潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識

男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，她的昔日友人「Amy姐」透過短影音，罕見曝光兩人的戀愛過程，透露是這段婚姻的起點其實是由宣云主動，「我介紹他們認識的！」

Amy姐自曝是幫潘瑋柏和宣云牽線的人。（圖片來源：小紅書 哆啦Amy姐）

Amy姐在影片中提到，宣云過去就曾透露很喜歡潘瑋柏的歌，希望能找機會認識，她得知後便陸續安排「小範圍的聚會」，從一開始十幾二十個人一起唱歌，到後來漸漸變成五六個人吃飯，刻意讓兩人有機會慢慢熟悉。她形容，宣云不像其他的女孩子那麼「社會」，聚會時總是安靜坐在她旁邊，而潘瑋柏也明顯對她有好感，因此在她牽線下順利交往。

不過，潘瑋柏過去受訪時，曾提到兩人是在搭機時偶然遇見才認識，跟Amy姐所說的版本並不相同。且Amy姐在影片中坦言，潘瑋柏和宣云公布結婚消息時，她也是透過新聞報導才得知，引起部分網友懷疑內容真實性。

潘瑋柏曾稱是在搭機時認識擔任空姐的宣云。（圖片來源：IG lunaaay__）

事實上，Amy姐過去就曾因為「名媛培訓班」的話題受到關注。外傳「培訓班」專門訓練女性如何躋身上流，以便接近名流男性並嫁入豪門，而宣云和郭富城妻子方媛都曾被盛傳是學員之一。然而宣云在2022年出面澄清，跟Amy姐並沒有很深的交情，只是早年在節目面試時認識的同鄉，在2016年之後就已經沒有聯絡，否認有所謂的「名媛培訓班」。

對於外界猜測，潘瑋柏也在婚後多次強調會保護老婆與家庭，甚至曾直接表態要對惡意言論採取法律行動。夫妻倆始終保持低調，2023年才在峇里島補辦婚禮，並證實兩人已迎來女兒。雖然外界對宣云身分的討論從未真正停過，但她婚後專注照顧家庭，改變不少網友的負面印象。

