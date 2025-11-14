黑色星期五優惠大合集！
潮汕自由行攻略：高鐵直達潮州汕頭！必食牛肉火鍋、打冷，景點美食懶人包
自從高鐵網絡愈嚟愈完善，喺廣東省東面嘅潮汕地區，已經火速彈起，變成香港人最想去嘅熱門旅遊點之一！呢片融合咗潮州同汕頭兩大歷史名城嘅寶地，唔止有千年傳承落嚟嘅深厚歷史文化底蘊，仲有靚到令人嘩一聲嘅自然靚景，以及嗰啲引死人、獨一無二嘅潮汕美食，特別係嗰味地道嘅潮州打冷，包你食到驚艷！無論你係對古老文明有興趣嘅歷史迷，定係個為食到不得了、想品嚐地道風味嘅老饕，潮汕都一定可以滿足你對一場精彩旅程嘅所有幻想！Trip.com 勁貼心，特登為你精心策劃咗呢篇《潮汕自由行出發前必睇》攻略，我哋會帶你深入探索潮州同汕頭嘅經典景點、唔可以錯過嘅地道美食、精選酒店推介，同埋最方便嘅交通安排，幫你打造一場無懈可擊、完美難忘嘅潮汕之旅！
最抵價錢安排機票、酒店、當地體驗 💐
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
潮汕自由行 | 交通
潮汕自由行交通 | #1 高鐵
對於想去潮汕自由行嘅朋友嚟講，由香港出發，搭高鐵絕對係首選！
有幾快：每日有成 9 班高速列車，喺香港西九龍站同潮汕之間往返，全程淨係需要約 2 個鐘 20 分鐘！
優點：呢種交通方式又快又舒服，幫你慳返勁多時間，輕鬆直達目的地，快啲展開你嘅美食文化之旅！
潮汕自由行交通 | #2 跨境直通巴士
除咗方便嘅高鐵，跨境直通巴士都係好多港人去潮汕嘅熱門選擇！
路線：長途巴士會經皇崗口岸或者深圳灣口岸過境，直達潮州。
優點：佢哋喺香港有勁多上車點，港九新界周圍都有，去到潮州落車點又多，行程勁有彈性！
時間：雖然車程要 3 至 4 個鐘，但沿途可以睇吓風景，都算幾悠閒。
潮汕自由行 | 潮州景點推介
潮汕自由行潮州景點推介 | #1 廣濟橋
嚟到潮州，廣濟橋呢個地標你唔可以錯過！佢係中國四大古橋之一，直頭係一件有成千年歷史文化嘅「活文物」！呢條橋橫跨潮州古城，出名在佢獨特嘅開合式結構——「十八梭船廿四洲，廿四樓台廿四樣」！喺橋上面行吓，你會俾精美嘅石雕、古樸嘅廟宇吸引住，每一塊磚都講緊潮州嘅古老故仔，勁有韻味！勁適合探索歷史嘅朋友。
地址： 潮州市湘橋區環城東路
開放時間： 全天開放
交通： 由潮州市區出發，行路或者搭的士去都勁方便！
潮汕自由行潮州景點推介 | #2 青嵐怪臼谷國家地質公園
如果你鍾意大自然，青嵐怪臼谷會係個驚喜發現！呢個公園出名在佢鬼斧神工嘅奇特地質景觀，一嚿嚿形狀怪雞嘅巨岩，好似俾大自然精心雕琢過咁，散落喺山水之間。嗰啲獨特嘅「怪臼」地貌，配埋周圍嘅綠色植物，靚到你窒息！勁適合行山徒步，深入探索呢片充滿原始魅力嘅自然秘境！影相發燒友絕對唔可以錯過！
地址： 廣東省潮州市饒平縣樟溪鎮軍寮村
開放時間： 08:30-17:30
交通： 由潮州市區搭班車去饒平縣城，再轉的士或摩托車入景區入口。
潮汕自由行潮州景點推介 | #3 陳慈黌故居
俾人叫做「嶺南第一僑宅」，嚟潮汕一定要嚟睇吓潮州嘅僑鄉文化！呢座建築群氣勢恢宏，係以前潮州勁出名嘅華僑富商陳慈黌嘅大宅，見證咗潮州古代商業嘅黃金時代！建築風格勁獨特，巧妙咁融合咗潮州傳統嘅「金漆木雕」、「嵌瓷」等工藝，又吸納咗羅馬柱、彩繪玻璃等西方元素，中西合璧，勁有魅力！係研究潮州歷史文化嘅寶貴活教材。
地址： 廣東省汕頭市澄海區隆都鎮前美村 (註：雖然地址寫汕頭，但佢係潮州僑鄉文化嘅核心)
開放時間： 09:00-17:00
交通： 搭潮州市內 103 號巴士去鵲巷站落車，再行約 20 分鐘就到。
潮汕自由行潮州景點推介 | #4 潮州西湖
喺潮州古城嘈雜嘅地方外面，潮州西湖就係一片寧靜嘅綠洲！呢度有波光粼粼嘅湖泊同埋四周靚景。園林設計典雅精緻，湖邊有古老嘅亭台樓閣，勁啱你靜靜咁散步，享受悠閒時光。湖中有好多小島，你可以搭船遊覽，穿梭喺湖光山色之間，感受潮州獨有嘅詩意氣息！佢交通勁方便，係市區一個勁好嘅休憩地點。
地址： 潮州市湘橋區環城西路中段
開放時間： 08:00-18:00
交通： 喺市內坐 5 號巴士去北關站落車，行一陣就輕鬆到入口。
門票： 免費入場 (湖中遊船可能需另外收費)
潮汕自由行潮州景點推介 | #5 潮州古城區
潮州古城區絕對係你最深入體驗潮州文化嘅核心地帶！呢度保留咗勁多珍貴嘅古建築同歷史遺跡！你可以喺牌坊街欣賞 23 座巍峨牌坊嘅精湛工藝；去開元寺感受千年古剎嘅莊嚴；喺小巷入面搵吓潮繡、木雕、陶瓷等等非物質文化遺產嘅匠心！喺古城入面，時間好似慢晒落嚟咁，你可以細細品味呢座古城嘅每一個角落，沉浸喺豐富多彩嘅潮州傳統文化入面！
地址： 潮州市湘橋區水平路 85 號東南 90 米
開放時間： 全天開放
交通： 由潮州市區出發，行路或者搭的士去都勁方便！
潮汕自由行 | 汕頭景點推介
潮汕自由行汕頭景點推介 | #1 汕頭歡樂世界藍水星
想為你嘅潮汕自由行注入更多活力同歡樂？嚟藍水星就啱晒！佢係汕頭人氣最高嘅主題公園之一！有齊晒令人腎上腺素飆升嘅遊樂設施，包括勁刺激嘅過山車、浪漫優雅嘅摩天輪等等。園區仲有大型水上樂園，等你喺炎炎夏日可以盡情戲水消暑！仲有動物表演同互動體驗，大人細路都玩得開心，輕鬆過足一日！
地址： 廣東省汕頭市龍湖區泰星莊泰星路 12 號
開放時間： 09:00-18:00
交通： 市內可乘坐 15 號巴士直達景區
潮汕自由行汕頭景點推介 | #2 汕頭小公園
汕頭小公園唔單止係市中心一片綠色休息嘅地方，佢仲承載咗汕頭百年歷史記憶嘅地標嚟！呢個公園環境寧靜，勁啱當地居民散步、晨練。對遊客嚟講，呢度係放鬆身心、體驗汕頭老城區生活氣息嘅好地方。周邊嘅騎樓建築群勁有特色，係影相打卡嘅熱門背景！記住嚟呢度感受老汕頭嘅慢活節奏。
地址： 汕頭市金平區國平路
開放時間： 全天開放
交通： 由汕頭市區出發，行路或者搭的士都勁方便！
潮汕自由行汕頭景點推介 | #3 汕頭南澳大橋
汕頭礐石風景區係潮汕自由行探索自然奇觀嘅絕佳選擇，佢嘅奇石怪岩係最大賣點！呢度有廣闊嘅山林，你可以喺步道上慢慢行，沿途會見到形態各異嘅奇石、清澈嘅溪流同植物。佢個標誌性嘅「礐石」岩石景觀，經過千萬年風化侵蝕，變成各種鬼斧神工嘅奇形怪狀，勁引人遐想！影相發燒友同探險家必去！
地址： 汕頭市濠江區礐石街道礐石社區海旁路 4 號
開放時間： 08:00-18:00
交通： 由汕頭市區搭的士或自駕，大約 30 分鐘車程就到，勁方便！
潮汕自由行 | 潮汕美食推介
潮汕自由行潮汕美食推介 | #1 貴賓牛·潮汕牛肉火鍋
嚟潮汕點可以唔打邊爐！「貴賓牛」係當地備受推崇嘅頂級品牌！佢哋堅持每日選用鮮切現宰嘅黃牛肉，保證肉質細膩鮮嫩到極點！數十種牛肉部位任你揀！油花均勻嘅雪花牛肉、肉質緊實嘅吊龍，仲有招牌手工牛肉丸，彈性十足，牛肉香氣超濃郁！用純牛骨熬製嘅清香湯底，完美帶出牛肉嘅原汁原味，潮汕美食必試！
地址： 汕頭市龍湖區珠池路與嵐洲路交界處
交通： 可乘坐市內公交至「珠池路口」站，行約 5 分鐘即達
營業時間： 11:00 - 22:00
人均價格： ¥100 - 150
貼士： 想食靚部位，建議提前預約。
圖片來源：大眾點評
潮汕自由行潮汕美食推介 | #2 日日香鵝肉飯店·潮汕鹵鵝
潮汕美食，鹵鵝絕對係代表！「日日香」係當地響噹噹嘅鹵鵝專門店！佢個鹵鵝肉質鮮嫩，鹵水香醇，外皮金黃油亮，口感外脆內嫩，肉汁飽滿，每一啖都香氣撲鼻！可以單點鹵鵝肉配白飯，或者配潮汕特有嘅米粉，味道一流！仲有入味嘅鹵鴨腎同埋軟糯可口嘅鹵豆腐，都係當地人勁推介嘅！想試最地道嘅潮汕打冷，嚟呢度就無錯！
地址： 汕頭市金平區建設路 19 號
交通： 餐廳位於汕頭市中心，交通非常便利
營業時間： 09:00 - 21:00
人均價格： ¥100 - 150
貼士： 喺市中心，交通勁方便，唔使預約，但要預咗可能要等位！
圖片來源：yanxinm@TripMoment
潮汕自由行潮汕美食推介 | #3 吳·現代潮菜
如果你追求精緻用餐體驗，想試吓創新潮菜，嚟「吳·現代潮菜」就啱晒！餐廳設計時尚簡約，充滿現代藝術感，環境又靚又優雅！佢哋將傳統潮汕菜大膽創新改良，例如香煎牛尾嘅酥軟醇厚、潮汕麻辣牛肚嘅風味碰撞，同埋潮汕風味龍蝦嘅鮮美創意。喺度食飯耳目一新，係體驗潮汕新派美食文化嘅絕佳選擇！
地址： 汕頭市金平區建設路 82 號
交通： 餐廳位於汕頭市中心，交通非常便利
營業時間： 09:00 - 21:00
人均價格： ¥100 - 150
貼士： 屬高端餐廳，建議提前預約。
圖片來源：MN129@TripMoment
潮汕自由行 | 潮汕酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
別錯過這份專屬優惠！即日起至優惠售完為止，凡透過Trip.com 官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 8% 的獨家折扣！無論是預訂潮汕自由行的酒店、機票還是當地玩樂，都能為你省下更多。機會難得，請立即點擊此處，把握優惠，讓你的潮汕之旅更加划算！此處查看更多！
潮州南邑大酒店（潮州古城牌坊街店）(Chaozhou Nanyi Hotel)
評分：9.2/10.0
地址：環城南路綜合樓, 湘橋區, 潮州
評分：9.4/10.0
地址：意東路金山大橋東側, 湘橋區, 潮州
韓思·熙湖酒店（潮州古城牌坊街店）(Hansi Xihu Hotel (Chaozhou Ancient City Paifang Street))
評分：9.5/10.0
地址：中山路98號, 湘橋區, 潮州
其他人也在看
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 18 小時前
樓市成交｜「旅遊KOL」小斯以1.368億元創新高價 買北角海璇II特色戶
香港樓市回暖，新地（016）北角豪宅海璇II再創新高，一個高層特色戶單位以1.368億元成交，呎價高達64,5...BossMind ・ 21 小時前
港島徑40周年遠足挑戰 今日起正式推出
【on.cc東網專訊】為紀念港島徑啟用40周年，漁農自然護理署（漁護署）今日（13日）正式推出「解鎖港島徑」遠足挑戰活動。活動旨在鼓勵大眾遊覽港島徑和探索其豐富多樣的景觀、生物多樣性和歷史，以及愛護郊野。on.cc 東網 ・ 1 天前
兩年玩完！台灣過江龍築間餐飲全面撤出：「香港近年整體消費動能疲弱」
台灣過江龍、連鎖火鍋品牌築間餐飲集團昨日（12/11）宣布，將全面撤出香港市場，旗下3個品牌、共3間分店，將於11月底前陸續結束營運。集團表示，香港整體消費動能持續低迷，公司虧損狀況持續，最終決定結業。更多消息：本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走文具佬馬鞍山旗艦店執笠！3年租金蝕8位數！築間自2024年初進入香港市場，曾在旺角打造「築間品牌聚落」，旗下包含「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」與「築間酸菜魚」三個品牌。不過攻港未夠2年，「築間酸菜魚」銅鑼灣店已先行歇業，旺角的「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」則將營運至11月底止。築間指出，香港區業務規模逐年縮減，營收表現不如預期，集團決定收縮非核心市場，專注經營主要據點，未來將持續深耕台灣與日本兩大重點市場。據了解，築間在2024年10月正式跨足日本市場，目前大阪店營運狀況穩定。 延伸閱讀: 銅鑼灣 馬鞍山 旺角 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 21 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 2 小時前
自助餐買一送一優惠丨超齊全11月酒店自助餐推介30+間！午市低至$96位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
自助餐優惠越來越深，各大酒店推出自助餐buffet買一送一優惠，優惠一浪接一浪！五星級酒店相繼推出Dinner Buffet自助餐優惠，無論自助午餐抑或自助晚餐相比起昔日都足足便宜了一大截，甚至出現買一送二的超筍自助餐優惠！Yahoo Food幫大家集合30多間酒店Buffet自助餐優惠，包括自助晚餐低至$126/位、無限任食生蠔、無限暢飲優惠等。你的肚子準備好迎接任食Buffet了嗎？Yahoo Food ・ 4 小時前
【Aeon】心動價商品 灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9（即日起至30/11）
鴻福堂雪梨川貝海底椰 $10、灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9、明治角10棒四方雪條/北海道香草味雪條/純乳酪雪糕杯2件裝 $29.9、三本珈啡鐮倉焙煎咖啡 $24.9YAHOO著數 ・ 1 天前
「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓
一手市場再錄名人豪宅入市個案。《明報》報導，曾被網民稱為「卡界呂布」的90後旅遊及理財KOL小斯，近日以約1.368億元購入北角海璇II第1座高層A室連雙車位特色單位，實用面積2,118平方呎，另設430平方呎平台，成交呎價高達64,589元，同時創下項目成交價及呎價新高。閱讀更多：為夢想進駐啟德？真‧主場之利！六分鐘即達場館 參觀手球港隊鋼門啟德住所｜熱情造就更多選擇｜專訪手球運動員 - 葉冠英｜手袋變磚頭？ Prada前高層1,928萬掃沙田嶺豪宅 賣482個Galleria先夠買樓根據土地註冊處資料顯示，該單位屬海璇2B‧第3期，被稱為「鳳凰樓」的高層平台特色戶，享有煙花景觀。發展商提供的付款安排為270天成交期，買家更可獲發展商直送樓價4.25%印花稅，另可享「新地會」1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。新業主登記姓名為CHEUNG, LIM ON REGIS（張鎌安），與在經常教網民善用信用卡賺取飛行里數的KOL小斯本名相同。張鎌安名下的公司名為Fly For Miles HK Limited，亦與小斯創立的網站「Fly For Miles」名稱相同，顯示上述物28Hse.com ・ 22 小時前
大茶飯│耀才要下年才發圍（青冰）
根據耀才證券從年頭至今的日均市值，約有125億元，如果在年底前維持在此水平，在下年2月恒生綜合指數半年檢時，將會被納入，換言之3月初便可加入港股通，北水可正式流入。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
全港30個暖水泳池即日起開放！港九新界泳池名單、開放時間、入場費一覽｜香港好去處
香港氣溫逐漸下降，下星期日（17日）晚上一股強烈東北季候風殺到，下星期二（18日）天氣顯著轉涼，市區最低溫度只有15度，下星期三（19日）甚至低至13度。鑑於天氣持續下降，康文署宣佈轄下30個公眾游泳池即日起供應暖水至下年5月，大家沒有借口懶於做運動呢！不過留意，4大熱門泳池包括灣仔游泳池、維多利亞公園游泳池、深水埗公園游泳池、觀塘游泳池因進行保養維修工程而在部分日期暫停開放，今次為大家整合30個暖水泳池名單及其開放詳情！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜嘉里酒店聖誕自助餐早鳥優惠75折！人均$534起任食威靈頓牛柳／熊本和牛／任飲紅白酒
眨下眼又到年尾，大家又是時候開始準備訂聖誕大餐、買聖誕禮物及參加一連串聖誕派對。想提早預訂聖誕大餐的話，不妨留意下位於紅磡嘉里酒店推出的聖誕自助餐，現在只要去Klook預購更有限時75折優惠，折後人均低至$534即可任食聖誕火雞、帶骨煙燻火腿等節日美食之外，更有期間限定的頂級熊本和牛、威靈頓牛柳、法式紙包焗海鮮等，食物選擇都幾多。嘉里酒店坐落於紅磡海濱，餐廳可以飽覽維港海景，到時聖誕節一邊欣賞燈飾，一邊品嚐美食，夠晒嘆！Yahoo Food ・ 1 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
港人家鄉｜日本擬調高國際觀光旅客稅 由1000增至3000日圓 舒緩過度旅遊問題
根據日本當地媒體報道，日本政府有意上調「國際觀光旅客稅」（出境稅），計劃由現時的1000日圓（約50港元）上調三倍至3000日圓（約150港元）用於應對過度旅遊，或者會成為年底稅制修改討論的議題。BossMind ・ 23 小時前