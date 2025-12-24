潮語｜「來都來了」、「67」，登上2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜！Threads潮語生產機還製造了哪些上榜潮語？

來到2025年的尾聲，我們來回顧一下這年度的熱話，當中「潮語」這回事今年都有幾多爆出。大家「來都來了」，假如以下的10個潮語裡，你都全都認識的話，相信你已「打敗99.99%香港人」。快點share給你的「老best」一起來看2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜！

2025年有不少話題「潮語」彈出，Threads也是個「潮語」生產機，「打敗99.99%香港人」、「老best」、「red flag」都在Threads裡很常出現的「潮語」。

至於「內捲」、「大展鴻圖」是tiktok、內地潮流文化帶到來香港，前者是用於某個領域裡發生過度競爭，導致當事人們人們進入了互內耗的狀態，後者則由廣東RAPPER攬佬與AR劉夫陽合力創作的歌曲《大展鴻圖》，其魔性旋律加上搞笑地道歌詞短片在網上爆紅，成為年度大熱洗腦歌。

還有「67」基本上是出奇地成為很多gen alpha世代掛在嘴邊的字眼。當你在問，到底「67」是什麼時，只能回答你，「67」是沒有什麼意義，純粹是年輕人之間新暗號，一數到「3、4、5」將近數到「6」時，大家就會一起說「Six Seven」，然後大家就來起哄、一起笑，沒特別意思，純粹好笑好玩，又帶少少娛樂效果。

壓軸「潮語」莫過於由「南京紅姐」事件延伸出來的字包，「來都來了」！假如你未知「南京紅姐」事件，事源一位38歲南京男子焦某某，網上被稱為「紅姐」，以偽娘身分，透過網上誘騙大量男性發生無套性行為，並在過程中偷拍不雅影片，將影片上傳網路販售牟利，因而被捕。影片裡其中一位男子，得知「紅姐」是個男人後也沒有離場，並拋下一句話「來都來了」，就繼續行事。此話一出就成為了金句，也成為了2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜第一位！

