超市雙11優惠合集！
潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」
潘釗彤離團後，正式以獨立歌手身份回歸，推出首支個人音樂作品《世界上最爛的人》！選擇離隊發展是她的決定，釗彤坦言與經理人出現信任問題，嘗試溝通後仍未有達成共識，基於互相尊重下回復自由身：「好慎重咁考慮到可能分開對於大家都有好處，先會分道揚鑣。」釗彤表示與隊友依然是朋友：「確實係冇以前一齊工作時咁親密，不過大家都係『陳輝陽X女聲合唱』出嚟，所以都有一定嘅經歷，最後佢哋尊重我嘅決定，我都尊重佢哋！」
音樂創作依然是釗彤的重心，全新個人作品《世界上最爛的人》由她親自作曲，至於填詞的部份，邀得林若寧參與，她說：「好榮幸可以有林若寧先生嘅歌詞，因為之前嘅作品全部都係自己填。」釗彤表示新歌描述「愛上壞人」的轟烈愛情故事，雖然自己不是戀愛腦，但也渴望奮不顧身的浪漫愛情：「自己嘅戀愛經驗唔多，所以交晒畀林若寧師傅發板！喺完全未溝通嘅情況下，佢翻聽晒我之前嘅作品，好直接話『釗彤係個幾tough嘅女仔』，於是就寫咗呢個愛情故事：既然個世界咁崩壞，鍾意咗個壞人都無所謂，唔需要理其他人點諗。」她笑言自己亦花了些時間消化：「我唔係戀愛腦，面對愛情都真係比較理智啲，不過係女仔都想有段勁轟烈嘅戀愛嘅，唯有用自己嘅音樂作品，幻想個故事出嚟，畀自己感受吓啦！」
釗彤透露因為離隊發展，加上新歌改名《世界上最爛的人》，令很多人問她誰是爛人。她直言不諱：「其實個爛人係我！」釗彤回想自己在中學時期，曾經「誤傷」喜歡自己的男生：「嗰時真係唔知咩係談戀愛 ，咁啱有個朋友同我表白。我就應承咗做佢女朋友啦，我仲記得佢嗰吓興奮到跳起，但係我就即日提出咗分手，因為佢拖住我嗰陣，我先發現其實冇心跳加速嘅感覺，後來朋友話我知佢好傷心。」她指新歌雖然不是為了此事而寫，對這位男生亦早已印象模糊，但現在回想這段經歷仍有點不好意思。
提到她的MV穿上超性感晚裝及婚紗街頭狂跑，釗彤笑謂：「着住婚紗跑真係唔易，不過出嚟成件事好有感覺，我自己都好鍾意。因為講起愛上『壞人』，我就諗到電影《天若有情》嗰種，勁轟烈又浪漫。尤其一個女仔咁投入戀愛嗰陣，唔多唔少都會幻想『我願意』呢幕嘛。」
至於正式單飛後的計劃，釗彤已為明年定立目標：「繼續以Solo身份創作，現階段應該至少會有3首作品推出。」她希望與更多幕後共同創作，期待與不同音樂人交流。
其他人也在看
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
疑似蘇永康被拍得與女伴海旁談心
【on.cc東網專訊】歌手蘇永康自2014年與現對任職時裝品牌高層的老婆馮翠珊（Anita)結婚後，育有一子，一家三口幸福美滿，蘇永康的好男人形象人所共知，是圈中公認的愛妻號和好爸爸。可是他近日頭頭碰着黑，先是被翻在23年前的涉毒風波，導致原定演唱會叫停，但今日東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型
吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」Yahoo Style HK ・ 9 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朝ドラ龍套變黃金檔雙主演！ 少女一瓶寶礦力就飛上天！
八木莉可子從小就跟鄰居小孩不一樣，小學練新體操練到翻跟斗， 📷 國中直接當學生會長，還把書道考到八段Japhub日本集合 ・ 2 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
卡戴珊家太后70歲「回春級美貌」太驚人！狀態好到宛如40歲 全場被她美暈！
這位「全球最強媽ager」日前迎來70歲生日，特別舉辦一場堪比奧斯卡的豪華派對，現場紅玫瑰、紅絨布幕鋪滿整個宴會廳，濃烈到像走進好萊塢電影場景。Kris身穿Alexander McQueen設計的GIVENCHY紅色高訂禮服，蓬鬆層疊的裙擺、束腰剪裁襯出完美比例，手戴黑色長手套咬著紅玫瑰登...styletc ・ 48 分鐘前
郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡
【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 1 天前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前