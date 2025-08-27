潘冬平與家人去年被鄰居入稟就鋼琴聲滋擾索償 閉門處理和解 暫預明年再訊

肝癌權威醫生潘冬平及家人近期捲入「藥倍安心」原創風波。潘與妻子、港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝及兩名女兒，於 2024 年 3 月被鄰居入稟，就鋼琴造成的噪音滋擾索償，鄰居並要求法庭發出禁制令。



案件周三（27 日）在區域法院閉門處理和解會議。司法機構網頁顯示，案件暫另排期明年 2 月 9 日處理案件管理傳票。

原告要求法庭禁制

潘家發出鋼琴聲等

原告為安寧（On Ning），由簡松年律師行代表，於 2024 年 3 月 6 日向高等法院入稟循民事控告潘冬平一家四口。原告居於潘家單位的樓下。

被告依次為潘冬平、彭詠枝、兩名當時未成年的女兒，以及任何佔用相關貝沙灣單位的人。被告方在周三的和解會議由陳應達律師事務所代表。

入稟狀指，原告要求法庭發出禁令，限制被告方繼續發出、導致、允許製造噪音、音樂、聲音等聲浪，包括但不限於鋼琴聲，滋擾、騷擾、損害、干擾他人的權利、利益、土地、舒適和便利等。另要求被告方就其涉違反大廈公契的行為作出賠償。

高院聆案官於 2024 年 11 月把案件轉介至區院處理。案件於本周三在區院以非公開內庭聆訊處理和解會議，公眾不可旁聽。司法機構網頁顯示，案件暫另排期於 2026 年 2 月 9 日處理案件管理傳票，需時 20 分鐘。

DCCJ7351/2024（HCA414/2024）

