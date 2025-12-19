潤肺止咳｜滋潤皮膚｜清火去熱｜ 雪蓮果海竹頭百合栗子湯

今日想同大家分享一款好啱秋冬轉季、又滋陰又潤燥嘅靚湯：雪蓮果海玉竹百合栗子湯。呢款湯嘅整體功效好全面，對潤肺止咳好有幫助，啱晒呢排又乾又焗、講兩句就覺得喉嚨痕嘅朋友。呢個湯可以幫你補返肺氣、減少乾咳，飲落仲會覺得條氣順好多添。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

雪蓮果 2個

紅蘿蔔 1個

海玉竹 80克

百合 40克

栗子 120克

椰棗 3粒

豬展 1個

水 2.5 公升





作法:

1 ：



廣告 廣告



雪蓮果洗淨

2 ：





去皮後切塊

3 ：





紅蘿蔔洗淨

4 ：





去皮切塊

5 ：





海玉竹洗淨浸水

6 ：





百合洗淨，用清水浸10分鐘;

7 ：





椰棗洗淨浸水

8 ：





粟子放熱水煮5分鐘後去衣

9 ：





豬展洗淨

10 ：





氽水備用

11 ：





煲滾水，加入所有材料，

12 ：





大火煲滾後再滾15分鐘

13 ：





轉小火煲1.5小時

14 ：





酌量加鹽調味

15 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56393

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com