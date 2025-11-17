秋冬季節正是花蟹最肥尾當造的時候，出去打冷又好貴，自己去街市買反屋企整划算好多，而且不難整，快来看吧

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

大花蟹 1隻

花睢酒 1茶匙





作法:

1 ：

買返來新鮮花蟹用牙擦沖洗擦乾淨手鉗甲殼腳夾蓬的污垢備用（如果怕比佢夾到便不要解咸水草蒸熟后才解，加佢的手手腳腳才不會因為爭扎而斷悼

2 ：

用花雕灌生猛的花蟹飲醉意才反蟹底奄用刀尖刺入蟹心臟

3 ：

水滾大火隔水蒸15-20分分鐘

4 ：

取出放涼便可享用，如想雪凍吃便放雪櫃一會冷凍一會便可享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56354

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com