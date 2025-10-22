不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃

隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓他無法決定。問題一出，不少過來人分享旅行觀點，其中馬祖旅遊最被網友推薦。

台灣哪個離島好玩

一名網友在PTT發文表示，同事詢問他第１次外島旅遊該選哪裡？他便分析５個離島優缺點，認為澎湖正逢花火節，恐人潮擁擠；綠島和小琉球以浮潛等水上活動為主，可能不符合同事興趣；金門則因未曾造訪無法給予建議；至於馬祖，原PO表示若非跟團恐不便利，因此決定向網友請益，「大家覺得第１次的外島旅遊最推哪裡啊？」

台灣離島各有優缺點

文章曝光後，網友分享各離島旅遊心得，「推澎湖有夠好玩，喜歡玩水真的超推，我那時住的飯店超棒，整個旅途超快樂，讓我整個愛上澎湖」「金門啊，騎摩托車容易，景點也多又有特色」「澎湖，景點都要跑的話可以待上１週，但夏天陽光很毒，絕對會曬傷的那種」「小琉球，民宿都會處理接駁、船票、租機車什麼的，很方便」「喜歡古蹟去金門」「去過蘭嶼之後，其他離島都不會想再去了」。

網友推薦馬祖旅遊

綜觀網友留言，最多人推薦馬祖，「馬祖租個機車就可以趴趴走了，一點都不會不方便」「馬祖一生推」「馬祖超美又有特色，推薦夏天去，天超藍」「馬祖不是團客可以住漂亮民宿」「馬祖，美到流眼淚，東引島燈塔此生摯愛，而且觀光客不多，還有阿兵哥小鮮肉，食物也好吃」。

馬祖怎麼玩

馬祖的「藍眼淚現象」曾被CNN譽為世界15大奇景之一，每年４月至10月間（４至６月為好發期），神秘的藍色光芒如夢似幻地在海面上閃耀。到馬祖旅遊時，除了觀賞著名的藍眼淚，馬祖還有許多令人驚嘆的景點，包含芹壁沙灘、八八坑道以及全世界最高的媽祖神像，吸引無數旅客流連忘返。

▲馬祖藍眼淚最佳觀賞月份為４月至６月。（圖片來源：shutterstock達志影像）

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

網址：https://www.matsu-nsa.gov.tw/index.aspx?l=1

