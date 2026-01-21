潘瑋柏為宣云慶祝35歲生日！「愛人視角」記錄最美老婆 甜蜜留言閃爆粉絲

1月18日，潘瑋柏妻子宣云迎來35歲生日，她在社交平台分享一系列慶生照片，身穿白色吊帶裙、頭戴珠寶皇冠，氣質溫婉如童話公主。照片由潘瑋柏協助拍攝，他還在留言區邀功「我拍得真好」，甜蜜氛圍吸引不少網友關注。

當天生日選在上海一家高級餐廳慶祝，背景可見一桌豐盛的海鮮宴席，也間接洩漏來為宣云慶生的親友人數不少，相當溫馨。潘瑋柏幽默留言「我拍得真好」，被網友調侃「你拍的挺好，中午獎勵一碗麵」，宣云也悄悄按讚這兩則留言，低調卻逗趣的夫妻互動閃翻不少粉絲。

潘瑋柏與宣云於2020年7月宣佈結婚，當時宣云因為「天王嫂訓練營」傳聞，一度備受爭議。但隨著時間推移，兩人用行動證明感情，宣云也憑藉低調溫婉的風格，漸漸得到粉絲的認可和讚美。

