潮語｜「Delulu」、「Skibidi」被列入劍橋詞典？00後常說的流行語，到底點解？

潮語何其多，當你還在問什麼是「sldpk」，00後在說的「delulu」、「skibidi」已經被權威的劍橋詞典納入其中。近日，劍橋詞典宣布新增超過6,000個詞彙，當中一些更是流行用語，如「delulu」、「skibidi」、「tradwife」、「quiet quitting」等。當你在社交平台上，看到理解不能的用語時，現在都可以在劍橋詞典裡找到官方解析了！

權威的「劍橋詞典」近日發布狀納了超過6,000個詞彙，當中包括多個社交媒體流行用語，如「delulu」、「skibidi」、「tradwife」、「quiet quitting」等。這次加入不少流行用語，劍橋詞典詞彙項目經理 Colin McIntosh 表示，「我們只會添加那些我們認為會持久存在的詞語。網絡文化正在改變英語，能在詞典中捕捉到這一點非常有趣。」⁠證明了網上文化對於現實生活有著莫大的關連與影響。

「delulu」，官方解作「believing things that are not real or true」，這字是delusional的縮寫，意指自欺欺人/過度幻想/妄想。

至於「skibidi」，官方解作「a word that can have different meanings such as "cool" or "bad", or can be used with no real meaning as a joke」，這字本身是沒有具體含義，甚至可以解作胡言亂語。起初是因為音調有趣，繼而成為00後、10後常說的用語。「skibidi」最早來自 YouTube 動畫《Skibidi Toilet》（馬桶人），短短三個月就吸引了數億次觀看。影片內容粗暴怪奇摸不著頭腦，看完都不知道看了什麼，卻令人看得過癮，也許「Skibidi」也可以應用在一些不理解、很糟糕的情況。

「tradwife」解作「傳統太太」，那位會在社交平台上發布自己在家做飯、做家務、照顧小朋友的太太。「tradwife」是「traditional wife」的縮寫，也是一個外國很常見到的潮流用語。

「quiet quitting」也是近年會在職場上用到的現象說法，不是解作「已離職」，而是只做份內事，不會加班、沒有靈魂地去工作的模樣。

Tiktok、IG、threads等社交平台用語日新月異，相信之後都會有更多用語被納入劍橋詞典當中。

不同愛心顏色emoji有不同解法，《混沌少年時》折解emoji意思：紅色愛心❤️＝愛；橙色愛心🧡＝？用錯隨時表錯意

