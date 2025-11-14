潮汕自由行攻略：高鐵直達潮州汕頭！必食牛肉火鍋、打冷，景點美食懶人包

自從高鐵網絡愈嚟愈完善，喺廣東省東面嘅潮汕地區，已經火速彈起，變成香港人最想去嘅熱門旅遊點之一！呢片融合咗潮州同汕頭兩大歷史名城嘅寶地，唔止有千年傳承落嚟嘅深厚歷史文化底蘊，仲有靚到令人嘩一聲嘅自然靚景，以及嗰啲引死人、獨一無二嘅潮汕美食，特別係嗰味地道嘅潮州打冷，包你食到驚艷！無論你係對古老文明有興趣嘅歷史迷，定係個為食到不得了、想品嚐地道風味嘅老饕，潮汕都一定可以滿足你對一場精彩旅程嘅所有幻想！Trip.com 勁貼心，特登為你精心策劃咗呢篇《潮汕自由行出發前必睇》攻略，我哋會帶你深入探索潮州同汕頭嘅經典景點、唔可以錯過嘅地道美食、精選酒店推介，同埋最方便嘅交通安排，幫你打造一場無懈可擊、完美難忘嘅潮汕之旅！

潮汕自由行 | 交通

【香港去潮州】推介香港前往潮州交通方式！

潮汕自由行交通 | #1 高鐵

對於想去潮汕自由行嘅朋友嚟講，由香港出發，搭高鐵絕對係首選！

有幾快：每日有成 9 班高速列車，喺香港西九龍站同潮汕之間往返，全程淨係需要約 2 個鐘 20 分鐘！

優點：呢種交通方式又快又舒服，幫你慳返勁多時間，輕鬆直達目的地，快啲展開你嘅美食文化之旅！





潮汕自由行交通 | #2 跨境直通巴士

除咗方便嘅高鐵，跨境直通巴士都係好多港人去潮汕嘅熱門選擇！

路線：長途巴士會經皇崗口岸或者深圳灣口岸過境，直達潮州。

優點：佢哋喺香港有勁多上車點，港九新界周圍都有，去到潮州落車點又多，行程勁有彈性！

時間：雖然車程要 3 至 4 個鐘，但沿途可以睇吓風景，都算幾悠閒。





潮汕自由行 | 潮州景點推介

潮汕自由行潮州景點推介 | #1 廣濟橋

嚟到潮州，廣濟橋呢個地標你唔可以錯過！佢係中國四大古橋之一，直頭係一件有成千年歷史文化嘅「活文物」！呢條橋橫跨潮州古城，出名在佢獨特嘅開合式結構——「十八梭船廿四洲，廿四樓台廿四樣」！喺橋上面行吓，你會俾精美嘅石雕、古樸嘅廟宇吸引住，每一塊磚都講緊潮州嘅古老故仔，勁有韻味！勁適合探索歷史嘅朋友。

地址： 潮州市湘橋區環城東路

開放時間： 全天開放

交通： 由潮州市區出發，行路或者搭的士去都勁方便！





潮汕自由行, 潮州景點, 廣濟橋

潮汕自由行潮州景點推介 | #2 青嵐怪臼谷國家地質公園

如果你鍾意大自然，青嵐怪臼谷會係個驚喜發現！呢個公園出名在佢鬼斧神工嘅奇特地質景觀，一嚿嚿形狀怪雞嘅巨岩，好似俾大自然精心雕琢過咁，散落喺山水之間。嗰啲獨特嘅「怪臼」地貌，配埋周圍嘅綠色植物，靚到你窒息！勁適合行山徒步，深入探索呢片充滿原始魅力嘅自然秘境！影相發燒友絕對唔可以錯過！

地址： 廣東省潮州市饒平縣樟溪鎮軍寮村

開放時間： 08:30-17:30

交通： 由潮州市區搭班車去饒平縣城，再轉的士或摩托車入景區入口。





潮汕自由行, 潮州景點, 青嵐怪臼谷國家地質公園

潮汕自由行潮州景點推介 | #3 陳慈黌故居

俾人叫做「嶺南第一僑宅」，嚟潮汕一定要嚟睇吓潮州嘅僑鄉文化！呢座建築群氣勢恢宏，係以前潮州勁出名嘅華僑富商陳慈黌嘅大宅，見證咗潮州古代商業嘅黃金時代！建築風格勁獨特，巧妙咁融合咗潮州傳統嘅「金漆木雕」、「嵌瓷」等工藝，又吸納咗羅馬柱、彩繪玻璃等西方元素，中西合璧，勁有魅力！係研究潮州歷史文化嘅寶貴活教材。

地址： 廣東省汕頭市澄海區隆都鎮前美村 (註：雖然地址寫汕頭，但佢係潮州僑鄉文化嘅核心)

開放時間： 09:00-17:00

交通： 搭潮州市內 103 號巴士去鵲巷站落車，再行約 20 分鐘就到。





潮汕自由行, 潮州景點, 陳慈黌故居

潮汕自由行潮州景點推介 | #4 潮州西湖

喺潮州古城嘈雜嘅地方外面，潮州西湖就係一片寧靜嘅綠洲！呢度有波光粼粼嘅湖泊同埋四周靚景。園林設計典雅精緻，湖邊有古老嘅亭台樓閣，勁啱你靜靜咁散步，享受悠閒時光。湖中有好多小島，你可以搭船遊覽，穿梭喺湖光山色之間，感受潮州獨有嘅詩意氣息！佢交通勁方便，係市區一個勁好嘅休憩地點。

地址： 潮州市湘橋區環城西路中段

開放時間： 08:00-18:00

交通： 喺市內坐 5 號巴士去北關站落車，行一陣就輕鬆到入口。

門票： 免費入場 (湖中遊船可能需另外收費)





潮汕自由行, 潮州景點, 潮州西湖

潮汕自由行潮州景點推介 | #5 潮州古城區

潮州古城區絕對係你最深入體驗潮州文化嘅核心地帶！呢度保留咗勁多珍貴嘅古建築同歷史遺跡！你可以喺牌坊街欣賞 23 座巍峨牌坊嘅精湛工藝；去開元寺感受千年古剎嘅莊嚴；喺小巷入面搵吓潮繡、木雕、陶瓷等等非物質文化遺產嘅匠心！喺古城入面，時間好似慢晒落嚟咁，你可以細細品味呢座古城嘅每一個角落，沉浸喺豐富多彩嘅潮州傳統文化入面！

地址： 潮州市湘橋區水平路 85 號東南 90 米

開放時間： 全天開放

交通： 由潮州市區出發，行路或者搭的士去都勁方便！





潮汕自由行, 潮州景點, 潮州古城區

潮汕自由行 | 汕頭景點推介

潮汕自由行汕頭景點推介 | #1 汕頭歡樂世界藍水星

想為你嘅潮汕自由行注入更多活力同歡樂？嚟藍水星就啱晒！佢係汕頭人氣最高嘅主題公園之一！有齊晒令人腎上腺素飆升嘅遊樂設施，包括勁刺激嘅過山車、浪漫優雅嘅摩天輪等等。園區仲有大型水上樂園，等你喺炎炎夏日可以盡情戲水消暑！仲有動物表演同互動體驗，大人細路都玩得開心，輕鬆過足一日！

地址： 廣東省汕頭市龍湖區泰星莊泰星路 12 號

開放時間： 09:00-18:00

交通： 市內可乘坐 15 號巴士直達景區





潮汕自由行, 汕頭景點, 汕頭歡樂世界藍水星

潮汕自由行汕頭景點推介 | #2 汕頭小公園

汕頭小公園唔單止係市中心一片綠色休息嘅地方，佢仲承載咗汕頭百年歷史記憶嘅地標嚟！呢個公園環境寧靜，勁啱當地居民散步、晨練。對遊客嚟講，呢度係放鬆身心、體驗汕頭老城區生活氣息嘅好地方。周邊嘅騎樓建築群勁有特色，係影相打卡嘅熱門背景！記住嚟呢度感受老汕頭嘅慢活節奏。

地址： 汕頭市金平區國平路

開放時間： 全天開放

交通： 由汕頭市區出發，行路或者搭的士都勁方便！





潮汕自由行, 汕頭景點, 汕頭小公園

潮汕自由行汕頭景點推介 | #3 汕頭南澳大橋

汕頭礐石風景區係潮汕自由行探索自然奇觀嘅絕佳選擇，佢嘅奇石怪岩係最大賣點！呢度有廣闊嘅山林，你可以喺步道上慢慢行，沿途會見到形態各異嘅奇石、清澈嘅溪流同植物。佢個標誌性嘅「礐石」岩石景觀，經過千萬年風化侵蝕，變成各種鬼斧神工嘅奇形怪狀，勁引人遐想！影相發燒友同探險家必去！

地址： 汕頭市濠江區礐石街道礐石社區海旁路 4 號

開放時間： 08:00-18:00

交通： 由汕頭市區搭的士或自駕，大約 30 分鐘車程就到，勁方便！





潮汕自由行, 汕頭景點, 汕頭礐石風景區

潮汕自由行 | 潮汕美食推介

潮汕自由行潮汕美食推介 | #1 貴賓牛·潮汕牛肉火鍋

嚟潮汕點可以唔打邊爐！「貴賓牛」係當地備受推崇嘅頂級品牌！佢哋堅持每日選用鮮切現宰嘅黃牛肉，保證肉質細膩鮮嫩到極點！數十種牛肉部位任你揀！油花均勻嘅雪花牛肉、肉質緊實嘅吊龍，仲有招牌手工牛肉丸，彈性十足，牛肉香氣超濃郁！用純牛骨熬製嘅清香湯底，完美帶出牛肉嘅原汁原味，潮汕美食必試！

地址： 汕頭市龍湖區珠池路與嵐洲路交界處

交通： 可乘坐市內公交至「珠池路口」站，行約 5 分鐘即達

營業時間： 11:00 - 22:00

人均價格： ¥100 - 150

貼士： 想食靚部位，建議提前預約。





潮汕自由行, 潮汕美食, 貴賓牛·潮汕牛肉火鍋

圖片來源：大眾點評

潮汕自由行潮汕美食推介 | #2 日日香鵝肉飯店·潮汕鹵鵝

潮汕美食，鹵鵝絕對係代表！「日日香」係當地響噹噹嘅鹵鵝專門店！佢個鹵鵝肉質鮮嫩，鹵水香醇，外皮金黃油亮，口感外脆內嫩，肉汁飽滿，每一啖都香氣撲鼻！可以單點鹵鵝肉配白飯，或者配潮汕特有嘅米粉，味道一流！仲有入味嘅鹵鴨腎同埋軟糯可口嘅鹵豆腐，都係當地人勁推介嘅！想試最地道嘅潮汕打冷，嚟呢度就無錯！

地址： 汕頭市金平區建設路 19 號

交通： 餐廳位於汕頭市中心，交通非常便利

營業時間： 09:00 - 21:00

人均價格： ¥100 - 150

貼士： 喺市中心，交通勁方便，唔使預約，但要預咗可能要等位！





潮汕自由行, 潮汕美食, 日日香鵝肉飯店·潮汕鹵鵝

圖片來源：yanxinm@TripMoment

潮汕自由行潮汕美食推介 | #3 吳·現代潮菜

如果你追求精緻用餐體驗，想試吓創新潮菜，嚟「吳·現代潮菜」就啱晒！餐廳設計時尚簡約，充滿現代藝術感，環境又靚又優雅！佢哋將傳統潮汕菜大膽創新改良，例如香煎牛尾嘅酥軟醇厚、潮汕麻辣牛肚嘅風味碰撞，同埋潮汕風味龍蝦嘅鮮美創意。喺度食飯耳目一新，係體驗潮汕新派美食文化嘅絕佳選擇！

地址： 汕頭市金平區建設路 82 號

交通： 餐廳位於汕頭市中心，交通非常便利

營業時間： 09:00 - 21:00

人均價格： ¥100 - 150

貼士： 屬高端餐廳，建議提前預約。





潮汕自由行, 潮汕美食, 吳·現代潮菜

圖片來源：MN129@TripMoment

潮汕自由行 | 潮汕酒店推介

