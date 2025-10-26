本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
漸凍人症︱醫社協作助病人外出旅遊、出席宴會 改變患者心態重拾生活動力︱Yahoo
【Yahoo健康】「漸凍人症」至今仍是不治之症，大部分患者發病後，身體機能會急劇退化，並在一至三年間死亡，但亦有少數個案能存活 10 年以上。屯門醫院團隊發現，不少病人心態悲觀，心思只放在如何「走得舒服」，今年初起與復康會合作提供照護，讓病人的「心理、社會、靈性」層面同樣得到支援，例如可以出席親友的婚宴、嬰兒百日宴，甚至參加短線旅遊，「（病人）而家諗點樣活得精彩。」
過去醫院與社福機構間的轉介機制未臻完善，需要社區服務的病人只能逐間機構叩門，機構想尋找服務對象時，亦同樣費力。復康會表示，在2023至24年度，只在全港接觸到 7 名病人，但在跟屯門醫院合作數月後，已招募到新界西醫院聯網的全部 24 名「漸凍人」參加服務，長遠希望能逐步推展至全港，讓全港共約 200 名病人都能受惠。
「漸凍人症」是一種運動神經元疾病，起初患者會肌肉乏力，其後身體機能急劇退化，最終全身癱瘓、吞咽困難，並引發呼吸衰竭，目前無藥可醫，僅能靠紓緩治療減輕痛苦。
屯門醫院康復科由 2011 年起為漸凍人症病人提供跨專科協調服務，令病人的存活期中位數由過去的 9 個月，大幅提升至 20 個月，期間有 56 天需要住院。不過由於做法涉及在門診逐個專科轉介，輪候需時，故在2023年開始，院方推行「康復樞紐先導計劃」，康復科醫生、護士會聯同物理治療師、職業治療師、言語治療師一起介入個案，計劃推行後，病人平均住院日數下降至 31 天。
邀社福機構加入
屯門醫院內科及老人科（康復科）專科醫生呂慧翔表示，團隊由今年一月起與復康會合作，成立「暖暖同行」綜合康復團隊，當接收到懷疑漸凍人症個案時，醫護便會與復康會一起「收症」，其後一同進行家訪及全面的康復評估。
康復科顧問醫生鄒兆麟舉例指，以往職業治療師家訪時，較為注重病人居住環境中，有甚麼會妨礙生活，提出建議改善，現時改為與復康會一同家訪，就不單聚焦客觀環境，「會睇個經濟情況點樣，會唔會成家人都去咗返工，日頭淨返佢一個？會唔會夫妻關係唔係幾好，有啲嘢需要幫手？呢啲就係以往醫護團隊未必第一時間會睇嘅嘢。」
患者參加孫女百日宴、重拾社交
復康會高級經理（復康）張冠庭稱，在「醫社融合」後，他們不需再在滿足漸凍人症病人的「身體」需要後，才去處理他的「心理、社會、靈性」方面的需要，而是能夠同步對病人及他的照顧者提供支援，而且醫療團隊能預視疾病進程，令他們可以為患者提早部署所需的社會支援。
以往病人不敢外出，或者因為欠缺輔具而無法外出，社交生活欠奉，但在復康會的安排下，他們可以去海洋公園遊玩，甚至參加內地短線旅遊，又有部分患者學會自行尋找無障礙交通工具，可以出席親友的婚宴、孫女百日宴等，令他們重拾生活動力。
鄒兆麟稱，漸凍人症病人較為悲觀，「日日諗我仲可以活幾耐，今日行到，聽日行唔行到？」但在復康會加入團隊後，有發病 10 年、坐着輪椅的病人，可以和義工一起跳舞，甚至坐快艇，生活變得不一樣，「佢哋唔係再諗點樣走（離世）得舒服，而係諗今日點樣活得精彩、盡興！」
項目經理楊翠芝則形容，這類病人過去好像「孤兒仔」，無人理會，但現在「返去醫院有醫療團隊；返屋企又有我哋喺社區，好似有盲公竹咁，有人傍住你，而家佢哋對未來嘅恐懼少咗。」
服務使用者大增 冀推展至全港
對於過往醫社之間的轉介機制不夠完善，鄒兆麟解釋，醫護人員不了解社區有甚麼服務及其承載能力，因擔心病人安全，故轉介時會「慢咗、隔咗一重」。張冠庭指，病人欠缺渠道接觸社會服務，而復康會也難以在社區內找到罕見病的病人，只可靠病人自助組織轉介，有如大海撈針，因此在 2023 至 24 年度，僅招募到 7 名病人。但在跟屯門醫院合作數月後，新界西醫院聯網的全部 24 名新症及現有病人都已參加服務。復康會本有兩名社工負責這項服務，會陸續增加到五名。
鄒兆麟補充，博愛醫院和天水圍醫院的腦神經科已建立特快轉介機制，由去年起懷疑屬漸凍人症的病人毋須經門診，可以直接到屯門醫院的日間康復中心，幾個星期內便可以見醫生，病人亦毋須額外的費用及手續便可參加「暖暖同行」計劃，他冀這計劃能擴至其他聯網，令全港約 200 名漸凍人症病人受惠。
其他人也在看
基孔肯雅熱｜本地個案女患者居於鑽石山鳳德邨 附近20座樓宇近八千戶有較高感染風險(羅家晴報道)
【Now新聞台】本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案，82歲的女患者居於鑽石山鳳德邨，平時主要在邨內活動。衞生防護中心指，附近20座樓宇近8000個住戶有較高感染風險，不排除區內會有更多個案。患者居住的鑽石山鳳德邨一帶加強滅蚊工作，有工人於鳳鑽苑清理渠道。衞生防護中心表示，82歲女患者本月18日開始出現關節痛，周四到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後發現對基孔肯雅熱病毒呈陽性。中心指，她平時會在區內晨運和接送孫兒，以及到商場和街市買菜，近一個半月都沒有外遊，相信是屬於本地個案。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「我們發現不到有任何早前輸入的個案有來過鳳德邨這裡，而因為我們調查發現，這位婆婆主要集中在鳳德邨，我們相信可能在這個屋苑或這一帶範圍有一些病徵比較輕微、沒有被診斷的個案在近期或十月份內曾經出沒，被屋苑或這個範圍的蚊叮咬，從而感染蚊再傳染給人。」衞生防護中心指，白紋伊蚊活動範圍為半徑200米，鳳德邨附近的20座樓宇近8000個住戶有較高感染風險，將逐一聯絡大廈管理公司向居民派發問卷及資訊。另有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學及神召會馬理信書院，中心會在復課後向校方了解學生情況。now.com 新聞 ・ 14 小時前
72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心
由張艾嘉監製的《他年她日》近日成為焦點，同時令人注意的，還有年屆72歲的她依然容光煥發、擁有少女般的好奇心與笑容！原來她每日戶外跑步結合打坐，令自己維持年輕健康，醫師讚賞這招能有效防骨鬆、提升免疫力。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
姜濤體諒姜糖有經濟負擔 霸氣承諾請粉絲睇騷
MIRROR成員姜濤日前出席《全民造星Family》記者會時宣布即將會在12月開演唱會，他透露開騷日期是12月18日至21日，一共開四場。較早前有報道指姜濤會打破自己記錄連開八場，他接受訪問表示暫時只知道會開四場，對於加場則以隨緣的心態看待。近日有一名疑為海外留學生的姜糖（姜濤粉絲）昨日於社交網以「沒實力就不要追星」的am730 ・ 11 小時前
本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案 衞生署下午交代詳情 今年累計 46 宗輸入個案 1 人死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（26 日）公布，本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅將於下午 3 時 30 分會見傳媒，交代個案詳情及政府的後續工作。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
深井碧堤半島三房套放盤2個月 換樓客成功講價4% 擲千萬承接(有圖)｜二手樓成交
整體樓市氣氛暢旺，不少買家加快入市決定。晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，分行新近促成深井碧堤半島3期1座高層D室，實用面積約939方呎，內櫳擁企理裝修，三房套間隔，附設露台，外望海景，可遠眺機場。 據了解，單位於今年8月份放盤，叫價1,120萬元，最後減價46.2萬元或約4.1%，以1,073.8萬元沽出，呎am730 ・ 11 小時前
基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 一文拆解病徵、傳染、治療及預防方法︱Yahoo
【Yahoo健康】本港錄得首宗本地基孔肯雅熱個案，另外錄得 46 宗輸入個案，其中一名患者死亡。到底甚麼是基孔肯雅熱？與登革熱有何不同？其傳染方式、預防方法又是如何？《Yahoo 健康》為你一文拆解。Yahoo 健康 ・ 17 小時前
基孔肯雅熱｜首宗本地個案82歲婆婆居鑽石山鳳德邨 將重點追查一帶過萬居民(附20座大廈名單)
本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心表示，患者是居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的82歲婆婆，她本月18日開始腳踭關節腫痛，4日後蔓延至手和其他腳關節。婆婆向私家醫生求診後關節痛持續，隨後經廣華醫院急症室入院治療，目前在該院留醫情況穩定。衞生防護中心呼籲，在患者居住樓宇半徑200米範圍內的約1萬名居民，如在10月1日後出am730 ・ 9 小時前
港大AI模型預測心腦血管疾病風險 助制定精準個人化治療方案
【on.cc東網專訊】港人患「三高」情況十分普遍，即高血糖、高血壓及高血脂。根據香港大學李嘉誠醫學院護理學院今日(26日)公布一項以人工智能(AI)驅動風險評估模型「P-CARDIAC」進行的大型研究中期報告，發現在逾千名本地心腦血管疾病患者的病歷進行分析後發現on.cc 東網 ・ 17 小時前
許樹昌料夏季流感季將持續 或連接冬季流感
【Now新聞台】本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指預計，流感季會持續很久，甚至連接冬季流感季節，又指今個流感季開始時疫苗仍未到，但由於疫苗生產需時，難以加快。今年夏季流感季節8月底開始，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，爆發情況現時處於高位，由於學校及院舍爆發持續上升，情況可能未到頂，要多兩周才知道，即使到頂都要6至8周回落，預計今次是個長的流感季節，會提高對急症室及病房負荷。中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「每次流感季節爆發，可以短至6周、長至18周，8月底到現時7周，能未到頂，所以預計到很久都未完。那個夏季流感季節，隨著天氣轉涼，亦有可能跟1月至3月的冬季流感季節有一個連接，最壞情況會是這樣。」許樹昌指，H1N1流感病毒株流行了很久，社區對現時流行的H3N2病毒株免疫力低了很多，加上針對H3N2的疫苗未趕及夏季流感季節開始前來到，有兩周時間出抗體。但他指，由於世衛是在每年2月估算年尾流行哪種病毒株，疫苗廠生產亦需約半年，難以加快疫苗到港時間。許樹昌：「通常9月初會收到新一季流感疫苗，但今次剛好夏季高峰期在8月底來，疫苗未到，上接種計劃很多時10月、11月才完成，所以時間上今次不是太理想，但你亦不能加快，因為2月開完會，估算了流行品種，疫苗廠亦要進行生產，所以今次的情況有些混亂。」他指上個流感季節的疫苗針對的病毒株與今次不同，即使上次接種了都已過期，呼籲市民盡快打新針，相信亦能有效對抗冬季流感的病毒株。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
遠大醫藥(00512.HK)GPN00884滴眼液IIa期臨床研究完成首例患者入組
遠大醫藥(00512.HK)公布，集團用於延緩兒童近視進展的全球創新眼科藥物GPN00884在中國開展的IIa期臨床研究，近日完成首例患者入組。該研究旨在初步評價GPN00884滴眼液延緩兒童近視進展的有效性及在兒童近視患者中的安全性。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
不用雷射 70歲失明嬤植晶片重見光明 搭配特製眼鏡 八成受試者恢復部分視力
老年性黃斑部病變（Age-related macular degeneration，簡稱AMD），是老年人失明的主因，目前無法治癒。而英國一項最新研究，將微型晶片植入患者眼睛視網膜正下方，之後戴上內建攝影機、擴增實境功能的眼鏡，觀看文字、事物時，影像透過晶片與AI電腦，會轉換成訊號傳達到視神經，再被解讀為影像，一切皆是即時發生，被稱為PRIMA裝置。 70歲的歐文（Sheila Irvine），患有晚期乾性黃斑部病變，是來自五個國家、共38名參與者之一，原本中心視力完全喪失，現在卻能再次辨識字母、數字與單詞。這次結果顯示超過八成的受試者，都恢復了某種形式的視覺，平均來說，他們可以閱讀視力檢查表上的五行字，在手術前甚至都看不見這張表。 過往也有其他視覺假體被研發出來，但還沒有一款能夠達到這次實驗的效果。晶片僅2毫米乘以2毫米大，看起來就像手機SIM卡，在植入手術後一個月啟動，接著患者需要慢慢訓練，才能開始辨識字母、甚至讀出文字，研究成果刊登在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）。據衛福部資料，台灣每10個65歲以上老人，就有1個人罹患，約有24萬人。Yahoo 國際通 ・ 5 小時前
遠大醫藥(00512)延緩兒童近視眼科藥物內地IIa期臨床研究完成首例患者入組
遠大醫藥(00512.HK)宣布，集團用於延緩兒童近視進展的全球創新眼科藥物 GPN00884 在中國開展的 IIa 期臨床研究，近日完成了首例患者入組。該研究是一項隨機、雙盲、安慰劑平行對照的 IIa 期臨床試驗，擬入組 80 餘例 6~12 周歲近視受試者，旨在初步評價GPN00884 滴眼液延緩兒童近視進展的有效性及在兒童近視患者中的安全性。GPN00884 滴眼液有望為醫生和患者提供一種全新的延緩兒童近視進展的臨床治療方案。此前，GPN00884 滴眼液已於2024年4月在中國獲批開展 I 期臨床研究，並於同年8月完成全部受試者入組，於2025年3月完成了 I 期臨床研究，I 期臨床結果顯示GPN00884 在健康受試者中單次及多次給藥後的安全性、耐受性良好，呈線性藥代動力學特徵。此次，該產品 IIa 期臨床研究的首例患者入組，是集團在五官科板塊眼科方向的又一次重大里程碑進展。(ST)infocast ・ 12 小時前
市面商戶聲稱可透過經血檢測HPV 衞生署：未有充分科學證據
【on.cc東網專訊】因應市面上有商戶聲稱可透過衞生巾收集經血，然後由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒(HPV)，衞生署今日(26日)提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據證明使用經血篩查子宮頸是可靠的。on.cc 東網 ・ 20 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 9 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 2 天前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 12 小時前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 14 小時前