擁有漫撕男高顏值，舞蹈唱功實力都不容小覷。成軍7年的TXT將於1月首次來香港舉辦演唱會，香港MOA們們絕對不能錯過TXT每一場精彩的現場演出！

TOMORROW X TOGETHER《ACT : TOMORROW》世巡演唱會2026

日期：2026年1月10至11日（星期六至日）

時間：10日7:00pm；11日6:00pm

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$2,099 / $1,899 / $1,499 / $1,199 / $799

▶︎▶︎▶︎按此直接進入快達票購票連結

▶︎▶︎▶︎按此直接進入大麥網購票連結

▶︎▶︎▶︎按此直接進入FANTOPIA購票連結

5.DAY6 《The DECADE》10週年演唱會

▶︎▶︎DAY6香港演唱會丨加開一場！10.28公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

為了慶祝10周年，DAY6持續鞏固其作為K-Pop頂尖樂隊的地位，特意舉辦紀念演唱會與世界各地的My Day慶祝。是次演唱會別具意義，難怪門票極速被秒殺！

DAY6 10週年演唱會《The DECADE》香港站加開一場

日期：2026年1月17至18日（星期六至日）

時間：6:00pm

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$1,899 / $1,399 / $1,099 / $799

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

6.馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會

▶︎▶︎馮允謙JayFung演唱會2026丨11.24公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

於加拿大長大的JayFung馮允謙特別嚮往戶外演出，來年的演唱會終於可以一圓他擁有個人戶外演唱會的願望。各位歌迷屆時可以於夜空下享受JayFung溫暖又愜意的演出了！

馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會2026

日期：2026年1月17至18日（星期六至日）

時間：7:30pm

地點：安盛竹翠公園 西九文化區

票價：$1,080 / $780 / $580

▶︎▶︎▶︎按此直接進入快達票購票連結

7.BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會

▶︎▶︎BLACKPINK香港演唱會2026丨加推極少量門票！12.22公開發售 搶飛攻略、票價、座位表

熱爆全球的韓國天團BLACKPINK，在每位成員展開火力全開的solo冒險後，她們追上「DEADLINE」再次合體舉辦世界巡迴演唱會。香港站連同加場，共開三場均秒速售罄，簡直是一票難求！

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站

日期：2026年1月24至26日（星期六至一）

時間：6:30pm

地點：啟德主場館

票價：$2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

8.NCT WISH《INTO THE WISH : Our WISH》香港站

▶︎▶︎NCT WISH演唱會2026丨10.9起登記優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

韓團NCT WISH繼今年1月香港演出後，再次來港與粉絲們見面。NCTzen！準備好大喊了嗎？

NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH: Our WISH’ IN HONG KONG

日期：2026年1月25日（星期日）

時間：6:00pm

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$1,888 / $1,588 / $1,688 / $1488 / $1088 / $888

▶︎▶︎▶︎按此直接進入uutix購票連結