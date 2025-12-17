精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
潤唇膏除護唇外6大意想不到的功效！同場推薦低敏滋潤護唇膏 逾12萬五星好評潤唇膏$6有找
潤唇膏是乾燥天氣下不可缺少的護唇神器！本位為大家詳解除護唇外的6大功用，更介紹好評如潮的$6唇膏！即看內文：
這個冬天雖然不太冷，但天氣依然乾燥，雙唇需要特別保養。試想一下，當你微笑時，嘴唇直接成為大家的視線關注點，柔嫩光滑的嘴唇看起來有細心呵護，大家對你的印象分會大大增加！而潤唇膏不僅僅是嘴唇的好夥伴，其實它在生活中用途廣泛，總結下來有6大功效。接下來，Yahoo購物專員為大家講解潤唇膏如何在日常生活中發揮大作用，也特別推薦好用不刺激的護唇膏供大家選擇，不妨繼續看下去吧！
潤唇膏除護唇外 出乎意料的6大功效！
舒緩容易乾燥部位的皮膚：潤唇膏含有滋潤皮膚的成分，除了滋潤唇部還可以用在手部、膝蓋和肘部等容易乾燥起皮的部位，提供即時的滋潤和舒緩效果。而且，換季時候大家容易感冒或者鼻子過敏，這時鼻翼周圍的皮膚會因為用紙巾擦鼻子的動作而變得紅腫脫皮，用潤唇膏在局部厚塗一晚上就可以見到皮膚回復正常。
妝前打底：乾性皮膚到了冬天，臉部肌膚如眼袋、嘴角、鼻翼處等會變得十分乾澀，底妝畫完之後都會起皮，短時間內必定脫妝。最快滋潤方法就是在化妝前用潤唇膏在乾燥部位重點打底，能使妝容更加服貼，增強持久度。
整理眉毛：出門在外旅遊時忘帶眉筆怎麼辦？可用潤唇膏急救眉毛，拿起眉刷沾點潤唇膏，再順著眉毛生長的方向塗抹，輕輕固定眉毛，讓眉毛看起來整齊不凌亂，自然就精神奕奕。
讓香水留香時間更久：香水的香味會隨著時間慢慢變淡，而且市面上大家愛用的通常是香味聞起來更自然的淡香水，其香味就更快揮發掉。如果想維持香水一整天，建議可以在想要噴香水的地方先塗上潤唇膏，例如手腕處，然後再噴上香水，這樣可以讓香味維持時間更長。
當成頭髮定型髮膠：花了不少時間精心打理的造型，當外面刮起大風，頭髮也會瞬間變得一團糟。這時候，你只需拿出潤唇膏，塗抹在被狂風吹亂的小碎髮上，頭髮就會變得整齊服貼。不過，要留意這個方法只適合用來整理少量的碎髮哦！
防止鞋子刮腳：穿上新鞋時可能會發生「刮腳」的現象，尤其在腳踝位置更容易形成水泡、嚴重更會破皮流血，導致腳部肌膚變得粗糙。其實，只需將潤唇膏塗抹在容易受到摩擦的肌膚表面，可以有效減少肌膚與鞋面之間的摩擦，就不會損傷腳部肌膚。
iHerb破萬好評護唇膏6大推薦 這款只需$5.6！
iHerb推出極震撼限時優惠，首次購物只需要輸入優惠碼【NEW30】即可享有7折優惠，大家快入手吧！
1）Sierra Bees有機潤唇套裝（12萬+五星好評 ）
滋潤度不錯，特別適合乾燥的秋冬天氣。成分天然無添加，包括有機可可脂、有機蜂蜜、有機乳木果油和摩洛哥堅果油等滋潤成分，讓人十分安心。而且一份有8支，7折後只需$44.4，每支只需$5.6，超級便宜！套裝含有8種不同味道的唇膏，建議第一次入手的可以買這款，試完自己愛用哪款，以後就可以只入手那一款了。
Sierra Bees 有機潤唇套裝（8支）
特價：$44.4｜
原價：$63
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
2）Carmex醫級經典潤唇膏（1萬4千五星好評）
Carmex醫級經典潤唇膏內有羊毛脂、蜂蠟、薄荷醇等成分，有效解決嘴唇乾燥和脫皮問題。盒裝設計更適合在晚上睡前使用，第二天起床就可以看到嘴唇重現健康光澤。不少用家也喜歡在晚上當作唇膜厚敷，超級方便。不過提提大家，這款唇膏很快賣完，有需要就快下單！
Carmex醫級經典潤唇膏
7折特價：$12｜
原價：$17
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
3）Carmex保濕唇膏 新鮮櫻桃味 SPF 15（近6萬五星好評）
Carmex軟管裝的潤唇膏非常滋潤，塗上嘴唇會較為黏膩，不過卻很適合平常用來厚敷嘴唇急救用，需要家中常備一支以防不時之需。很多用家表示會回購，不過要提提大家，這款是櫻桃味的潤唇膏，喜歡櫻桃味的可以放心入手，不喜歡的話也可以選擇草莓味！
Carmex保濕唇膏 新鮮櫻桃味 SPF 15
7折特價：$12｜
原價：$17
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
Carmex保濕唇膏 草莓味 SPF 15
7折特價：$12｜
原價：$17
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
4）Vaseline玫瑰味唇膏（3萬4千五星好評）
Vaseline玫瑰味唇膏包裝小巧方便攜帶，使用上有玫瑰味和顯出淡淡的玫瑰粉紅色，對於喜歡素顏示人的用家很友好。而且Vaseline相信是不少人從小用到大的品牌，質量有保證。唯一不方便的就是很多人不知道如何從罐子裡取出潤唇膏，最簡單的方法就是用家中的棉花棒輕輕沾取塗到嘴唇上使用，即簡單又方便。
Vaseline玫瑰味唇膏（2支）
7折特價：$36｜
原價：$51
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
5）Blistex醫級脣膏 SPF 15（1萬3千五星好評）
Blistex超出名的是藍色罐子的護唇膏，不過這次推薦的是Blistex有防曬成分的管狀潤唇膏，含有羊毛脂、羊毛脂油、薄荷醇等多種滋潤成份，同時也有SPF 15，日常防曬也很足夠了。有用家表示唇膏塗上後有微微涼感，舒緩唇部緊繃乾燥帶來的不適，是必定會回購的產品一年四季都可以用！
Blistex醫級脣膏 SPF 15
7折特價：$11｜
原價：$16
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
Blistex醫級脣膏 薄荷香 SPF 15
6折特價：$9.5｜
原價：$16
6）Palmer's潤脣膏 SPF 15（1萬2千五星好評）
防曬唇膏還有另一款選擇，來自美國的Palmer's潤脣膏有著SPF 15的防曬系數。而且含高度保濕的維生素E與可可脂配方，能夠柔嫩平滑雙唇皮膚。而且還能48小時長效保濕，輕輕一搽，就能保護嘴脣免受乾裂的問題影響。而且橢圓設計的唇膏形狀，放在辦公桌上都不用擔心會滑走，非常方便！
Palmer's潤脣膏 SPF 15 原味 2支
7折特價：$18｜
原價：$26
首購輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
