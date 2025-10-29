Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙

減價季來了！OUTNET 震撼低至3折，當中包括來自丹麥的人氣潮牌 Ganni ，佳節派對必備連身裙低至 $844 已可入手，秋冬必備針織冷衫同樣 $806 起已有交易，超級抵買！網購專員特地為大家精選 Ganni 減價必買推介，不花大錢已能入手名牌時裝！

按此登入 Ganni 減價專頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

日常、派對也可穿著！Ganni 小黑裙低至 $731 入手

廣告 廣告

Ganni 的連身裙時尚又精緻，千元以下已能買到「大牌」質感，而且不少款式日常約會、佳節派對也能簡易配襯，就是性價比高的實穿款式！首推 4 款百搭小黑裙，穿上多年亦不過時，而且不挑身材十分百搭，低至 $731 已能入手，難怪 BLACKPINK Jennie 也是 Ganni 的忠實粉絲！

GANNI Cutout cotton-poplin dress

價錢：$731︱ 原價：$2,029

按此購買

GANNI Cutout cotton-poplin dress

GANNI Lace-up cotton-poplin mini dress

價錢：$844︱ 原價：$2,342

按此購買

GANNI Lace-up cotton-poplin mini dress

GANNI Cotton-poplin midi dress

價錢：$918︱ 原價：$2,550

按此購買

GANNI Cotton-poplin midi dress

GANNI Cutout cotton-poplin midi dress

價錢：$918︱ 原價：$2,550

按此購買

GANNI Cutout cotton-poplin midi dress

人氣連身裙低至3折！$481起必要搶購

派對小黑裙外，更有多款日常返工也可穿著的繽紛裙款，同樣設計簡約時尚，不挑身材人人合穿。首推 Ganni 經典大翻領恤衫裙款，3折後 $481 已可買到比快時尚品牌更便宜！另外，今年大熱的格仔連身裙低至 3折，只需 $666 即可擁有，完全想不到不買的理由！

GANNI Shirred cotton-poplin mini dress

價錢：$481︱ 原價：$1,603

按此購買

GANNI Shirred cotton-poplin mini dress

GANNI Shirred checked cotton-blend seersucker midi dress

價錢：$666︱ 原價：$2,217

按此購買

GANNI Shirred checked cotton-blend seersucker midi dress

GANNI Cotton-fleece mini dress

價錢：$937︱ 原價：$2,602

按此購買

GANNI Cotton-fleece mini dress

GANNI Polka-dot denim-jacquard mini dress

價錢：$939︱ 原價：$2,290

按此購買

GANNI Polka-dot denim-jacquard mini dress

性價比超高！百搭針織冷衫低至 $731

Ganni 的針織冷衫一向人氣極高，減價後低至 $731 已能入手性價比超高！首推大受歡迎的針織背心，單穿、配恤衫又或配西裝外套亦很好看，潮流感十足。長袖款式則是「長期主義」設計，投資一件穿上多年不過時，趁尚未斷碼快點下手吧～

GANNI Metallic intarsia-knit vest

價錢：$731︱ 原價：$2,029

按此購買

GANNI Metallic intarsia-knit vest

GANNI Striped knitted vest

價錢：$881︱ 原價：$2,446

按此購買

GANNI Striped knitted vest

GANNI Mohair-blend sweater

價錢：$979︱ 原價：$2,446

按此購買

GANNI Mohair-blend sweater

GANNI Jacquard-knit wool and cotton-blend sweater

價錢：$1,218︱ 原價：$3,382

按此購買

GANNI Jacquard-knit wool and cotton-blend sweater

更多勁減必搶之選：

減價區尚有大量平靚正之選，包括恤衫、迷你裙、牛仔褲等，最平低至 $346 已有交易，快點加入購物車吧！

GANNI Donegal wool-blend bouclé mini wrap skirt

價錢：$346︱ 原價：$2,305

按此購買

GANNI Donegal wool-blend bouclé mini wrap skirt

GANNI Faded denim mini wrap skirt

價錢：$505︱ 原價：$1,683

按此購買

GANNI Faded denim mini wrap skirt

GANNI Ruched jacquard blouse

價錢：$413︱ 原價：$2,061

按此購買

GANNI Ruched jacquard blouse

GANNI Striped cotton-poplin shirt

價錢：$373︱ 原價：$1,491

按此購買

GANNI Striped cotton-poplin shirt

GANNI Cropped high-rise bootcut jeans

價錢：$517︱ 原價：$1,613

按此購買

GANNI Cropped high-rise bootcut jeans

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000

雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品

AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380