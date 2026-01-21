立即投選年度十大消費新聞
潘瑋柏為宣云慶祝35歲生日！「愛人視角」記錄最美老婆 甜蜜留言閃爆粉絲
1月18日，潘瑋柏妻子宣云迎來35歲生日，她在社交平台分享一系列慶生照片，身穿白色吊帶裙、頭戴珠寶皇冠，氣質溫婉如童話公主。照片由潘瑋柏協助拍攝，他還在留言區邀功「我拍得真好」，甜蜜氛圍吸引不少網友關注。
當天生日選在上海一家高級餐廳慶祝，背景可見一桌豐盛的海鮮宴席，也間接洩漏來為宣云慶生的親友人數不少，相當溫馨。潘瑋柏幽默留言「我拍得真好」，被網友調侃「你拍的挺好，中午獎勵一碗麵」，宣云也悄悄按讚這兩則留言，低調卻逗趣的夫妻互動閃翻不少粉絲。
潘瑋柏與宣云於2020年7月宣佈結婚，當時宣云因為「天王嫂訓練營」傳聞，一度備受爭議。但隨著時間推移，兩人用行動證明感情，宣云也憑藉低調溫婉的風格，漸漸得到粉絲的認可和讚美。
延伸閱讀
潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
其他人也在看
2026 情人節｜海外必買女朋友禮物精選：Stanley、Jellycat、日本迪士尼、Pandora 一次看
一年一度的甜蜜煩惱又來啦！情人節送禮想要兼顧實用與心意，其實一點都不難。依照不同價位與預算，小編貼心整理多款送禮大方又不傷荷包的女朋友情人節禮物精選，包含 Stanley、Jellycat、Pandora、日本迪士尼等人氣品牌，總有一款適合你的另一半。Yahoo Style HK ・ 27 分鐘前
林盛斌Bob台慶頒獎禮整爛獎被鄧兆尊暗示博見報 ：高估咗我智慧
林盛斌Bob早前於TVB《萬千星輝頒獎典禮》首奪「最佳男主持」獎項，於台上興奮激動發言時不慎弄壞獎座，引起一片嘩然。不過，隨後有不少網民認為Bob故意為製造話題，鄧兆尊及吳家樂亦於網上節目討論事件，認為Bob預先知道當時獎座並非真實獎座，因此故意為之望搏見報。昨日（20日），Bob出席活動時亦回應時件，還原當時情況外更直言「高估咗我智慧」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
迪麗熱巴「超短髮造型」帥翻！甜美女神變高冷帥哥 網驚豔：形象大轉變
近日，一組迪麗熱巴超短髮造型的路透照曝光，她罕見換上齊耳長度的狼尾短髮，和過去常見的長髮造型差異明顯，一亮相就引發討論。俐落短髮搭配立體五官，讓她整體風格更有冷傲感，讓不少網友直呼形象大轉變。姊妹淘 ・ 58 分鐘前
深圳野生動物園 2026 攻略：門票優惠 HK$128 起、交通路線、必睇表演全集
【2026 深圳親子遊】一文睇清深圳野生動物園攻略！港澳居民專享門票低至 HK$128。包含地鐵 7 號線直達交通、猛獸谷投餵車體驗、百獸盛會表演時間表，以及周邊福田/羅湖口岸高性價比酒店推介。立即規劃您嘅動物奇遇之旅！Trip.com ・ 1 天前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
44歲Rain演唱會大騷「冰塊腹肌」好身型！HIIT＋飲控，超自律作息3大健身習慣大公開
Rain 鄭智薰日前在台北小巨蛋舉辦了《2026 RAIN CONCERT：STILL RAINING》演唱會。這位韓流天王一如以往，未出聲先大騷完美冰塊腹肌身型，並在跑步機上行走，氣場完全是要讓現場觀眾看到窒息！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 23 小時前
Dry驚喜合體 雷頌德憶當年親挑馮德倫：咁靚仔
【on.cc東網專訊】由雷頌德（Mark）和馮德倫（Stephen）於1996年成軍的組合Dry，推出過3張錄音室專輯及1張現場Live專輯，「玩」了3年就宣告「Game Over」，令粉絲大表可惜，而組合拆夥的原因傳聞多多，除兩人性格不合外，亦有傳Mark當年東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買之前先看這篇！二手精品「最不保值包包」盤點：LV、CHANEL也會跌，保值要看這5點
買精品包時，很多人除了考量外型與搭配性，也會默默把「未來好不好轉賣」放進心裡的小清單。不過，並不是每一顆看起來很特別、很限量的包包，都能在二手市場站得住腳。近年不少二手精品店也紛紛提醒，有些款式在入手女人我最大 ・ 23 小時前
田馥甄首爾行掀熱議！必去餐廳、景點盤點推薦Top8
當這幾天社群都遍佈著大家在跨年鬧轟轟的派對照時，華語歌后田馥甄分享一系列她住進靜謐白羊寺以及第一次造訪的首爾的日常照，她妝容素雅、一身簡約，再次讓網友們讚嘆她用自己的步調活出自我，而除了美照連發讓粉絲開心不已外，這次造訪的餐廳、景點也引起不少網友的好奇，以下為大家整理推薦，近期要造訪首爾的朋友或許可依循歌后的腳步感受她的慢活日常。bella儂儂 ・ 58 分鐘前
珍惜生命｜轉新工2個月成「奪命符」？黃埔花園25歲會計師疑壓力爆煲墮樓亡。
珍惜生命｜香港會計師一向被大眾視為專業且前途無限，然而光鮮亮麗背後，往往隱藏著鮮為人知的沉重壓力。昨日（15日）清晨一名年僅25歲的青年會計師，懷疑因不堪工作壓力，在紅磡黃埔花園睡房躍下告別塵世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
幼貓帶貓媽媽主動向人討吃 熱心市民急尋義工救助可憐兩口子
【動物專訊】天文台指今晚氣溫急凍，社區動物饑寒交逼，生活艱難，需要人伸出援手。熱心市民伍小姐今日經過青衣時，發現一隻估計只得3個多月大的幼貓不斷喵叫討食物，後面還跟著貓媽媽。伍小姐剛好身上有一些濕糧，便放下來給他們，幼貓馬上衝上前吃，而貓媽媽卻沒有上前吃，只是在後面看著吃得滋味的幼貓。伍小姐希望有義工可以救助這對可憐捱餓的貓貓兩口子。 伍小姐表示，估計幼貓是太肚餓，所以主動向人討食，剛巧她身上有一些貓貓濕糧，「一放低，貓BB即刻去食，但媽媽沒食，只是睇住BB食。」 她坦言自己無法收留兩貓，只盼有義工可以救助他們。如有義工可幫忙，請透過Facebook與伍小姐聯絡（ https://www.facebook.com/elaine.ng.353/ ），她會提供具體地點。 The post 幼貓帶貓媽媽主動向人討吃 熱心市民急尋義工救助可憐兩口子 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 22 小時前
親子決裂！布魯克林踢爆貝克漢夫妻「用謊言維護形象」 遭爸媽操控一輩子：不想和解
英國「足球金童」大衛貝克漢與妻子維多莉亞陷入紛爭！他們的26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Peltz Beckham）沉默多年後，在19日透過Instagram發布驚人長文，首度公開證實並詳述他與父母之間的嚴重裂痕。姊妹淘 ・ 1 小時前
在家宴客60道菜 ｜肥媽借「蟹」向龔嘉欣逼婚 Katy一句暗示婚期將至？！
今輯滙集了5大名廚，除繼續有精通中國八大菜系、曾於世界各地頂尖餐飲集團掌廚的邵德龍、香港著名飲食集團最年輕大廚，楊枝甘露及XO醬原創人黃永幟；現職全球獲奬最多的中菜品牌之一Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
MUJI無印良品$98唇膏網民大讚「CHANEL平替」！CP值高、溫柔玫瑰色、水潤度高
最近在小紅書和Threads上，無印良品一款不到百元的唇膏討論度飆升！許多網友實測後驚喜發現，其妝效和顏色居然能媲美專櫃品牌，特別是色號#110藕荷冰粉，更被直接點名是CHANEL熱門#112色號的完美平替，讓它瞬間成為一眾精打細算彩妝迷的搶手目標！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 22 小時前