漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

開業逾30年的「漢和韓國料理」主打韓式燒肉放題，曾因食物質素參差，以往一度被網民評為「劣食」餐廳之一，惟近日卻憑其高CP值成功翻生。近日，有網民於連登討論區發帖，以「漢和咁都返（翻）到生」為題，並貼出外藉YouTuber到訪「漢和」的片段。帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都表示「漢和」確實翻生有理。

「漢和」翻生？

在餐飲業逆市收縮的情況下，「漢和」依然能在荃灣、旺角、銅鑼灣及沙田等地屹立不倒，套餐提供多款燒烤肉類、刺身壽司、熟食炸物及韓式料理，任食任飲 4.5 小時僅需 $163 起，非常抵食，難怪在眾多餐廳結業的市況下仍屹立不倒！不少網民亦分享親身體驗，指「漢和」近年整體質素明顯提升，不論食材新鮮度、選擇種類或服務均「比以前高質好多」。更有人透露上月前往用餐時「爆到癲」，反映「漢和」人氣高企。

韓式燒烤食品

熟食區選擇亦不少

網民分析「翻生」5大關鍵原因

在留言區之中，有網民仔細分析「漢和」翻生的5大關鍵原因，包括「三文魚刺身啲貨靚咗」、「多咗冇醃過嘅牛仔骨同鱔」、「熟食區有韓式豬手」、「啤酒有金罐青島」及只是要價「二百中」就無限時任食任飲，性價比好高，有人表示認同，「一個價，無限時任飲任食，有啤酒，有湯飲，有甜品，其實幾開心」。另外，有老饕分享，「識食就自己帶個即磨黑椒 ， 專攻冇醃過嘅牛仔骨」，認為只要懂得取材搭配，「漢和」其實非常抵食。不少食客緊張表示，「低調啲啦，週末夜晚已經要book位」，可見「漢和」成功以高CP值贏回不少食客的芳心。

識食一定食冇醃嘅

熟食區第一

乾淨企理！

漢和都有炒粉絲

漢和CP值高！

中學時期最鍾意任飲任食

支持支持！

