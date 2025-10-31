潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？

流行用語當中都有不少以數字相關的，例如「M3」是解作「You know what I am saying」，「你知道我想表達什麼嗎」的意思。而近期在學生圈就流行著「67」（Six-Seven）這個用語，特別在上課時，老師說到「67 sixty seven」時，同學會就會異口同聲地說「Six-Seven」，讓一眾老師都一頭霧水，到底是什麼意思呢？

事源是一位芝加哥Rapper Skrilla，他在年初的一首歌《Doot Doot（6 7）》，歌曲裡有「Six-Seven」，而歌曲被延伸應用在Tiktok影片，用來做藍球影片配樂，特別應用在NBA球星LaMelo Ball之上，因為他身高6 ft 7， 連繫與呼應了「Six-Seven」，而這音效亦掀起了Tiktoker與用戶的關注，也漸成了籃球社群，甚至是年輕人之間的inside joke。

（Getty Images）

「67」到底有什麼意思呢？其實沒有什麼意思，也可以說是「無意義的幽默」，延伸到課堂上，當同學們聽到「67」，例如「Page Sixty Seven」或是「第6、第7」，同學們就像聽到重點字一樣，就會一起說「Six Seven」，然後大家就來起哄、一起笑，沒特別意思，純粹好笑好玩，又帶少少娛樂效果。

（網上圖片）

現在學會了「67 Six Seven」這個新生代暗號了嗎？

潮語｜00/10後常說的「M3」點解？那些數字有關的潮語原來是這樣解釋

