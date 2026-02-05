潛逃泰國32年龍蝦灣謀殺案疑犯 今日押解返港

【on.cc東網專訊】一名潛逃泰國32年、涉嫌謀殺案的香港男子落網，今日(5日)稍後將被押返香港。

消息指，該名現年62名香港男子，涉嫌一宗37年前，即1989年的龍蝦灣謀殺案。 泰國當局表示，疑犯被捕後承認犯下謀殺案，但拒絕就案件發表言論，他目前被控非法入境，並正進行引渡程序。是次是應港府要求進行拘捕，而被捕男子為當年案件4名疑犯中最後一人。

據了解，男疑犯在泰國當局查問下承認是Mui Yiu Keung（梅耀強），被捕時身上沒有任何身份證明文件。他供稱在香港犯案時以剷殺害受害者後，埋屍於龍蝦灣，其後於1994年潛逃至泰國，並開設一間小工廠，以及與一名泰國女子結婚，二人育有3名子女。

