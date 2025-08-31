潘毅鴻賣奶茶變首富！短劇黑馬《賢婿》出列

▲《賢婿》潘毅鴻劇中意外穿越到古代，用古法熬煮奶茶大受歡迎，廢材贅婿逆襲成首富題材有趣，登今年短劇黑馬。（圖／LINE TV提供）

[NOWnews今日新聞] 今年夏天殺出重圍的古裝短劇《賢婿》，榮登今年短劇黑馬！《賢婿》由潘毅鴻、朱容君主演，講述現代社畜意外穿越至古代，成為不受待見的贅婿，機靈的他將現代的奶茶配方帶入古代，靠賣奶茶變成全城首富，更創辦報紙、攬英才，助公主縱橫朝堂，從外界認為的廢材贅婿，逆襲成當之無愧的「賢婿」。

古裝新晉男神潘毅鴻 廢材贅婿逆襲成《賢婿》

近來短劇市場蓬勃發展，以節奏明快與多元題材，吸引大量觀眾，從甜寵、爽劇到古裝，其中不少精品短劇製作規模不輸正劇，像是《賢婿》開播後大受好評，被譽為今年短劇黑馬。飾演男主角「蕭寧」的潘毅鴻也一舉走紅，他在劇中兼具少年感和沈穩氣場，行事雷厲風行，讓觀眾直呼「看蕭寧就像男生看甜妹一樣上頭」。潘毅鴻接受大陸媒體專訪，坦言短劇成績超乎預期，但比起「爆款」的標籤，被觀眾喜歡、認可更讓他開心。

拍戲前他也做足功課，並為角色寫了一篇5000字的人物小傳，分析角色的前世和今生，梳理角色的行為邏輯，「我必須完全理解角色，走進他的靈魂，才能理解每個眼神背後的故事，每句台詞深處的用意」。他也會研究市場上爆紅的口碑好劇，揣摩不同題材的表演方式，「看劇時如果有被某個片段打動，就會思考這段表演為什麼能引起共鳴」。《賢婿》LINE TV已全集上架。

▲《賢婿》飾演「蕭寧」的潘毅鴻（左）與飾演公主的朱容君（右）在劇中商業聯盟賣起奶茶。（圖／LINE TV提供）

《錦繡宅心》姊妹雙重生換婚！盲婚遇深情世子

同樣熱播的古裝短劇《錦繡宅心》由新生代演員朱麗嵐、秦天宇領銜主演，講述姜家姐妹在新婚當日，雙雙帶著前世記憶重生，妹妹姜雨兒（穆樂恩飾）轎前強行換婚，妄想透過換婚逆襲人生，原本的嫡女姜雪瑩（朱麗嵐飾）上一世雖嫁得風光，卻被夫君屢屢背叛，生活飽受折磨，重生後她決定為自己而活，劇中她智鬥心機小妾和妹妹，朝著主母之位邁進，與夫君陸君行（秦天宇飾）原本是表面夫妻，陸君行表面浪蕩，實則隱忍謀略的世子，兩人逐漸攜手揭穿宅門陰謀，從互相試探到惺惺相惜。

朱麗嵐以電影《水怪》榮獲「網際網路影視文娛盛典」年度網絡電影最佳女演員，曾參演古裝劇《沉香如屑》、《長月燼明》，出眾的外貌和氣質讓她獲封「神顏美人」，此次挑戰重生靈魂的角色，細膩演技深獲觀眾讚賞。男主角秦天宇曾演出《榜上佳婿》、《寧安如夢》等作品，此次飾演外表紈絝、內心深情的雙面世子，與朱麗嵐組成全新「重生夫婦」，展開令人期待「盲盒式婚姻」。《錦繡宅心》LINE TV已全集上架，VIP搶先看。

▲《錦繡宅心》朱麗嵐（左）與秦天宇展開「盲盒婚姻」。（圖／LINE TV提供）

