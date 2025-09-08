熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
潮汕旅遊攻略｜潮州、汕頭自由行5大必去景點：「四大古橋」廣濟橋燈光秀、牌坊街品嚐當地小食
繼交通住宿篇後，這次將為大家精選潮汕不可錯過的五大景點，讓你輕鬆規劃行程，玩得盡興！
踏入下半年，相信不少人都開始籌劃旅程，若你想出門放鬆卻不想花太多花錢或搭飛機舟車勞頓的話，高鐵直達的旅遊地點也是一個既方便又舒適的選擇！Yahoo Travel將為大家陸續介紹不同的高鐵直達內地城市，今次先以3小時內就能到達的潮汕打頭陣。繼交通住宿篇後，這次將為大家精選潮汕不可錯過的五大景點，讓你輕鬆規劃行程，玩得盡興！
潮汕景點1.廣濟橋
廣濟橋又稱湘子橋，位於廣東潮州市湘橋區，橫跨韓江，是中國著名的「四大古橋」之一，距今已有超過850年歷史。這座橋最大的特色是其結構融合了拱橋、樑橋與浮橋三種形式，設有可啟閉的浮橋段，因此被譽為世界最早的啟閉式橋樑。白天的廣濟橋展現出它歷史悠久的風貌，橋身清晰可見，石雕、橋屋、浮橋結構一覽無遺。陽光灑在韓江水面上，整座橋顯得沈穩而莊嚴，適合慢慢走、細細看。到了晚上，廣濟橋搖身一變成為「鳳城之光」燈光秀的主角。整座橋在LED燈光與潮州音樂的襯托下閃耀動人，燈光倒映在江面上，宛如夢境。每晚8pm（週末加開至9:30pm）會有燈光秀表演，搭配潮州大鑼鼓與傳統音樂，氣氛極佳。建議提前到場，從廣濟樓至下水門樓一側觀賞視角最佳。
廣濟橋
地址：潮州市湘橋區環城東路（地圖按此）
門票：人民幣20元
交通方法：乘搭公車韓江兩岸旅遊接駁線路或古城東線於「韓文公祠站」下車步行3分鐘。
潮汕景點2.廣濟樓
如果你打算前往廣濟橋欣賞夜間燈光秀，千萬別錯過順道登樓一遊的機會。廣濟樓又稱廣濟門城樓，俗稱東門樓，座落於潮州市湘橋區，與廣濟橋遙遙相對，是古城七座城門樓中最宏偉壯麗的一座，也被視為潮州的地標性建築。廣濟樓採用仿宮殿式設計，高達三層，外觀莊嚴典雅。朱紅牆身搭配玻璃瓦屋頂與格子窗，充分展現潮州傳統建築的精緻與氣派。廣濟樓不僅具備城防功能，更是一座承載文化記憶的建築，曾作為吳公祠使用，歷經多次修繕，保存至今。現時一、二樓設有「廣濟橋歷史陳列館」，展示潮州古城與廣濟橋的發展軌跡與文化故事。登上樓頂可俯瞰韓江與廣濟橋全景，尤其入夜後，燈光點亮整座河岸，映照在水面上波光粼粼，是潮州最受歡迎的夜間打卡景點之一。
廣濟樓
地址：潮州市湘橋區東門街與上東平路（地圖按此）
交通方法：乘搭公車微02路於「下水門站」下車步行3分鐘。
潮汕景點3.牌坊街
潮汕牌坊街位於潮州市古城中心的太平路與東門街一帶，是全國規模最大、保存最完整的古牌坊街之一。街道兩旁矗立著22座明清石牌坊，每一座都代表著一段潮州歷史人物的故事與榮耀，被譽為「牌坊之城」的象徵。牌坊多為四柱三間三樓結構，雕刻精美，匾額題字多出自名家之手。兩側建築為南洋風格騎樓，融合中西建築元素，展現潮州僑鄉特色。牌坊街不僅是歷史地標，也是潮州非物質文化遺產集中地，如潮繡、工夫茶、陶瓷等。街道上有許多地道小吃店，販售牛肉丸、咸水粿、甘草水果等潮汕美食，記得要留肚子來牌坊街大快朵頤。
牌坊街
地址：廣東省潮州市湘橋區太平路663號（地圖按此）
交通方法：乘搭公車微02路於「開元寺站」下車步行3分鐘。
潮汕景點4.開元寺
開元寺始建於唐朝，是潮州最古老的佛教寺院之一，至今已有超過1,200年歷史。寺內建築融合了閩南風格與古代宮廷元素，紅牆朱柱、玻璃瓦屋頂，細節精緻又充滿韻味，展現出潮州工藝的獨特美學。寺院格局嚴謹，包含大雄寶殿、天王殿、鐘樓、藏經閣等主要建築，每一座都承載著歷史與信仰的重量。走進寺中，光影在柱廊間流動，一磚一瓦都蘊藏著古意，每個角落都能拍出氛圍感十足的美照。另外，開元寺還推出了手串盲盒周邊，款式隨緣，讓旅人多了一份探索與收藏的驚喜。如果喜歡結合文化與潮流元素，不妨帶一份當地緣分回家。
開元寺
地址：潮州市湘橋區開元路32號（地圖按此）
開放時間：8am-5pm
交通方法：乘搭公車古城外環線於「開元公交站」下車步行3分鐘。
潮汕景點5.潮州西湖
潮州西湖位於廣東省潮州市湘橋區，是國家AAA級旅遊景區，同時也是全國三十六大西湖之一。作為「潮州八景」之一的「西湖漁筏」，它不僅是自然景觀，更承載著豐富的人文歷史。湖水清澈如鏡，山色蒼翠，四周林木茂密，植被覆蓋率高達80%，有如一座天然「大氧吧」。春夏之際，湖邊柳絲輕揚，荷花盛開，是市民休憩與遊客漫步的好去處。園內的「涵碧樓」為另一「潮州八景」，始建於 1922 年，曾是南昌起義軍的駐地，見證了「潮州七日紅」的重要歷史片段。如今已成為愛國主義教育基地，不少遊客也會特意前往參觀。湖中央設有一座六角湖心亭，以紅色回欄曲橋與岸邊相連，是賞景拍照的絕佳位置。如果有時間來潮汕旅遊，記得要預留時間到潮州西湖感受湖光山色的靜謐。
潮州西湖
開放時間：8am-10pm
地址：潮州西湖公園（地圖按此）
交通方法：乘搭公車微02路或古城外環線於「河頭站」下車步行2分鐘。
更多相關文章︰
潮汕旅遊攻略｜高鐵交通住宿全指南：2.5小時直達、搶車票秘技、酒店民宿點揀好？
潮汕美食攻略｜本地人推薦10大必吃：咸水粿、牛肉火鍋、腐乳雞翼、海鮮粥
北上旅遊｜潮汕景點5大人氣推介！高鐵2.5小時直達 海島風光南澳島、潮州西湖泛舟、租泰服拍寫真
潮汕旅遊攻略｜小紅書網友推薦潮州7大小眾景點！平價陶瓷體驗班、2025最新潮人公園、文青最愛森林系打卡位
北上旅遊｜東莞5大文青景點推介！《熱辣滾燙》電影取景地/網紅新蒲點清溪墟/本地人推介東莞33小鎮
北上旅遊｜中山美食2天團人均$599起送數據卡！入住國際星級酒店、歎魚翅鮑魚海參宴、遊歷史文化景點
北上旅行團｜佛山、江門3天團每日人均$467起！入住獨立泡池溫泉房、洲際新酒店/歎金箔牛乳燕窩粥水火鍋、任食五洞牛肉火鍋
澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀
深圳首間海底撈兒童主題樂園！大玩海洋球波波池/發光積木，尤如迷你版meland
深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）手工炒冰強勢回歸、滿滿桃肉冰茶只要人民幣15.9元
