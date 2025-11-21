澤倫斯基將與歐洲盟國領袖通話 討論美國和平方案

中方已表明總理李強在二十國集團(G20)峰會期間，沒有會見日本首相高市早苗的安排，但日方聲稱對與中方對話接觸持開放態度。中國外交部發言人毛寧在例行記者會重申，李強沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。 日本多名高官聲稱高市早苗的涉台言論，沒有改變日本政府的既有立場，但日方無意撤回言論。毛寧強調，在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，如果日本政府立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」同台灣問題相關聯。口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。 毛寧指出，歷史上，日本曾經強行侵佔台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。在台灣犯下罄竹難書的罪行，今年是台灣光復80周年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否「有事」根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事。(ST)

infocast ・ 1 天前