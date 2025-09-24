韓星潤娥「腿精」養成術！靠「足浴」打造美腿線條，中醫教你在家做

韓國女星潤娥近日因主演《暴君的廚師》，再次憑藉米其林廚師角色引發話題。她過去所屬的女團成員們也以一雙修長美腿聞名，而潤娥除了靠簡單的10分鐘運動維持好身材之外，每晚更不忘進行「足浴」來養成美腿，因此常被媒體報導為「腿精」。

為什麼足浴能幫助腿部線條？

1.促進血液循環

熱水浸泡能擴張血管，讓下肢因久站、久坐而滯留的血液回流心臟，減輕腫脹。

2.加速代謝、排除水腫

足部是人體的「第二心臟」，溫熱刺激可以促進全身代謝，幫助體液循環。

3.放鬆肌肉與筋膜

熱水可鬆弛緊繃的小腿肌肉，讓腿部線條更柔和、纖細。

4.改善睡眠與內分泌

睡前足浴能安神助眠，間接幫助身體排毒、代謝更順暢。

足浴可加入的材料（依需求搭配）

•海鹽 / 粗鹽：促進排汗、幫助去濕氣。

•生薑片：溫經散寒，改善手腳冰冷。

•艾草：祛濕驅寒，特別適合女性。

•薰衣草精油：放鬆安眠，舒緩壓力。

•迷迭香精油：促進血液循環、緊緻腿部線條。

•檸檬精油：幫助利尿排水腫。

小技巧：

•水溫建議 40–42℃，泡到腳踝或小腿肚，約 15–20分鐘。

•精油要先用植物油（如甜杏仁油）稀釋 2–3 滴再加入水中。

按摩腿部的重點穴道

1.足三里（膝蓋外側下3寸，脛骨旁開）增強脾胃功能，促進水液代謝。

2.三陰交（內踝上3寸，小腿內側）調理氣血、改善水腫，女性保養要穴。

3.承山（小腿肚中央，肌肉分叉處）緩解小腿痠脹，促進血液回流。

4.湧泉（腳底心，前1/3凹陷處）補腎強身，增強下肢循環。

按摩方法：

•每個穴道用拇指按壓 5–10秒，重複5–10次。

•順勢由下往上推揉小腿，幫助靜脈血回流。

建議的睡前流程：

足浴→擦乾後塗抹腿部按摩油，順勢按摩穴道 →若腿部特別腫脹，可貼舒緩貼布→平躺時墊高小腿 10–15公分，幫助回流。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

