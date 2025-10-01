「潛水」半年近照曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓

【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟。之後他便一直「潛水」，至今已有半年未有蒲頭。

昨日記者出身的Youtuber李鎮浩在直播中公開金秀賢最新近況，他透露金秀賢經常一個人登山解壓，並分享了相關照片。在他公開的照片中，身穿黑色運動服及戴上帽子的金秀賢，坐在溪間石頭上，較之前暴瘦不少，而且看上去非常憔悴。

