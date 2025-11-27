大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
潘霍格辭世 服裝設計影響蕾哈娜女神卡卡
（法新社倫敦27日電） 時尚設計師潘霍格（Pam Hogg）的家屬今天表示，這位以龐克搖滾、反叛風格設計著稱，曾為蕾哈娜（Rihanna）、女神卡卡（Lady Gaga）等明星設計服裝的代表性人物，已經辭世。
潘霍格是倫敦時裝週的指標性人物，以其未來感造型、大膽髮型及浮誇服飾聞名，經常在伸展台上以諷刺、女性主義與反主流文化混搭創造獨特風格。
蘇格蘭籍設計師潘霍格的家人於社群媒體發布聲明，表示她的「創意精神與作品影響了許多年齡層的人」。聲明同時附上一張潘霍格穿著金白色服裝、塗著代表性紅色唇膏的相片。
家屬未透露死因，但感謝倫敦東部一家安寧療護機構的醫護團隊，表示潘霍格是在親友陪伴下安詳離世。
她的年齡也未公布。潘霍格長年對外保密，不過「衛報」（The Guardian）推測她享壽66歲。
潘霍格出生於以紡織產業聞名的蘇格蘭白斯里（Paisley），在格拉斯哥（Glasgow）攻讀藝術，隨後進入倫敦皇家藝術學院（Royal College of Art）深造。
她於1981年推出首個時裝系列，經常被比擬為另一位英國龐克搖滾時尚女王薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），後者已於2022年辭世。
