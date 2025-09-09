潮語｜00/10後常說的「M3」點解？那些數字有關的潮語原來是這樣解釋

潮語真的有很多花款，之前跟大家分享Threads潮語，這裡再來分享一個有意無意都會聽到，但又可能未必知是什麼解釋的潮語，正是「M3」。常在一些00後的口中會聽到「M3」到底是什麼意思？

「M3」點解？

「M3」，正常到說應該是無法聯想到意思的。「M3」其實源於一句英文，是的，是一句英文的縮寫，怎麼可以由英文句子變成兩個字呢？讀快一點就是了！

「M3」是源於「You know what I am saying」，「你知道我想表達什麼嗎」的意思。外國人說快一點會變成「nam sayin」，當你再說快一點，就慢慢變成「M3」。（不用太質疑當中的演變，知道是解作「你知道我想表達什麼嗎」的意思就是了）

數字潮語：「打敗99.9%」

除了「M3」，也有一些潮語是有數字在裡面的，如近期Threads上常見的「打敗99.9%」。這句「打敗99.9%」精髓在於99.9%甚至99.99%（可以無限加下去），放在文字裡就會成為流量密碼貼文，例子也是可以參考管理員吳肇軒的貼文。

數字潮語：「7街瞓」

另外「7街瞓」也可以歸為潮語之一，源自《東張西望》裡的何伯何太個案，期後何太在直播中激動話何伯：「你7街瞓，唔好再跟住我。」成為熱話，亦令「7街瞓」成為潮語。

數字潮語：「Siu4」

「Siu4」也是潮語之一，是「笑死」的英文數字版本，也是方便在手機打字時的版本，解作非常好笑的意思，也是很多人會用來當作基本回應、完場的一句說話。

