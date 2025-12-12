澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

烏克蘭總統澤連斯基周四向記者表示，基輔政府已經向美國提交一份經修訂的和平計劃，強調任何領土讓步都需要透過烏克蘭全民公投決定。澤連斯基指，有關經修訂計劃並非最終方案，而是在既有條件下，就烏方收到的信息所作的回應。除了20點計劃，和平框架亦將包括安全保障及重建烏克蘭的協議，美方曾討論過在烏克蘭東部部分地區設立自由經濟區的構想，烏軍將從這些地區撤出，重申領土問題最終應由烏克藺人民決定。澤連斯基另外在一份聲明中表示，他與包括美國國務卿魯比奧、國防部長海格塞斯，以及中東問題特使威特科夫在內的美方高級官員進行了視像通話，討論烏克蘭安全保障問題。澤連斯基指，烏克蘭必須知道，如果俄羅斯在和平協議達成後發動新攻擊，夥伴國將如何應對。華盛頓同意與基輔繼續對話，以就安全保障達成明確共識。美國白宮新聞秘書萊維特表示，威特科夫和美方團隊繼續與烏克蘭和俄羅斯溝通，烏克蘭問題久拖不決，令總統特朗普感到極端受挫。另外，俄羅斯總統普京在克里姆林宮主持會議，指俄軍繼續執行特別軍事行動的各項任務，並在整個前線穩步推進。 (ST)#俄烏戰爭 #澤連斯基 #和平方案 (ST)

infocast ・ 19 小時前