女神潤娥逆生長術太驚人！《暴君的廚師》與男主角差10歲也能演CP！

（圖／潤娥ig）

韓劇《暴君的廚師》近期熱播，潤娥搭檔小鮮肉李彩玟，兩人年齡相差整整 10 歲卻毫無違和感，甚至被網友狂讚「最強CP」。關鍵就在於潤娥始終維持緊緻下顎線與無瑕眼周，讓她看起來狀態滿分，完全逆齡！

潤娥凍齡小習慣

潤娥曾公開表示，日常最重視的就是「水潤感」。她不僅每天喝足八杯水，還會使用滋潤度高的精華作為打底。每週 1–2 次的泥狀面膜，則幫助代謝角質與清潔毛孔，讓後續保養更好吸收。至於心理調適，她則靠「泡足浴」來釋放壓力，搭配音樂與香氛，保持身心平衡。這些看似簡單的小習慣，就是她能長年維持女神狀態的祕密。

廣告 廣告

（圖／潤娥ig）

新世代抗老哲學

隨著 A 醇成分持續升級，現代女性的抗老關鍵已不再只是「撫平皺紋」，更是從 水潤＋緊緻＋平衡 三面向同步下手。從前導精華、眼周修護到專精抗皺乳液，每個環節都是守住年輕線條的關鍵。以下就是小編精選的三款話題抗老新品，從不同面向幫你打造潤娥同款的緊緻逆齡肌。

小編推薦

1. dermalogica 德卡 3D律動塑顏精萃

「小臉皮拉提斯」成為最新時尚關鍵字，美國專業保養品牌 dermalogica 德卡重磅推出 3D律動塑顏精萃。靈感結合神經科學與芳香心理學，讓日常保養升級為身心療癒的儀式。

dermalogica 德卡 3D 律動塑顏精萃 30ml / 5,500元（圖／品牌提供）

質地輕盈好吸收，洗臉後作為第一道精華使用，後續疊加精華、乳霜都不影響。搭配品牌設計的居家 3D 拉提按摩法，猶如臉部做了一場皮拉提斯運動，讓五官線條更清晰，臉龐展現更平衡的狀態。淡雅的草本花香，更讓保養時光成為「Me Time」療癒時刻。

dermalogica 德卡 3D 律動塑顏精萃 30ml / 5,500元（圖／品牌提供）

2. 黛珂超人氣小紫瓶推出超微導全能修護組 & 體驗瓶

如果說潤娥的臉部緊緻是第一吸睛點，那麼她眼周「零細紋」才是真正逆齡祕訣。日本頂級保養品牌 黛珂 DECORTÉ 將旗下明星商品「小紫瓶」系列升級推出 超微導全能修護組，一次收納三大明星商品：修護精粹 15mL、修護霜 9mL、亮眼精粹 8ml，讓你能夠一次體驗。（MOMO品牌旗艦館限定）。

DECORTE黛珂 超微導全能修護組 2,350元（MOMO獨家）（圖／品牌提供）

小紫瓶精粹以微米晶球科技聞名，質地清爽卻能持續滋潤，作為前導能幫助後續保養吸收；夜間修護霜則主打黃金修護時段的深層呵護；最受矚目的亮眼精粹專為脆弱眼周研發，質地輕盈卻能維持長效水潤，讓眼神看起來更有神。若想先試單品，也可入手黛珂官網限定的修護精粹體驗瓶。

DECORTE黛珂 超微導全能修護精粹體驗瓶 15mL / 1,450元（官網限定）（圖／品牌提供、取自ling.lan IG）

3. 資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳A+ 「小熨斗」

凍齡抗老怎能少了 A 醇！資生堂全新推出 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳A+，因外型被暱稱為「小熨斗」。品牌採用經日本厚生勞動省認證的醫療級純 A 醇，並以專利「三重封存科技」確保成分穩定與新鮮度，搭配「珍稀緋紅花緊緻活萃」，讓肌膚呈現更澎潤、緊實的狀態。

資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳A+ 20ml / 4,100元（圖／品牌提供）

設計靈感來自「無針填充」概念，透過定點按摩的保養手法，針對額頭紋、魚尾紋、法令紋等多處進行日常護理，讓肌膚逐步回到更平滑、明亮的狀態。品牌全球代言人安海瑟薇也大讚：「資生堂在肌膚科學上走得比誰都前面。」​

資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳A+ 20ml / 4,100元（圖／品牌提供）

4.歐美名流最愛的頂級Valmont 屹麗鎏金秘尋精粹

在頂級保養圈，Valmont 一直是頂尖保養的代名詞，而旗下的最頂級的屹麗系列更被視為品牌的殿堂級作品。此次全新登場的鎏金秘尋精粹，正是系列的重量級新成員，專為追求極致逆齡的族群而誕生。

此次的鎏金秘尋精粹，以 雙重鱘魚 DNA 萃取（高、低分子）為靈魂成分，結合瑞士專研的 深海礦物複合物（鎂、錳、硒），象徵將大自然最珍稀的資源封存於瓶身。鱘魚 DNA 帶來強大的生命力象徵，而深海礦物則代表持續不竭的能量來源，雙重合力宛如替肌膚建構一套「能量網」，讓肌膚在日常保養中獲得澎湃的支持。

Valmont 屹麗鎏金秘尋精粹 40ml / 34,000元（圖／黃筱婷攝）

在保養程序中，精粹在鎏金秘尋超導凝露後使用，再搭配同系列精粹霜，能形成三重奏般的完整呵護。質地輕盈絲滑，推開後快速延展於肌膚間，帶來絲緞般的觸感。

Valmont 亦特別強調「永續承諾」：鱘魚 DNA 的萃取過程皆遵循嚴格規範，結合品牌對自然的尊重與科學的精準，展現出一種「奢華保養也能與環境共生」的價值。

對於想在抗老保養中追求 極致享受與全面守護 的族群，鎏金秘尋精粹不僅是一款保養品，更是一場關於儀式與藝術的體驗。

Valmont屹麗鎏金系列三品項一起使用更有感。（圖／黃筱婷攝）

5. Sulwhasoo 雪花秀 極致臻秀能量修護安瓶

說到潤娥的凍齡保養清單，不能不提她合作品牌 Sulwhasoo 雪花秀。品牌承襲韓方養膚智慧，以頂級人蔘科研為核心，融合現代肌膚科學，專注肌膚節奏與修護週期。今年9月推出的 「極致臻秀能量修護安瓶」（四劑式一套），更是話題焦點，被譽為「一個月就能看到肌膚變化」的高奢安瓶。

（圖／品牌提供）

這款安瓶以「週期式設計」為概念，一套共四劑，循序漸進地對應肌膚 28 天的自然節奏：

• Week 1 白蔘酵素：幫助解除老廢角質，帶來清新明亮感。

• Week 2 肌因雙微囊科技™：將 A 醇與人蔘活性封存於微囊中，聚焦彈性與支撐力。

• Week 3 人蔘果緊緻萃取™：針對輪廓線條設計，展現更精緻的臉部線條。

• Week 4 人蔘籽微囊™：收束修護能量，幫助鞏固屏障與保水力。

使用時日夜皆可搭配日常保養，質地細膩溫潤，不僅是單純的修護，更像是一場為期一個月的「肌膚進化儀式」。對於希望在短時間內感受保養層層進化的族群，這瓶安瓶無疑是值得收藏的潤娥級必備保養品。

Sulwhasoo 雪花秀 極致臻秀能量修護安瓶 四劑式 / 18,000元（圖／品牌提供）









原始連結

看更多 CTWANT 文章

50歲林志玲智慧暖心育兒這6招全公開！一句「帶孩子根本沒有優雅這件事！」引發台日媽媽們的共鳴！

孫藝珍威尼斯紅毯髮型驚豔全場！女神同款「韓系水波捲」掀熱搜

誰敢信她50歲？地表最強少女顏許路兒的6大保養習慣，美貌身材全靠這些細節