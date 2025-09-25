環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
盤點「精品級」潤色護唇膏！金智媛同款還能掛包包、PRADA香蕉黃超吸睛、LA MER是貴婦最愛
比起唇膏，潤色護唇膏似乎更受到消費者的青睞，不僅能修護雙唇還有潤色效果，是日常不能少的保養好物！尤其專櫃品牌更是融合頂尖保養科技搭配極巨質感設計，將潤色護唇膏打造為「時尚配件」。從海洋拉娜LA MER的奢金管身、THE WHOO后的宮廷蓮花扣環，到PRADA的極簡玩色設計，三大奢華品牌不約而同地將潤唇膏提升至全新境界。
LA MER 修護晶燦潤唇膏
全新「修護晶燦潤唇膏」夢幻上市，精品級潤唇膏以胜肽撫紋，潤色與保養同時發揮，有效提升唇部潤澤與彈嫩，更能有感減少視覺唇紋，同時運用溫感釋放科技，讓奢養精華油隨唇部溫度滲透，帶來長效潤澤。吸睛流線金屬外殼，搭配全新夢幻四色（裸嫩、蜜糖、薔薇、可可），絕對是今年回頭率最高的精品潤唇膏！
THE WHOO 初綻花語潤色護唇膏
THE WHOO后將於2025年10月推出全新「初綻花語潤色護唇膏」，韓國女神金智媛 欽點色號 #01 Blush 晨光，彷彿花瓣綻放般煥發自然亮澤，展現清新動人的氣息。這款護唇膏核心成分蘊含八種珍稀植物油以及超級食物的種籽油，不僅能賦予唇部自然光澤，更能深層滋養、舒緩嬌嫩且易乾裂的雙唇。
初綻花語潤色護唇膏，不僅是一款結合潤澤修護與潤色光感的護唇膏，更是點亮氣質的時尚單品！外蓋以蓮花設計的金屬扣環，能隨心扣於包包或使用掛繩。代言人金智媛在機場穿搭中，也將初綻花語潤色護唇膏搭配了專屬的暖陽花結鑰匙圈隨身掛於包包，展現高雅品味。
PRADA 經典潤唇膏
PRADA 潤唇膏結合保濕修護與輕盈潤色，能舒緩乾燥、滋潤雙唇，同時展現自然妝感，適合日常或妝前打底使用。除了U001寶寶藍以及U000經典綠外，PRADA又推出了香蕉黃護唇膏，也因為可愛的黃色造型使得這支唇膏還未在台灣上市就引起話題熱潮，這支香蕉黃潤唇膏依舊很有滋潤度，輕盈的油潤感能修護雙唇，還會自帶細緻光澤，讓嘴唇更閃耀、水嫩。
