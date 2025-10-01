WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
「潛水」半年近照曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 7 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前