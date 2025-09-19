潘慧如戴立忍爆衝突 《零日攻擊》議題敏感

▲《零日攻擊》議題相當敏感，潘慧如（右）受訪時坦言，和戴立忍（左）對戲時，有一段劇情是爆發衝突，因為太投入在演戲，那種真實感彷彿不是演戲，坦言演完情緒被掏空。（圖／牽猴子提供）

[NOWnews今日新聞] 人氣台劇《零日攻擊》即將邁入尾聲話題不斷，本周六（20）日將播出由羅景壬執導的第8集〈反分裂家庭〉，由戴立忍與潘慧如強強聯手，帶來新一波高潮，對此潘慧如坦言：「有時一拍完，會坐在現場好些時間無法說話，情緒被完全掏空」，羅景壬導演更分享意外插曲：「我喜歡戴立忍那天突然胃痛，但也順利成就了一段心如刀割的長對白」。

探討反分裂手法 現實與理想的碰撞

第8集〈反分裂家庭〉將深入探討，反分裂手法重創台灣的隱憂，戴立忍飾演的先生在對岸的工廠被吞食，面臨戰爭積極找尋門路買高額機票要帶一家飛去。潘慧如扮演的太太突面臨老父的長照問題。林澤凱飾演的兒子則因愛情及同儕壓力，反抗父母決定並質疑：「戰爭逃去敵國才是開玩笑吧」。

攤開台商困境 陷入進退兩難

羅景壬導演表示〈反分裂家庭〉試圖把「台商」的意涵再展開，更寬廣泛指過去卅年，將家國情感擱置，投注自己的體力、專業、情感、青春，終於過上好日子，卻在傾斜向下的下半場，往前看不見未來、往後又找不到初衷的中產階級。

戴立忍突然胃痛 意外增加情緒張力

談及四位演員，羅景壬描述：「我喜歡包括林澤凱在內的高中生幹架時動了真感情，我以及王渝萱信手捻來青春的自負自在，潘慧如堅持充滿細節地照顧失能老人，以及戴立忍那天突然胃痛，但也順利成就了一段心如刀割的長對白」。

潘慧如對戲戴立忍 坦言情緒被掏空

對此潘慧如則表示：「跟寶哥（戴立忍）的對戲壓力其實很大，但也非常過癮。他的情緒、台詞非常飽滿、有份量，只要看著他的狀態，我就能很自然地把角色情緒投射出去。那種衝突的真實感，彷彿不是演戲，而是真實人生正在發生。有一場戲拍完，我坐在現場，好一些時間無法說話，情緒被完全掏空的感覺」。

不僅劇情敏感 對演員也是挑戰

潘慧如坦言：「這是一部節奏非常緊湊、情緒張力極強的作品，不只在劇情上觸碰到很深層的議題，對演員來說也是一次不一樣的挑戰。角色有很多複雜的情感拉扯，包括家庭、婚姻，甚至對未來的恐懼與無力感。希望觀眾在看劇時，不只被緊湊的情節吸引，也能感受角色內心的重量與掙扎」。

廣告 廣告

▲《零日攻擊》第8集導演羅景壬。（圖／牽猴子提供）

《零日攻擊》邁入尾聲 將迎來最後高潮

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《零日攻擊》佳評如潮？媒體人一查怒轟：億元糞作

羅景壬正式提告！藍反嗆：無懼「零日攻擊」 為民監督、奉陪到底

《零日攻擊》斥資1億！美律師看到一半傻眼了：應和納稅人道歉