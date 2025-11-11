潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離團後，正式以獨立歌手身份回歸，推出首支個人音樂作品《世界上最爛的人》！選擇離隊發展是她的決定，釗彤坦言與經理人出現信任問題，嘗試溝通後仍未有達成共識，基於互相尊重下回復自由身：「好慎重咁考慮到可能分開對於大家都有好處，先會分道揚鑣。」釗彤表示與隊友依然是朋友：「確實係冇以前一齊工作時咁親密，不過大家都係『陳輝陽X女聲合唱』出嚟，所以都有一定嘅經歷，最後佢哋尊重我嘅決定，我都尊重佢哋！」

音樂創作依然是釗彤的重心，全新個人作品《世界上最爛的人》由她親自作曲，至於填詞的部份，邀得林若寧參與，她說：「好榮幸可以有林若寧先生嘅歌詞，因為之前嘅作品全部都係自己填。」釗彤表示新歌描述「愛上壞人」的轟烈愛情故事，雖然自己不是戀愛腦，但也渴望奮不顧身的浪漫愛情：「自己嘅戀愛經驗唔多，所以交晒畀林若寧師傅發板！喺完全未溝通嘅情況下，佢翻聽晒我之前嘅作品，好直接話『釗彤係個幾tough嘅女仔』，於是就寫咗呢個愛情故事：既然個世界咁崩壞，鍾意咗個壞人都無所謂，唔需要理其他人點諗。」她笑言自己亦花了些時間消化：「我唔係戀愛腦，面對愛情都真係比較理智啲，不過係女仔都想有段勁轟烈嘅戀愛嘅，唯有用自己嘅音樂作品，幻想個故事出嚟，畀自己感受吓啦！」

廣告 廣告

釗彤透露因為離隊發展，加上新歌改名《世界上最爛的人》，令很多人問她誰是爛人。她直言不諱：「其實個爛人係我！」釗彤回想自己在中學時期，曾經「誤傷」喜歡自己的男生：「嗰時真係唔知咩係談戀愛 ，咁啱有個朋友同我表白。我就應承咗做佢女朋友啦，我仲記得佢嗰吓興奮到跳起，但係我就即日提出咗分手，因為佢拖住我嗰陣，我先發現其實冇心跳加速嘅感覺，後來朋友話我知佢好傷心。」她指新歌雖然不是為了此事而寫，對這位男生亦早已印象模糊，但現在回想這段經歷仍有點不好意思。

提到她的MV穿上超性感晚裝及婚紗街頭狂跑，釗彤笑謂：「着住婚紗跑真係唔易，不過出嚟成件事好有感覺，我自己都好鍾意。因為講起愛上『壞人』，我就諗到電影《天若有情》嗰種，勁轟烈又浪漫。尤其一個女仔咁投入戀愛嗰陣，唔多唔少都會幻想『我願意』呢幕嘛。」

至於正式單飛後的計劃，釗彤已為明年定立目標：「繼續以Solo身份創作，現階段應該至少會有3首作品推出。」她希望與更多幕後共同創作，期待與不同音樂人交流。

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」

潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」