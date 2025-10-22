不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃
隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓他無法決定。問題一出，不少過來人分享旅行觀點，其中馬祖旅遊最被網友推薦。
台灣哪個離島好玩
一名網友在PTT發文表示，同事詢問他第１次外島旅遊該選哪裡？他便分析５個離島優缺點，認為澎湖正逢花火節，恐人潮擁擠；綠島和小琉球以浮潛等水上活動為主，可能不符合同事興趣；金門則因未曾造訪無法給予建議；至於馬祖，原PO表示若非跟團恐不便利，因此決定向網友請益，「大家覺得第１次的外島旅遊最推哪裡啊？」
台灣離島各有優缺點
文章曝光後，網友分享各離島旅遊心得，「推澎湖有夠好玩，喜歡玩水真的超推，我那時住的飯店超棒，整個旅途超快樂，讓我整個愛上澎湖」「金門啊，騎摩托車容易，景點也多又有特色」「澎湖，景點都要跑的話可以待上１週，但夏天陽光很毒，絕對會曬傷的那種」「小琉球，民宿都會處理接駁、船票、租機車什麼的，很方便」「喜歡古蹟去金門」「去過蘭嶼之後，其他離島都不會想再去了」。
網友推薦馬祖旅遊
綜觀網友留言，最多人推薦馬祖，「馬祖租個機車就可以趴趴走了，一點都不會不方便」「馬祖一生推」「馬祖超美又有特色，推薦夏天去，天超藍」「馬祖不是團客可以住漂亮民宿」「馬祖，美到流眼淚，東引島燈塔此生摯愛，而且觀光客不多，還有阿兵哥小鮮肉，食物也好吃」。
馬祖怎麼玩
馬祖的「藍眼淚現象」曾被CNN譽為世界15大奇景之一，每年４月至10月間（４至６月為好發期），神秘的藍色光芒如夢似幻地在海面上閃耀。到馬祖旅遊時，除了觀賞著名的藍眼淚，馬祖還有許多令人驚嘆的景點，包含芹壁沙灘、八八坑道以及全世界最高的媽祖神像，吸引無數旅客流連忘返。
▲馬祖藍眼淚最佳觀賞月份為４月至６月。（圖片來源：shutterstock達志影像）
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
網址：https://www.matsu-nsa.gov.tw/index.aspx?l=1
更多食尚玩家報導
旭集新分店「這天」開幕！全新亮點、訂位方式曝，海鮮、壽司９大餐區吃到飽
日常飲食藏致癌風險！「這些常見食物」恐含黴菌毒素，玉米、小麥都上榜
下雨天騎車怎麼穿才不會濕？過來人推「１雨衣神級穿法」，雨再大都不用怕
信用卡免費服務藏陷阱！她找道路救援險被收6000元，過來人曝原因
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
韓國秋遊優惠｜一覽Agoda/Klook/韓亞航空/濟州航空折扣攻略！玩轉首爾、釜山、濟州 韓國觀光公社送WOWPASS＋SIM卡
秋風起、楓葉紅，這個季節最適合來一趟說走就走的韓國之旅。韓國觀光公社在即日起至11月30日推出「逃離日常 週末玩轉韓國」（Weekend Getaway to Korea）的活動，聯同7大地方觀光公社、網上旅行平台及航空公司，送上機票住宿折扣、3,000份限定禮品包等豐富優惠。無論想漫步首爾街頭賞楓，還是到濟州島感受秋日海風，這次活動為大家度身訂造最貼心的旅遊方案，輕鬆利用週末時間，暫別繁忙生活。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜釜山6大旅遊優惠！半價睇釜山煙火節、內藏山紅葉一日遊9折、釜山通行證平過官網
KKday「11週年慶叠加雙11大折日」正式開鑼，推出多款產品低至$11，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別，首輪優惠精選6大韓國釜山旅遊優惠，釜山通行證、X the Sky 展望台、Club D Oasis、紅葉一日遊等通通都有折，優惠低至半價，今次由Yahoo購物專員整合各種優惠及相關優惠碼吧！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 1 天前
日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販
祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
飯後有效減肥法
🦉貓頭鷹 Owvie 話您知💁飯後🍚有效💪減肥法😎Squly & Friends ・ 22 小時前
韓國旅遊｜釜山通行證24小時平玩36個景點！親身實測報告：一個步驟竟可用多過24小時、更可盡慳$XXX
去釜山自由行要跑景點，不可不買釜山通行證（Visit Busan Pass, VBP），一張pass已涵蓋到36個釜山熱門景點。時間安排得好的話，即使只有24小時都可以去到6至7個景點，甚至可以慳得更多！Yahoo購物專員親身實測，發現可以賺到超過通行證1倍價值的方法，即使「通行證到期後」仍可以入到景點，想知詳情即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
神藤岡靛的13年跨國戀曲終章！愛家神話FamBam音樂繆斯！
哎喲，這消息像晴天霹靂！45歲的藤岡靛，平日裡那溫柔爸爸形象深入人心，誰知10月18日透過粉絲俱樂部官網丟出離婚炸彈，直說和印尼籍妻子Vanina結束13年婚姻。Japhub日本集合 ・ 8 小時前
chiikawa 萬聖節 | 上海深圳限定活動、公仔與聯名攻略
chiikawa 萬聖節活動已全面展開！上海旗艦店、深圳卓悅中心聯名日料、MINISO 奇幻馬戲團公仔等熱賣中，Trip.com 為你整理最全攻略，包含活動、限定公仔、甜品餐飲及打卡攻略，助你輕鬆規劃行程與收藏。Trip.com ・ 12 小時前
澳門JW萬豪酒店自助餐快閃$111優惠！品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，10月21日下午三點在KKday推出快閃自助午餐$111/位優惠，可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供第2位+$11優惠，人均低至$355.5，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！Yahoo Food ・ 1 天前
雙11優惠｜曼谷安曼納酒店激抵價$199！鄰近BTS、MRT站及夜市 打卡天台無邊際泳池
「泰」抵住啦！Trip.com推出雙11優惠，泰國曼谷酒店最平人均$99.5起就可以住到一晚，優惠將在今日（22日）12pm推出，數量有限，手快有手慢冇～建議大家食Lunch前先搶平酒店，免得錯失良機啊！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 13 小時前
金價暴跌後 專家說關鍵支持在此
金價激烈的升勢急剎車，錄得逾十年來最大單日跌幅。究竟這是暴瀉是升浪中的小調整，還是預示更大的格局調整，華爾街眾說紛云。Yahoo財經 ・ 7 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 14 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋
樓市氣氛回暖，上車客積極尋寶。屯門近日錄得筍盤成交，一個東南海景三房套單位以「3字頭」價錢易手，呎價僅6,667元，與同區居屋呎價相若，成為上車客關注焦點。28Hse.com ・ 1 天前