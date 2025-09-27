澎湖縣前議員詐領助理費 二審認罪獲緩刑

【on.cc東網專訊】台灣澎湖縣國民黨籍前議員歐中慨被控任職期間詐領助理費，遭依違反貪污治罪條例起訴，一審被澎湖地方法院重判有期徒刑8年。台媒周五（26日）報道，由於歐中慨二審改口認罪，高等法院高雄分院改判他有期徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，全案定讞。

歐中慨在2010年至2014年擔任澎湖縣議員期間，指示姓蘇與姓呂男子提供帳戶，再向縣議會不實申報助理費補助。調查顯示，蘇男及呂男並非助理，實為歐家電器行員工，歐中慨每月向議會申報各4萬元（新台幣，下同，約1萬港元）助理薪資，但僅發給蘇男3萬元（約7,500港元）、呂男1.8萬元（約4,500港元），其餘補助款流入個人帳戶供自由挪用，4年間詐領111萬餘元（約27萬港元）。法院一審考量蘇、呂身為僱員，受歐中慨指示配合作業，無實質分得犯罪所得，且均坦承犯行，遂從輕判處2年及1年10個月徒刑，褫奪公權2年，均予以緩刑。由於歐中慨與姓顏妻子否認犯行，法官認為2人均無悔意，遂依共同犯利用職務機會詐取財物罪，重判歐中慨8年徒刑、顏女3年10月徒刑。

歐中慨上訴後，於高雄高分院辯論庭改口坦承犯行，並提出健康狀況不佳、願意改過自新並返還不法所得等理由請求減刑。合議庭審酌他終於認罪並歸還所得，改判有期徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，並命其接受法治教育；同時從輕處理顏女刑期，並予以緩刑。

