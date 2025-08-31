演藝學院爆水管 射出十米水柱

近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前