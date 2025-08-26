港大 AI 模型辨識精子受精能力
「潦草化妝法」爆紅吸引逾百萬人讚好，3分鐘完成全妝！懶人必學快速妝容教學，只需用到粉底＋腮紅棒
想多睡10分鐘卻依然美美出門？必學網上爆紅「潦草化妝法」：
最近在網上大熱的「潦草化妝法」正席捲社交平台，百萬網紅LENA拍攝的教學短片甚至超過了4千多萬的觀看次數，相當誇張！「潦草化妝法」僅靠粉底與腮紅棒這兩件單品，便可於3分鐘內完成一個精緻的偽素顏妝。不同於傳統化妝程序，透過幾個重點手法上妝，看似隨性卻能瞬間提亮膚色，打造出一種天生好膚質的妝容！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
「潦草化妝法」爆紅掀新化妝風潮！
近來在網上掀起熱潮的「潦草化妝法」，因為手法簡單、效果自然，被譽為最適合新手的化妝秘技。「潦草化妝法」只需要用到兩樣單品，分別是粉底或遮瑕，以及腮紅棒，就能輕鬆完成全臉妝容。「潦草化妝法」強調的是看似隨性卻不失精緻，讓人在短短3分鐘內擁有清新又減齡的好氣色。無論是初學者還是趕著出門的人，都能輕鬆上手。
「潦草化妝法」步驟1. 以粉底或遮瑕提亮五官
先將粉底或淺色遮瑕輕點於額頭、鼻樑、法令紋、下巴及眼下三角區等需要提亮的位置，讓整張臉的立體度大幅提升。
「潦草化妝法」步驟2. 腮紅棒打造好氣息
接著在鼻樑、雙頰與額頭輕抹膏狀腮紅，營造自然好氣息。即使一開始下手偏重，也能透過後續暈染與粉底融合，看起來就像天生白裡透紅一樣。
「潦草化妝法」步驟3. 分區暈染確保清透妝效
可使用兩個不同的美妝蛋或刷具，一塊專用於底妝，另一塊用於腮紅暈染，避免顏色混雜，保持乾淨清透的妝感。應以由內向外的方向，將粉底與腮紅輕輕拍開，讓膚色和血色感自然融合。
「潦草化妝法」步驟4. 眼頰唇同色更和諧
為了讓妝容更統一，可以將腮紅同時用作眼影，搭配同色系唇彩，瞬間達到「眼頰唇同色」的柔和氛圍。這種小技巧讓整個妝容看起來更精緻，同時又帶有減齡效果。
好用腮紅棒推薦5款
若想做好「潦草化妝法」，選對腮紅棒至關重要。
好用腮紅棒推薦1. NARS The Multiple多效彩妝棒（升級版）
價錢：$350
NARS多效彩妝棒主打一支即可滿足多用途需求，它擁有乳霜轉粉的質地，觸感絲滑服貼，上妝後能瞬間化為霧面粉體，不會與底妝打架。除了能打造柔霧紅暈，也能輕疊遮瑕，柔化細紋與小瑕疵，讓膚質看起來更乾淨。系列共有12款高飽和度色選，專為眼部與頰部設計，外出旅行或日常補妝都非常方便。
好用腮紅棒推薦2. FreshO2 方糖系列 氣色小麥棒
88折優惠價：$129.1｜
原價：$114
FreshO2推出的氣色小麥棒以「唇頰眼多用」為最大亮點。奶油般滑順的質地帶有微光澤，能營造自然好氣色，使用後不會乾繃、卡粉。配方中特別添加燕麥仁與綠豆萃取，上妝同時兼顧保養，讓肌膚呈現柔嫩光澤感。
好用腮紅棒推薦3. peripera Syrupy Tok Cheek
8折優惠價：$105.81｜
原價：$132.26
這款水潤質地的液態腮紅，主打能層層疊加出不同濃度的透明色澤，維持一整天不脫妝。上臉後能迅速融入肌膚，留下自然光澤，不會破壞底妝。只需一滴，就能帶來活潑紅暈感，適合打造日常元氣妝容。系列多款顏色都偏百搭，能輕鬆駕馭各種膚色與場合，特別適合喜歡偽素顏妝感的女孩。
好用腮紅棒推薦4. hince Dewy Liquid Cheek
價錢：$163.38
以高保濕液態質地聞名，能在雙頰呈現透亮又自然的紅暈。妝效像是陽光灑落肌膚般帶有水潤光澤，不僅能貼合底妝，還能維持長時間保持色澤不暗沉。這款腮紅主打健康紅潤感，非常適合追求自然氛圍妝容的女生。
好用腮紅棒推薦5. BANILA CO Romantic Blush Lip & Cheek
價錢：$163.38
這款唇頰兩用的霜狀彩妝棒質地輕盈不厚重，上臉不會乾裂或結塊。它能一次帶來漸層且可疊加的色澤，輕抹即可完成tone-on-tone妝容。全系列提供20種顏色選擇，從柔和粉嫩到濃郁棕調滿足各種風格需求。
