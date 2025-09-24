Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
韓星潤娥「腿精」養成術！靠「足浴」打造美腿線條，中醫教你在家做
韓國女星潤娥近日因主演《暴君的廚師》，再次憑藉米其林廚師角色引發話題。她過去所屬的女團成員們也以一雙修長美腿聞名，而潤娥除了靠簡單的10分鐘運動維持好身材之外，每晚更不忘進行「足浴」來養成美腿，因此常被媒體報導為「腿精」。
為什麼足浴能幫助腿部線條？
1.促進血液循環
熱水浸泡能擴張血管，讓下肢因久站、久坐而滯留的血液回流心臟，減輕腫脹。
2.加速代謝、排除水腫
足部是人體的「第二心臟」，溫熱刺激可以促進全身代謝，幫助體液循環。
3.放鬆肌肉與筋膜
熱水可鬆弛緊繃的小腿肌肉，讓腿部線條更柔和、纖細。
4.改善睡眠與內分泌
睡前足浴能安神助眠，間接幫助身體排毒、代謝更順暢。
足浴可加入的材料（依需求搭配）
•海鹽 / 粗鹽：促進排汗、幫助去濕氣。
•生薑片：溫經散寒，改善手腳冰冷。
•艾草：祛濕驅寒，特別適合女性。
•薰衣草精油：放鬆安眠，舒緩壓力。
•迷迭香精油：促進血液循環、緊緻腿部線條。
•檸檬精油：幫助利尿排水腫。
小技巧：
•水溫建議 40–42℃，泡到腳踝或小腿肚，約 15–20分鐘。
•精油要先用植物油（如甜杏仁油）稀釋 2–3 滴再加入水中。
按摩腿部的重點穴道
1.足三里（膝蓋外側下3寸，脛骨旁開）增強脾胃功能，促進水液代謝。
2.三陰交（內踝上3寸，小腿內側）調理氣血、改善水腫，女性保養要穴。
3.承山（小腿肚中央，肌肉分叉處）緩解小腿痠脹，促進血液回流。
4.湧泉（腳底心，前1/3凹陷處）補腎強身，增強下肢循環。
按摩方法：
•每個穴道用拇指按壓 5–10秒，重複5–10次。
•順勢由下往上推揉小腿，幫助靜脈血回流。
建議的睡前流程：
足浴→擦乾後塗抹腿部按摩油，順勢按摩穴道 →若腿部特別腫脹，可貼舒緩貼布→平躺時墊高小腿 10–15公分，幫助回流。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
延伸閱讀
49歲天心依舊美麗！中醫曝「這碗湯」是關鍵：搭配「4大生活法」助體內環保
其他人也在看
減重醫師大推！「蛋白質減肥法」86→62kg驚人改變，不靠戒澱粉只做「1件事」
想瘦卻一直卡關？原來你不是吃太多，而是「吃錯順序」！減重醫師蕭捷健分享案例，一名女子長期血糖不穩、體重停滯不下，但只靠「先補蛋白質」的小技巧，竟從86公斤瘦到62公斤，足足掉了20公斤！這方法不是極端女人我最大 ・ 1 天前
韓妞都在練！0器材「10分鐘瘦小腹操」瘦腰、提氣色，坐辦公室也能做
想瘦小腹卻不想流大汗？現在韓妞們瘋傳的「10分鐘瘦肚操」火熱登場！這套運動不需要任何器材，只要留出一點空間，每天練10分鐘，就能幫助燃脂、強化核心，同時改善駝背、久坐痠痛，最適合上班族和學生黨。瘦肚操的原理透過手腳的環繞、扭腰、深蹲搭配呼吸，帶動全身血液循環...styletc ・ 1 天前
維繫友情太花錢？44%新世代因財務壓力，被迫從E人變「I人」寧願放棄社交
不出席大型聚會，未必因為是天性內向 I 人及喜歡「一人之境」，新世代放棄社交的原因竟是因為太花錢了！Gen Z 近年更專注於自我成長，並以自己的需要、財務穩健、情緒穩定放於首位，而他們認為友情變得太昂貴，初出社會的經濟壓力正影響他們的社交傾向，更有近半的人因為金錢問題而放棄大型聚會。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
「白斑超模」Winnie Harlow來香港演繹「旗袍之美」！一襲東方剪裁，映出她最自信的高光
國際超模Winnie Harlow，最近現身香港出席「愛彼150週年慶典」之外，也特意在香港拍攝並挑戰中式旗袍造型。旗袍修身剪裁貼合身段線條，開衩與立領之間拿捏得體，Winnie Harlow把東方韻味演繹得優雅又大方。即使是外國人，亦能把旗袍穿出氣韻與格調。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質
溫潤的暖棕色系，透過層次感的剪裁與波浪捲度，能營造出如同鄰家女孩般的甜美與無辜感，是打造「初戀臉」的絕佳選擇；而另一邊大膽的玫瑰粉色，則充滿了前衛的時尚張力，不僅能讓膚色瞬間提亮好幾階，更能彰顯獨一無二的個性，在舞台上輕鬆成為視覺焦點。然而，除了這兩大經...styletc ・ 19 小時前
不是深蹲瘦最快！小紅書爆紅「格格蹲」＋1神物，網友實測體重直接掉10KG
很多女生都希望有翹翹的蜜桃臀，但又最怕訓練過頭讓腿變粗。健身專家就很推「格格蹲」，這個動作其實是弓箭步的進階變化，不只可以有效練到臀部深層肌群，還能避免大腿過度增粗，重點是它不需要太多器材，隨時隨地都女人我最大 ・ 16 小時前
熱愛陽光卻不怕曬！昆凌公開最新保養秘招，連老公周杰倫也跟著「一起吃」
昆凌保養方法：出門防曬、回家保濕許多人為了美白抗老，選擇對陽光敬而遠之，但昆凌卻反其道而行。她笑稱自己是「好動媽媽」，非常享受打網球的暢快流汗，也常常帶著孩子們踏青、騎腳踏車，盡情擁抱戶外生活。而她能如此無憂無慮享受陽光的秘訣，就來自於她奉行不悖的極簡保...styletc ・ 18 小時前
西野七瀨憑什麼征服演藝圈！ 乃木坂46到螢幕女王的故事！
西野七瀨，1994年5月25日生於大阪，162公分的她有著甜到炸的笑容，暱稱「娜醬」和「七瀨丸」讓人一聽就愛上！😍 小時候，她被哥哥帶著迷上漫畫，還短暫加入過籃球部，結果沒多久就跑了！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
十號風球下 浪浪協進會出現水浸
【香港動物報】浪浪協進會場地今早(24日)在十號風球下再次出現水浸Yahoo新聞 ・ 21 小時前
防水外套推薦｜告別「落湯雞」：Rains、Canada Goose、Moncler...雨季必入5款時尚防水外套
颱風暴雨話到就到，不想在上班或遊約會玩期間成狼狽的「落湯雞」，以下為你推薦5款時尚舒適又實用的防水外套，讓你從容應對多變氣候！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
颱風暴雨時期，「衛生巾」大派用場？準備膠袋、毛巾物資之餘，「M巾吸水大法」圍邊貼滴水位防漏水
颱風樺加沙，為香港帶來10號風球（十號颶風信號）、黃色暴雨警告信號。這場暴風雨下，市民都預早做足防風措施。不過，遇上漏水情況都會無助，而關於漏水，作為女生都會有「偏方」，就是以每月都會用到的「衛生巾」來吸水。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
TikTok危機：中美角力，數據之戰，真的能「嫁」出去嗎？
TikTok危機：中美角力，數據之戰，真的能「嫁」出去嗎？TechRitual ・ 10 小時前
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
芫荽向來是飲食分水嶺，有人避之則吉，但對於「芫荽黨」來說，濃烈又獨特的清香簡直係靈魂！近期香港又再掀起一波芫荽熱潮，就連麥當勞都推出芫荽醬，而燒賣界亦都吹起「芫荽風」，由傳統魚肉燒賣進化成芫荽燒賣，更成為燒賣關注組大熱話題。無論堂食定急凍版，重度芫荽黨都可以隨時「解芫癮」，以下就精選4間「燒賣控」熱推的芫荽燒賣，加上兩款急凍芫荽燒賣，等大家隨時隨地都食到。Yahoo Food ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日 特別加推至星期四（24/09-25/09）
因應樺加沙襲港，AEON 周三推廣日特別加推到星期四！今期精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有AEON新推出嘅「月來月好月餅」之外，仲有巴西雞中翼每包約1.5磅都係$32！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
「 從鎮壓中解放的象徵」ONE PIECE 海賊旗飄揚各地抗爭前線
由意大利的聲援巴勒斯坦示威到菲律賓的反貪腐抗爭，由印尼北雅加達到整個法國的街頭，都有日本漫畫《ONE PIECE》（海賊王）的旗幟在飄揚。有訴求的地方，就有海賊旗的蹤影。外媒報道形容，海賊旗已成為 Z 世代抗命與希望的象徵。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
【Yahoo請你睇會員限定場】里安納度狄卡比奧顛覆形象演革命狂人！《一戰再戰》打造動盪父女救贖戰
《一戰再戰》故事講述隱世16年的革命分子阿卜（里安納度狄卡比奧飾）與女兒維拉（翠絲英菲尼迪飾）在荒野中生活，卻因宿敵辛潘重現，局勢急劇變化。維拉神秘失蹤，推動阿卜捲入一場烽煙四起、充滿血腥對抗的戰爭中，過往罪孽及家族恩怨也隨之浮現。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨
【動物突發】樺加沙颱風襲港，八號風球懸掛，天氣惡劣，但有許多狗狗卻懶理狗狗情況，風雨不改用短鐵鏈將狗狗鎖在戶外，義工CC於粉嶺龍躍頭1號橋發現一隻狗狗，於狂風大雨下仍被狗主鎖在戶外，狗狗慘被大雨照頭淋，但狗主卻懶理。 Cc表示，上次十號颱風時，已發現該狗狗慘被鎖在鐵閘外淋雨，雖然該處有個棚頂，但因非常細，狗狗根本被淋到全身濕透，而且無法走避。今次樺加沙來襲前夕，CC和義工籠鏈犬關注一同游說狗主不要鎖狗狗在戶外，對方聲稱會不是住在該處，又指會找家人處理，惟CC前往了解狗狗情況，卻發現他照舊被鎖在戶外淋雨。 CC已報愛協，惟愛協卻向她指八號風球無法出車，而她已報警求助。 The post 風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 17 小時前
晚吹 – GG家長指引｜李漫芬寧做黃臉婆也不願成為肥師奶
今晚一集，請來特別嘉賓李漫芬(Fanny)以及素人媽咪以嘉和素人爸爸Jerry，以男女角度暢談「師奶經」。說到黃臉婆和肥師奶之爭Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前