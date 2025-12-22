漳州雪耳水鴨豬脊骨紅棗湯

今天分享湯水是 雪耳煲水鴨加豬脊骨, 很多人用雪耳煲雞, 但都帶一點兒燥, 所以我買水鴨煲雪耳, 水鴨有滋陰作用, 很多人說早上起床口乾、 鼻乾 雪耳有潤肺 滋潤 養顏作用 這時候飲， 可以滋潤 身體不用如此的燥

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

漳州雪耳 1 個

急凍水鴨 1 隻

豬脊骨 300 g

紅棗 3 粒

陳皮 1/3 片

厚切薑片 2 - 4 片

清水 清水





作法:

1 ：

2 ：

沖洗雪耳3次。浸泡至變軟轉白。再沖洗。切除底部黑色硬塊。

3 ：

沖洗水鴨，放在沸騰的薑片水中，焯一會。 沖洗、去內臟、去毛 。

4 ：

沖洗豬脊骨，汆水。

5 ：

倒 3000ml 清水入煲內，開火。

6 ：

沸騰後，加入豬脊骨、陳皮、去核紅棗、雪耳。

7 ：

15分鐘後，加入汆水的水鴨，轉中火。

8 ：

40分鐘後，轉小火。

9 ：

15分鐘後，關火。





